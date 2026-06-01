Doda odpowiada na krytykę reżysera, z którym kiedyś pracowała. Opublikowała treść jego prywatnej wiadomości

Konflikt między Dodą a Michałem Pańszczykiem ponownie znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Po głośnym wywiadzie reżysera, w którym padły mocne słowa pod adresem wokalistki, artystka postanowiła zabrać głos. Zamiast jednak wdawać się w publiczną wymianę oskarżeń, odpowiedziała w nietypowy sposób, publikując fragment prywatnej wiadomości, którą miała otrzymać od Pańszczyka kilka miesięcy wcześniej.

Doda i Michał Pańszczyk. Od udanej współpracy do otwartego konfliktu

Relacja zawodowa Dody i Michała Pańszczyka przez długi czas uchodziła za bardzo udaną. Reżyser odpowiadał za oprawę widowiska podczas trasy „Aquaria Tour”, która była jednym z najważniejszych projektów koncertowych w karierze artystki.

Początkowo obie strony publicznie wyrażały wzajemne uznanie. Doda wielokrotnie podkreślała, że współpraca z reżyserem pozwoliła jej zrealizować ambitną wizję artystyczną. Z czasem jednak zaczęły pojawiać się napięcia, które przerodziły się w otwarty konflikt komentowany przez media i fanów.

Michał Pańszczyk krytycznie o współpracy z Dodą

Najnowsza odsłona sporu pojawiła się po rozmowie Michała Pańszczyka w podcaście „Matcha Talks”. Reżyser opowiedział o kulisach zakończenia współpracy z wokalistką oraz o powodach pogorszenia ich relacji.

Według jego relacji jednym z punktów zapalnych miały być kwestie związane z realizacją kolejnych projektów oraz różnice dotyczące współpracy zawodowej. W wywiadzie nie zabrakło również osobistych ocen pod adresem gwiazdy.

Pańszczyk stwierdził, że mimo uznania dla talentu artystycznego Dody, postrzega ją jako osobę „egotyczną, arogancką i zadufaną w sobie”. Słowa te szybko wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.