Sara James wraca z singlem „PRICE TAG”. To osobista opowieść o dorastaniu w świecie show-biznesu

Sara James powraca z nową muzyką i wyraźnie zaznacza kolejny etap swojej kariery. Singiel „PRICE TAG” to nie tylko świeże brzmienie, ale także osobista opowieść o dorastaniu w świecie show-biznesu.

„PRICE TAG” – osobisty głos młodej artystki

Nowy utwór Sara James porusza temat ceny sukcesu. Artystka opowiada o doświadczeniach związanych z popularnością, presją i oczekiwaniami, które towarzyszą młodym twórcom w branży muzycznej.

Tekst utworu balansuje między blaskiem kariery a jej mniej widoczną stroną – zmęczeniem, stresem i utratą prywatności.

Nowe brzmienie i charakterystyczny styl

Muzycznie „PRICE TAG” utrzymany jest w stylistyce, z której znana jest Sara James – nowoczesne produkcje, wyrazisty wokal i mocny storytelling. Singiel pokazuje rozwój artystyczny i dojrzalsze podejście do tworzenia muzyki.

To wyraźny krok naprzód po debiutanckim albumie „Playhouse”.

Symboliczny teledysk w przestrzeni hipermarketu

Do utworu powstał teledysk w reżyserii Grzegorza Łacha. Klip rozgrywa się w przestrzeni hipermarketu, który symbolizuje skomercjalizowany świat show-biznesu.

Półki, metki i powtarzalne ruchy tancerzy tworzą obraz systemu, w którym artysta staje się częścią mechanizmu narzucającego tempo i zasady.