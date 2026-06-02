CGM

Poznaliśmy support Dawida Podsiadło na PGE Narodowym

Support na PGE Narodowym po sukcesie w FNOMN

2026.06.02

opublikował:

Daniel Godson OWF 300526 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-28

Występ przed jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej to dla młodego artysty ogromny krok w karierze. Daniel Godson został oficjalnie ogłoszony jako support na koncercie Dawida na PGE Narodowym w Warszawie.

To ważny moment w karierze artysty, który jeszcze niedawno rozpoczynał swoją muzyczną drogę.

Support na PGE Narodowym po sukcesie w FNOMN

Decyzja o powierzeniu Godsonowi roli supportu nie jest przypadkowa. Artysta wygrał pierwszą edycję projektu FNOMN organizowanego w ramach festiwalu ZORZA, co otworzyło mu drogę do występów na stadionowej trasie Podsiadły.

Jak podkreślają organizatorzy, jego zwycięstwo w FNOMN było przepustką do udziału w trasie „Obrotowy Tour 2026”, gdzie będzie miał okazję zaprezentować się przed wielotysięczną publicznością.

„Support przed Dawidem Podsiadło na PGE Narodowym podczas trasy OBROTOWY TOUR 2026. To wszystko niespełna rok po wygranej w FNOMN” – podkreślają organizatorzy.

Szybka droga na wielkie sceny

Jeszcze niedawno Daniel Godson był szerzej znany głównie dzięki internetowym coverom i pierwszym autorskim nagraniom. Przełomem okazał się udział w FNOMN, gdzie zdobył największe uznanie publiczności w kategorii muzycznej.

FNOMN stał się dla niego trampoliną do kariery, a nagroda w postaci występów u boku Podsiadły znacząco przyspieszyła jego rozwój artystyczny.

„Obrotowy Tour 2026” – stadionowa trasa Podsiadł0

Nadchodząca trasa Dawida Podsiadło to jedno z największych wydarzeń koncertowych 2026 roku w Polsce. Artysta zapowiada nową, obrotową scenę 360° oraz premierowe utwory z nadchodzącego materiału.

W ramach trasy zaplanowano koncerty na największych obiektach w kraju, a występ na PGE Narodowym ma być jednym z kulminacyjnych momentów całego projektu.

Kim jest Daniel Godson?

Daniel Godson to młody wokalista, który w krótkim czasie zwrócił uwagę branży muzycznej i publiczności. Jego twórczość łączy inspiracje indie popem i nowoczesnym brzmieniem, a rozwój kariery przyspieszył dzięki aktywności w mediach społecznościowych oraz współpracom z uznanymi producentami.

W ostatnim czasie artysta coraz częściej pojawia się na dużych scenach, umacniając swoją pozycję jednego z najciekawszych debiutantów młodego pokolenia.

Tagi


Popularne newsy

Jay-Z
NEWS

Jay-Z dissuje Drake’a, Kanye Westa, Nicki Minaj i Tory’ego Laneza

Skolim 2026
NEWS

Skolim o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów. „Nasze pieniądze mają iść, na dzieci, na drogi, a nie na jakieś ku*wy i ćpu*ów”.

Doda 2026 IG
NEWS

Skolim stwierdził, że artyści to „ku*wy i ćpuny”. Doda ostro odpowiada królowi disco-polo. „Zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy, a w międzyczasie zapraszamy cię do teatrtu”

Doda Instagram 25
NEWS

Doda odpowiada na krytykę reżysera, z którym kiedyś pracowała. Opublikowała treść jego prywatnej wiadomości

Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-8
NEWS

Wytwornia Quebo wraca do gry. QueQuality ogłosiła swój powrót

Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32
NEWS

Dua Lipa i Callum Turner wzięli ślub. Kameralna ceremonia w Londynie i wielkie wesele we Włoszech

Cassie Diddy 2025 2
NEWS

Model znany z teledysków Britney Spears i Lil Kim oskarża Diddy’ego i Cassie o odurzenie i napaść seksualną. Cassie odpowiada

Polecane

CGM
Behemoth

Behemoth ogłasza nowe wydawnictwo „I, Scvlptor”. Nergal za ...

Powrót do korzeni black metalu

3 godziny temu

CGM
Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter uzyskała sądową ochronę. Obcy mężczyzna miał wielokr ...

Piosenkarka twierdzi, że mężczyzna próbował dostać się do jej domu

3 godziny temu

CGM
DIDDY FACEBOOK ok

Nowe oskarżenia wobec Diddy’ego. Prokuratura w Los Angeles analizuje s ...

Kolejne problemy prawne muzycznego potentata

3 godziny temu

CGM
Cassie Diddy 2025 2

Model znany z teledysków Britney Spears i Lil Kim oskarża Diddy’ ...

Kolejny rozdział głośnej sprawy

3 godziny temu

CGM
Asap 2026

A$AP Rocky z dodatkowym koncertem w Łodzi 

Pierwszy termin został wyprzedany błyskawicznie

3 godziny temu

CGM
Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-8

Wytwornia Quebo wraca do gry. QueQuality ogłosiła swój powrót

QueQuality przez lata kształtowało polską scenę rapową

5 godzin temu