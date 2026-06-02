Poznaliśmy support Dawida Podsiadło na PGE Narodowym

Występ przed jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej to dla młodego artysty ogromny krok w karierze. Daniel Godson został oficjalnie ogłoszony jako support na koncercie Dawida na PGE Narodowym w Warszawie.

To ważny moment w karierze artysty, który jeszcze niedawno rozpoczynał swoją muzyczną drogę.

Support na PGE Narodowym po sukcesie w FNOMN

Decyzja o powierzeniu Godsonowi roli supportu nie jest przypadkowa. Artysta wygrał pierwszą edycję projektu FNOMN organizowanego w ramach festiwalu ZORZA, co otworzyło mu drogę do występów na stadionowej trasie Podsiadły.

Jak podkreślają organizatorzy, jego zwycięstwo w FNOMN było przepustką do udziału w trasie „Obrotowy Tour 2026”, gdzie będzie miał okazję zaprezentować się przed wielotysięczną publicznością.

„Support przed Dawidem Podsiadło na PGE Narodowym podczas trasy OBROTOWY TOUR 2026. To wszystko niespełna rok po wygranej w FNOMN” – podkreślają organizatorzy.

Szybka droga na wielkie sceny

Jeszcze niedawno Daniel Godson był szerzej znany głównie dzięki internetowym coverom i pierwszym autorskim nagraniom. Przełomem okazał się udział w FNOMN, gdzie zdobył największe uznanie publiczności w kategorii muzycznej.

FNOMN stał się dla niego trampoliną do kariery, a nagroda w postaci występów u boku Podsiadły znacząco przyspieszyła jego rozwój artystyczny.

„Obrotowy Tour 2026” – stadionowa trasa Podsiadł0

Nadchodząca trasa Dawida Podsiadło to jedno z największych wydarzeń koncertowych 2026 roku w Polsce. Artysta zapowiada nową, obrotową scenę 360° oraz premierowe utwory z nadchodzącego materiału.

W ramach trasy zaplanowano koncerty na największych obiektach w kraju, a występ na PGE Narodowym ma być jednym z kulminacyjnych momentów całego projektu.

Kim jest Daniel Godson?

Daniel Godson to młody wokalista, który w krótkim czasie zwrócił uwagę branży muzycznej i publiczności. Jego twórczość łączy inspiracje indie popem i nowoczesnym brzmieniem, a rozwój kariery przyspieszył dzięki aktywności w mediach społecznościowych oraz współpracom z uznanymi producentami.

W ostatnim czasie artysta coraz częściej pojawia się na dużych scenach, umacniając swoją pozycję jednego z najciekawszych debiutantów młodego pokolenia.