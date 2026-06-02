A$AP Rocky z dodatkowym koncertem w Łodzi 

Ogromne zainteresowanie koncertem A$AP Rocky’ego w Polsce sprawiło, że organizatorzy ogłosili dodatkowy występ w Atlas Arenie w Łodzi. Pierwszy koncert zaplanowany na 13 września 2026 roku został całkowicie wyprzedany, dlatego amerykański raper spotka się z polskimi fanami również dzień później.

Nowy koncert odbędzie się 14 września 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi i będzie częścią światowej trasy Don’t Be Dumb World Tour, promującej najnowszy album artysty.

A$AP Rocky zagra drugi koncert w Atlas Arenie

Decyzja o dodaniu kolejnej daty nie jest zaskoczeniem. Bilety na pierwszy polski koncert w ramach trasy rozeszły się błyskawicznie, potwierdzając ogromną popularność rapera nad Wisłą.

Aktualnie harmonogram występów w Polsce prezentuje się następująco:

SOLD OUT – 13 września 2026 – Atlas Arena, Łódź

NOWA DATA – 14 września 2026 – Atlas Arena, Łódź

Sprzedaż biletów na dodatkowy koncert rozpocznie się 5 czerwca 2026 roku o godzinie 9:00 czasu lokalnego.

Kiedy ruszają przedsprzedaże biletów?

Organizatorzy przygotowali kilka etapów przedsprzedaży dla fanów.

Harmonogram sprzedaży:

Artist Pre-sale – 2 czerwca, godz. 9:00

Mastercard Pre-sale – 3 czerwca, godz. 9:00

Ticketmaster Pre-sale – 4 czerwca, godz. 9:00

Spotify Pre-sale – 4 czerwca, godz. 11:00

Sprzedaż otwarta – 5 czerwca, godz. 9:00

Zainteresowanie koncertem jest bardzo duże, dlatego osoby planujące zakup biletów powinny przygotować się na sporą konkurencję już od pierwszych minut sprzedaży.

Don’t Be Dumb World Tour promuje nowy album rapera

Trasa koncertowa Don’t Be Dumb World Tour jest pierwszą okazją dla fanów do usłyszenia na żywo materiału z albumu DON’T BE DUMB, czyli pierwszego pełnoprawnego wydawnictwa artysty od ośmiu lat.

Tour rozpoczęło się 27 maja wyprzedanym koncertem w Chicago. Podczas występów A$AP Rocky prezentuje zarówno nowe utwory, jak i największe hity ze swojej dotychczasowej kariery.

Po serii koncertów w Ameryce Północnej artysta przeniesie się do Europy, gdzie odwiedzi kilkadziesiąt miast, w tym Brukselę, Amsterdam, Londyn, Berlin, Paryż, Mediolan, Monachium oraz Łódź.

A$AP Rocky – jedna z największych gwiazd współczesnego hip-hopu

A$AP Rocky od ponad dekady pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowego rapu. Artysta zadebiutował w 2011 roku i szybko zdobył status globalnej gwiazdy.

Jego albumy LONG.LIVE.A$AP oraz AT.LONG.LAST.A$AP zadebiutowały na szczycie listy Billboard 200, a późniejsze wydawnictwa umocniły jego pozycję w światowej czołówce hip-hopu.

Dorobek rapera obejmuje miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych oraz miliardy wyświetleń teledysków na YouTube. Oprócz działalności muzycznej Rocky odnosi sukcesy jako przedsiębiorca, projektant mody i aktor.

Nie tylko muzyka. A$AP Rocky podbija świat mody i filmu

W ostatnich latach A$AP Rocky coraz mocniej zaznacza swoją obecność poza branżą muzyczną. Artysta pełni funkcję dyrektora kreatywnego marek Ray-Ban oraz PUMA, a jego agencja kreatywna AWGE współpracuje z największymi markami modowymi na świecie.

Raper wystąpił również w produkcjach filmowych realizowanych przez A24, a w 2025 roku był współprzewodniczącym prestiżowej gali Met Gala 2025.