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Chłopak Katy Perry poszedł na jej występ zamiast zobaczyć mecz swojej reprezentacji. Kanadyjczycy wściekli na byłego premiera

Internauci nie kryją oburzenia

2026.06.14

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Katy Perry Ig 2026

Justin Trudeau znalazł się w centrum internetowej burzy po tym, jak pojawił się na meczu otwarcia mistrzostw świata pomiędzy USA a Paragwajem. Były premier Kanady towarzyszył Katy Perry podczas ceremonii inaugurującej turniej, jednak jego obecność na amerykańskim stadionie wywołała falę krytyki wśród rodaków.

Trudeau wspierał Katy Perry podczas otwarcia mundialu

Katy Perry była jedną z największych gwiazd ceremonii otwarcia mistrzostw świata w Los Angeles. Wokalistka wystąpiła przed publicznością zgromadzoną na SoFi Stadium, prezentując specjalny program artystyczny inaugurujący turniej.

Wśród gości obecnych na trybunach znalazł się również Justin Trudeau. Były premier Kanady obserwował występ swojej partnerki z loży VIP, a następnie wspólnie z nią śledził przebieg meczu pomiędzy reprezentacjami Stanów Zjednoczonych i Paragwaju.

Kanadyjczycy nie kryją rozczarowania

Największe kontrowersje wywołał jednak fakt, że Trudeau nie pojawił się na meczu reprezentacji Kanady. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się komentarze zarzucające politykowi brak patriotyzmu i niewystarczające wsparcie dla własnej drużyny narodowej.

Internauci publikowali liczne wpisy, w których krytykowali decyzję byłego premiera. Nie brakowało również emocjonalnych komentarzy podkreślających, że jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w kraju powinien wspierać kanadyjskich piłkarzy podczas tak ważnego wydarzenia.

„Niech tam zostanie”.

„Zdrajca!”.

To tylko część opinii, które pojawiły się w sieci po jego występie na amerykańskim stadionie.

Związek Trudeau i Katy Perry wciąż budzi emocje

Relacja Justina Trudeau i Katy Perry od miesięcy pozostaje jednym z najgłośniejszych tematów w światowych mediach plotkarskich. Pierwsze informacje o ich bliskiej znajomości pojawiły się latem 2025 roku, kiedy zostali zauważeni podczas wspólnego spotkania w Montrealu.

Kilka miesięcy później para oficjalnie potwierdziła swój związek. Od tego czasu regularnie pojawiają się razem podczas wydarzeń publicznych, koncertów i uroczystości, przyciągając uwagę fanów oraz mediów z całego świata.

Mundial i show-biznes po raz kolejny się połączyły

Ceremonia otwarcia mistrzostw świata tradycyjnie przyciągnęła wiele znanych osobistości ze świata sportu, muzyki i polityki. Występ Katy Perry był jednym z najgłośniej komentowanych momentów inauguracji turnieju, a obecność Justina Trudeau dodatkowo zwiększyła zainteresowanie wydarzeniem.

Choć były premier chciał przede wszystkim wspierać swoją partnerkę, jego decyzja stała się przedmiotem gorącej debaty w Kanadzie. Wszystko wskazuje na to, że temat jeszcze przez jakiś czas będzie szeroko komentowany zarówno przez kibiców, jak i obserwatorów życia publicznego.

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