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Louis Villain i Avi znów razem. „To My” zapowiada nową płytę rapującego producenta

Louis Villain rozpoczyna nowy rozdział. Ruszył preorder albumu „24K”

2026.06.13

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Louis Villain Avi 2026

Fani polskiego rapu doczekali się kolejnego głośnego powrotu. Louis Villain ponownie połączył siły z Avim, publikując wspólny singiel „To My”, który jednocześnie otwiera promocję nadchodzącego albumu „24K”. Nowy utwór nie tylko przypomina o chemii między artystami, ale także stanowi ukłon w stronę słuchaczy, którzy od lat cenią ich charakterystyczne brzmienie.

Premiera singla zbiegła się ze startem przedsprzedaży nowego wydawnictwa Louisa Villaina. Album „24K” będzie jego trzecią solową płytą i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie wśród fanów rodzimej sceny hip-hopowej. W limitowanej wersji preorderowej słuchacze mogą liczyć na dodatkową zawartość oraz specjalnie przygotowane materiały kolekcjonerskie.

„To My” nawiązuje do klimatu „Akademii Sztuk Pięknych”

Nowy numer został przygotowany z myślą o osobach, które tęskniły za klimatem znanym z albumu „Akademia Sztuk Pięknych”. To właśnie ten projekt umocnił pozycję duetu Avi i Louis Villain na polskiej scenie rapowej i do dziś uznawany jest za jedno z najważniejszych wydawnictw w ich dorobku.

Artyści postawili na stylistykę, która przez lata stała się ich znakiem rozpoznawczym. Nie brakuje charakterystycznych wersów, ulicznej narracji oraz dopracowanej warstwy muzycznej. „To My” ma przypomnieć fanom energię i autentyczność, które od początku wyróżniały ich wspólne projekty.

Avi i Louis Villain – duet ceniony przez fanów polskiego hip-hopu

Współpraca Aviego i Louisa Villaina od lat budzi duże zainteresowanie słuchaczy. Artyści stworzyli własny, rozpoznawalny styl, oparty na szczerych tekstach, mocnych historiach i wysokiej jakości produkcji muzycznej.

Ich wspólne albumy i single zdobywały miliony odsłon oraz uznanie fanów, dzięki czemu duet na stałe wpisał się w krajobraz polskiej sceny rapowej. Każdy kolejny projekt wywołuje duże emocje, a zapowiedź nowego wydawnictwa tylko potwierdza ich silną pozycję w branży.

Album „24K” może być jedną z najważniejszych premier rapowych 2026 roku

Start preorderu oraz publikacja singla „To My” pokazują, że Louis Villain przygotowuje się do ważnego momentu w swojej karierze. Fani liczą na dopracowany materiał, interesujących gości oraz spójną koncepcję całego albumu.

Pierwsza zapowiedź sugeruje, że „24K” może połączyć to, co słuchacze najbardziej cenią w twórczości rapera – charakterystyczny klimat, mocne teksty i nowoczesne brzmienie. Powrót Aviego i Louisa Villaina w utworze „To My” skutecznie podgrzał atmosferę wokół nadchodzącej premiery i sprawił, że oczekiwania wobec albumu są wyjątkowo wysokie.

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