KęKę komentuje swój wczorajszy wypadek. Raper miał plan, żeby zdobyć Mont Blanc w jeden dzień

KęKę przeżył bardzo nieprzyjemne chwile podczas koncertu w Białobrzegach. Popularny raper uległ wypadkowi w trakcie występu na żywo, spadając ze sceny podczas wykonywania jednego ze swoich utworów. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery oraz telefony uczestników koncertu.

Choć początkowo sytuacja wyglądała jak zwykłe potknięcie, szybko okazało się, że konsekwencje są znacznie poważniejsze. Po przewiezieniu do szpitala lekarze potwierdzili złamanie nogi.

KęKę spadł ze sceny podczas wykonywania utworu

Do zdarzenia doszło podczas wykonywania piosenki „Wyj*bane (Tak Mocno)”. Na nagraniach krążących w mediach społecznościowych widać, jak artysta swobodnie porusza się po scenie i utrzymuje kontakt z publicznością.

W pewnym momencie KęKę niespodziewanie znika z pola widzenia kamer. Chwilę później okazało się, że raper spadł ze sceny, doznając poważnej kontuzji.

Nagrania z koncertu szybko zaczęły pojawiać się w internecie, wywołując niepokój wśród fanów artysty.

Diagnoza lekarzy – złamana noga

Po upadku KęKę został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł niezbędne badania diagnostyczne.

Lekarze potwierdzili złamanie nogi, co oznacza konieczność leczenia i czasowej przerwy od pełnej aktywności scenicznej. Na ten moment nie podano szczegółowych informacji dotyczących długości rehabilitacji ani ewentualnych zmian w koncertowym harmonogramie rapera.

Fani mają jednak nadzieję, że artysta szybko wróci do zdrowia i będzie mógł kontynuować trasę koncertową.

„Złamany, nie załamany” – KęKę uspokoił fanów

Mimo bolesnej kontuzji KęKę zachował charakterystyczny dla siebie dystans i poczucie humoru.

Niedługo po wypadku opublikował relację w mediach społecznościowych, informując obserwatorów o swoim stanie zdrowia.

W krótkim wpisie napisał:

„Złamany, nie załamany”.

Raper pochwalił personel radomskiego SOR-u

KęKę zamieścił także nagranie wykonane już po przyjęciu do szpitala. Film został zarejestrowany na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Radomiu.

Artysta nie krył zadowolenia z opieki medycznej, jaką otrzymał po wypadku. W swoim nagraniu podziękował lekarzom oraz personelowi medycznemu za profesjonalne podejście i pomoc.

Jak żartobliwie stwierdził:

„Jak się łamać, to tylko tu”.

Raper podkreślił również nowoczesne wyposażenie placówki oraz wysoką jakość obsługi pacjentów.

KęKę komentuje wczorajszy wypadek. „Skończyła mi się scena. Upadek był bolesny”

Radomski raper zdradził w filmie zamieszczonym na Instagramie, że miał ambitny plan aby zdobyć Mont Blanc.