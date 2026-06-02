Sabrina Carpenter uzyskała sądową ochronę. Obcy mężczyzna miał wielokrotnie pojawiać się pod jej domem

Piosenkarka twierdzi, że mężczyzna próbował dostać się do jej domu

2026.06.02

Sabrina Carpenter zwróciła się do sądu o ochronę przed mężczyzną, który – jak twierdzi – wielokrotnie pojawiał się pod jej domem w Los Angeles. Artystka uzyskała już tymczasowy zakaz zbliżania się, a sprawa trafi na wokandę jeszcze w czerwcu.

Według dokumentów sądowych złożonych przez zespół prawny Sabriny Carpenter, 31-letni William Applegate miał pojawić się pod jej posesją 23 maja bez zapowiedzi i zgody właścicielki.

Artystka twierdzi, że zachowanie mężczyzny wzbudziło jej poważne obawy. W złożonym oświadczeniu miała podkreślić, że jego działania wyglądały na celowe, przemyślane i agresywne.

Do dokumentacji dołączono również zdjęcia z domofonu wyposażonego w kamerę, na których widać mężczyznę znajdującego się przy wejściu do nieruchomości.

Ochrona miała interweniować

Według relacji wokalistki mężczyzna miał próbować otworzyć drzwi wejściowe, a następnie zadzwonić do domu. Pracownicy ochrony mieli podjąć interwencję, jednak – jak twierdzi Carpenter – nie chciał on zastosować się do ich poleceń.

Dopiero przyjazd policji doprowadził do zakończenia incydentu. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Powrót pod dom po zatrzymaniu

Największe obawy gwiazdy wzbudził jednak fakt, że – według jej zeznań – mniej niż dobę po zatrzymaniu mężczyzna ponownie pojawił się pod jej domem.

Sabrina Carpenter twierdzi, że kolejna wizyta miała miejsce 24 maja. Po rozmowie z ochroną mężczyzna opuścił teren posesji. Następnego dnia miał jednak wrócić po raz trzeci, co skutkowało kolejną interwencją policji.

Sabrina Carpenter: „To kompletnie obca mi osoba”

W dokumentach sądowych piosenkarka stanowczo podkreśla, że nigdy wcześniej nie znała Williama Applegate’a i nie utrzymywała z nim żadnego kontaktu.

Jak zaznaczyła:

„William Applegate jest dla mnie całkowicie obcą osobą. Nigdy go nie poznałam ani nie komunikowałam się z nim w żaden sposób. Nie mam żadnej chęci, by go poznać lub się z nim kontaktować”.

Według artystki mężczyzna miał sugerować, że ją zna, jednak Carpenter stanowczo zaprzecza takim twierdzeniom.

Sąd przyznał tymczasowy zakaz zbliżania się

Po analizie wniosku sąd zdecydował o przyznaniu tymczasowego zakazu zbliżania się. Ochrona obejmuje nie tylko samą piosenkarkę, ale również jej siostrę, Sarah Carpenter, oraz partnera Sarah, George’a.

Zgodnie z decyzją sądu William Applegate nie może zbliżać się do wskazanych osób ani podejmować prób kontaktu.

Wkrótce rozprawa dotycząca stałego nakazu

Tymczasowy nakaz ochronny obowiązuje do czasu kolejnej rozprawy, która została zaplanowana jeszcze na czerwiec. Wówczas sąd zdecyduje, czy środek ochronny zostanie przedłużony i przekształcony w stały zakaz zbliżania się.

Sprawa odbiła się szerokim echem w amerykańskich mediach i ponownie zwróciła uwagę na problem nękania celebrytów przez nieznajome osoby. W ostatnich latach wielu artystów korzystało z podobnych środków prawnych w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa.

