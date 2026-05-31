KęKę spadł ze sceny w Białobrzegach i złamał nogę 

KęKę przeżył bardzo nieprzyjemne chwile podczas koncertu w Białobrzegach. Popularny raper uległ wypadkowi w trakcie występu na żywo, spadając ze sceny podczas wykonywania jednego ze swoich utworów. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery oraz telefony uczestników koncertu.

Choć początkowo sytuacja wyglądała jak zwykłe potknięcie, szybko okazało się, że konsekwencje są znacznie poważniejsze. Po przewiezieniu do szpitala lekarze potwierdzili złamanie nogi.

Do zdarzenia doszło podczas wykonywania piosenki „Wyj*bane (Tak Mocno)”. Na nagraniach krążących w mediach społecznościowych widać, jak artysta swobodnie porusza się po scenie i utrzymuje kontakt z publicznością.

W pewnym momencie KęKę niespodziewanie znika z pola widzenia kamer. Chwilę później okazało się, że raper spadł ze sceny, doznając poważnej kontuzji.

Nagrania z koncertu szybko zaczęły pojawiać się w internecie, wywołując niepokój wśród fanów artysty.