Model znany z teledysków Britney Spears i Lil Kim oskarża Diddy’ego i Cassie o odurzenie i napaść seksualną. Cassie odpowiada

Spór prawny wokół spraw związanych z Sean Combs nabiera kolejnego wymiaru. Tym razem głos zabrała Cassie Ventura, która domaga się oddalenia pozwu złożonego przez byłego modela Edmonda Laurenta. Artystka twierdzi, że mężczyzna najpierw deklarował jej wsparcie po ujawnieniu oskarżeń wobec Diddy’ego, a dopiero później zmienił swoje stanowisko i wystąpił przeciwko niej na drogę sądową.

Cassie chce oddalenia pozwu

Według dokumentów sądowych Cassie uważa, że roszczenia Edmonda Laurenta są bezpodstawne i nie powinny być rozpatrywane przez sąd. Wokalistka argumentuje, że po tym, jak publicznie opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z Diddym w 2023 roku, Laurent miał skontaktować się z nią i zaoferować pomoc.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, mężczyzna miał napisać wiadomość, w której wyrażał współczucie i deklarował gotowość do złożenia zeznań na jej korzyść jako świadek.

Zdaniem Cassie późniejsza zmiana stanowiska nastąpiła dopiero po ugodzie zawartej między nią a Diddym, w ramach której zakończono głośny spór sądowy.

Artystka: „Próba uczynienia ofiary sprawcą”

Cassie nie kryje oburzenia pozwem. W dokumentach prawnych określa działania Laurenta jako nadużycie systemu sprawiedliwości oraz próbę przedstawienia osoby pokrzywdzonej jako sprawcy.

Według wokalistki tego rodzaju działania mogą zniechęcać rzeczywiste ofiary przemocy do zgłaszania swoich doświadczeń lub składania zeznań w sprawach dotyczących nadużyć.

Jej prawnicy podkreślają, że pozew ma charakter nękający i nie znajduje potwierdzenia w dostępnych dowodach.

O co oskarża Cassie były model?

Edmond Laurent, który w przeszłości pojawiał się m.in. w teledyskach Britney Spears oraz Lil’ Kim, twierdzi, że padł ofiarą napaści seksualnej i przemocy.

W pozwie utrzymuje, że podczas jednej z imprez organizowanych przez Diddy’ego miał zostać odurzony substancjami psychoaktywnymi. Laurent twierdzi, że w napoju mogły znajdować się między innymi rohypnol oraz ketamina.

Według jego relacji zarówno Diddy, jak i Cassie mieli odegrać rolę w zdarzeniach, które doprowadziły do naruszenia jego nietykalności.

Cassie wskazuje na sprzeczności w pozwie

W odpowiedzi na zarzuty Cassie zwraca uwagę na fragment samego pozwu, w którym Laurent opisuje ją jako osobę znajdującą się pod wpływem środków odurzających podczas tzw. „freak-offs”.

Zdaniem artystki trudno jednocześnie twierdzić, że była ona osobą w pełni świadomie kierującą wydarzeniami, skoro sam powód wskazuje na jej ograniczoną zdolność do podejmowania decyzji.

Jej zespół prawny argumentuje również, że dostępne informacje sugerują, iż główną osobą kontrolującą przebieg spotkań miał być Diddy.

Kolejny rozdział głośnej sprawy

Sprawy sądowe związane z Diddym od miesięcy przyciągają uwagę mediów na całym świecie. Po tym, jak Cassie w 2023 roku publicznie oskarżyła byłego partnera o wieloletnie nadużycia, pojawiły się kolejne pozwy i zeznania dotyczące zachowań rapera.

Obecny spór między Cassie a Edmondem Laurentem stanowi kolejny element skomplikowanej batalii prawnej, która wciąż rozwija się na amerykańskich salach sądowych.

Na razie sąd nie podjął decyzji w sprawie wniosku Cassie o oddalenie pozwu. Ostateczne rozstrzygnięcie może mieć znaczący wpływ na dalszy przebieg postępowań związanych z osobą Diddy’ego.