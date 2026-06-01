Skolim o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów. „Nasze pieniądze mają iść, na dzieci, na drogi, a nie na jakieś ku*wy i ćpu*ów”.

Podczas pikniku zorganizowanego w Czeremsze przez Skolima doszło do sytuacji, która szybko odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. W trakcie transmisji na żywo popularny wokalista odniósł się do tematu emerytur artystów oraz projektu ustawy dotyczącej zabezpieczenia socjalnego osób wykonujących zawód artystyczny. Jego słowa wywołały lawinę komentarzy i podzieliły opinię publiczną.

Skolim zabrał głos w sprawie emerytur dla artystów

Skolim znany jest nie tylko z przebojów i intensywnego życia koncertowego, ale również z bezpośrednich wypowiedzi. Tym razem artysta postanowił skomentować dyskusję dotyczącą wsparcia socjalnego dla twórców oraz propozycji zmian w systemie emerytalnym dla osób związanych z kulturą.

Temat od kilku dni budzi duże emocje. Zwolennicy nowych rozwiązań wskazują, że wielu artystów przez lata pracowało w nieregularnych formach zatrudnienia, przez co nie odprowadzało odpowiednich składek emerytalnych. Krytycy projektu podkreślają natomiast, że odpowiedzialność za zabezpieczenie finansowe na starość powinna spoczywać przede wszystkim na samych zainteresowanych.

Mocne słowa podczas transmisji na żywo

W trakcie internetowej transmisji z wydarzenia w Czeremsze Skolim nie krył swojego stanowiska. Artysta w bardzo emocjonalny sposób odniósł się do pomysłu finansowego wsparcia dla części środowiska artystycznego.

Jak powiedział:

„Pojechałem dzisiaj na live o tych kuwach artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści, albo ci starzy przechlali całą karierę, przećpali, albo ci młodzi robią taką chu*ową muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś kuwy i ćpu*ów”.

„Król latino” o własnej pracy i odpowiedzialności finansowej

W dalszej części wystąpienia Skolim wskazywał na znaczenie ciężkiej pracy i samodzielnego zabezpieczania swojej przyszłości finansowej. Podkreślał, że sukces wymaga dużego zaangażowania i regularnej aktywności zawodowej.

Artysta stwierdził:

„Ja gram pięćset trzy koncerty w roku w całej Polsce. Bawię ludzi, rozweselam różną muzyką. Ludzie robią taneczną, mniej taneczną, ale nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują zbiórki. Ku*wa, dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich. To pieniądze muszą u nas w Polsce zostać”.

Na zakończenie swojego wystąpienia wokalista zaapelował również o wspieranie polskich dzieci, emerytów i rencistów, podkreślając, że to właśnie te grupy społeczne powinny być priorytetem przy wydatkowaniu środków publicznych.

Projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów budzi emocje

Spór, do którego odniósł się Skolim, dotyczy projektu ustawy mającej poprawić sytuację socjalną osób wykonujących zawód artystyczny. Zgodnie z założeniami proponowane rozwiązania miałyby pomóc twórcom osiągającym niskie dochody poprzez dopłaty do składek emerytalnych i rentowych.

Zwolennicy projektu argumentują, że wielu artystów, szczególnie muzyków niszowych, aktorów teatralnych czy twórców działających poza głównym nurtem kultury, nie osiąga dochodów pozwalających na regularne odkładanie środków na przyszłość. Ich zdaniem system powinien uwzględniać specyfikę pracy twórczej.

Przeciwnicy podkreślają natomiast, że państwo nie powinno finansować skutków indywidualnych decyzji zawodowych, a obowiązek oszczędzania na emeryturę powinien dotyczyć wszystkich obywateli na takich samych zasadach.