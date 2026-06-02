Nowe oskarżenia wobec Diddy’ego. Prokuratura w Los Angeles analizuje sprawę dotyczącą domniemanego wykorzystania seksualnego

Problemy prawne Sean Combs mogą się jeszcze pogłębić. Według najnowszych doniesień amerykańskie organy ścigania analizują kolejne oskarżenia dotyczące rzekomego wykorzystania seksualnego. Sprawa została przekazana do biura prokuratora okręgowego w Los Angeles, który ma zdecydować, czy istnieją podstawy do postawienia nowych zarzutów karnych.

Jonathan Hay zgłosił sprawę policji

Nowe postępowanie dotyczy producenta muzycznego Jonathan Hay. Mężczyzna złożył zawiadomienie na policji we wrześniu 2025 roku, twierdząc, że Diddy miał dopuścić się wobec niego czynów o charakterze seksualnym w latach 2020 i 2021.

Początkowo zgłoszenie zostało przyjęte na Florydzie, gdzie mieszka Hay, jednak później sprawę przekazano śledczym w Los Angeles. To właśnie tam miały dojść do zdarzeń opisanych w zawiadomieniu.

Oskarżenia związane z pracą nad projektem muzycznym

Według relacji Jonathana Haya do sytuacji miało dojść podczas prac nad projektem muzycznym związanym z twórczością The Notorious B.I.G.. Mężczyzna współpracował wówczas z synem rapera, CJ Wallace.

Hay twierdzi, że podczas jednego ze spotkań w 2020 roku znalazł się sam na sam z Diddym. Według jego relacji doszło do nieodpowiedniego zachowania o charakterze seksualnym.

W kolejnych zeznaniach dotyczących marca 2021 roku oskarżyciel utrzymuje, że podczas następnego pobytu w Los Angeles miał paść ofiarą przymusu seksualnego ze strony producenta muzycznego.

Sprawa trafiła do prokuratury

Jak podają amerykańskie media, detektywi przez kilka miesięcy analizowali zgromadzony materiał dowodowy. Efekty śledztwa zostały przekazane do prokuratury okręgowej hrabstwa Los Angeles.

Obecnie śledczy oceniają, czy dostępne dowody są wystarczające do wniesienia aktu oskarżenia przeciwko Diddy’emu. Na tym etapie nie podjęto jeszcze decyzji o postawieniu nowych zarzutów.

Diddy odbywa karę więzienia

Nowe oskarżenia pojawiają się w czasie, gdy Sean Combs już odbywa karę pozbawienia wolności po wcześniejszym procesie federalnym.

W 2025 roku artysta został uznany za winnego naruszenia przepisów związanych z transportowaniem osób między stanami w celach seksualnych. Jednocześnie został uniewinniony od części najpoważniejszych zarzutów, w tym dotyczących handlu ludźmi i działalności przestępczej w zorganizowanej grupie.

Według wcześniejszych informacji Diddy odbywa obecnie karę 50 miesięcy pozbawienia wolności w federalnym zakładzie karnym.

Kolejne problemy prawne muzycznego potentata

Sean Combs od kilku lat znajduje się w centrum licznych sporów sądowych i oskarżeń wysuwanych przez byłych współpracowników, partnerki oraz osoby związane z branżą muzyczną. Każde kolejne zgłoszenie przyciąga ogromne zainteresowanie opinii publicznej i mediów na całym świecie.

Na razie przedstawiciele Diddy’ego nie wydali oficjalnego stanowiska w sprawie nowych zarzutów przedstawionych przez Jonathana Haya. Ostateczna decyzja dotycząca ewentualnego aktu oskarżenia ma należeć do prokuratury w Los Angeles.