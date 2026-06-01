Doda odpowiada na krytykę reżysera, z którym kiedyś pracowała. Opublikowała treść jego prywatnej wiadomości

Konflikt między Dodą a Michałem Pańszczykiem ponownie znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Po głośnym wywiadzie reżysera, w którym padły mocne słowa pod adresem wokalistki, artystka postanowiła zabrać głos. Zamiast jednak wdawać się w publiczną wymianę oskarżeń, odpowiedziała w nietypowy sposób, publikując fragment prywatnej wiadomości, którą miała otrzymać od Pańszczyka kilka miesięcy wcześniej.
Doda i Michał Pańszczyk. Od udanej współpracy do otwartego konfliktu
Relacja zawodowa Dody i Michała Pańszczyka przez długi czas uchodziła za bardzo udaną. Reżyser odpowiadał za oprawę widowiska podczas trasy „Aquaria Tour”, która była jednym z najważniejszych projektów koncertowych w karierze artystki.
Początkowo obie strony publicznie wyrażały wzajemne uznanie. Doda wielokrotnie podkreślała, że współpraca z reżyserem pozwoliła jej zrealizować ambitną wizję artystyczną. Z czasem jednak zaczęły pojawiać się napięcia, które przerodziły się w otwarty konflikt komentowany przez media i fanów.
Michał Pańszczyk krytycznie o współpracy z Dodą
Najnowsza odsłona sporu pojawiła się po rozmowie Michała Pańszczyka w podcaście „Matcha Talks”. Reżyser opowiedział o kulisach zakończenia współpracy z wokalistką oraz o powodach pogorszenia ich relacji.
Według jego relacji jednym z punktów zapalnych miały być kwestie związane z realizacją kolejnych projektów oraz różnice dotyczące współpracy zawodowej. W wywiadzie nie zabrakło również osobistych ocen pod adresem gwiazdy.
Pańszczyk stwierdził, że mimo uznania dla talentu artystycznego Dody, postrzega ją jako osobę „egotyczną, arogancką i zadufaną w sobie”. Słowa te szybko wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.
Doda odpowiada na zarzuty. Najpierw uderzyła w podcast
Po publikacji wywiadu dziennikarze zwrócili się do Dody z prośbą o komentarz. Artystka początkowo odniosła się do samego podcastu oraz jego prowadzącej, krytykując promowane przez nią treści.
Dopiero później postanowiła skomentować słowa byłego współpracownika. Nie zdecydowała się jednak na bezpośrednią polemikę ani szczegółowe odnoszenie się do zarzutów.
Wokalistka ujawniła treść wiadomości od reżysera
Zamiast wdawać się w publiczną wymianę argumentów, Doda przytoczyła fragment wiadomości, którą – jak twierdzi – otrzymała od Michała Pańszczyka kilka miesięcy temu.
W cytowanej przez artystkę wiadomości reżyser miał napisać:
„Przeszłaś transformację, która zasługuje na pochwałę. Oni stoją rozwojowo w miejscu, trzymają się żali i karmią się nienawiścią. Dowodów na twoją przemianę jest masę. Oni mają swoje żale, bo nie rozumieją, że tylko odpuszczenie daje ulgę. Trzymam kciuki za ciebie, żebyś jednak potrafiła być ponad to i już absolutnie nie reagować na ich gniew”.
Publikacja tej wiadomości wywołała kolejną falę komentarzy. Internauci zwracali uwagę na kontrast pomiędzy obecnymi wypowiedziami reżysera a treścią wiadomości, którą przywołała wokalistka.
Krótka, ale wymowna odpowiedź Dody
Po opublikowaniu cytatu Doda ograniczyła swój komentarz do jednego zdania. Wokalistka dała do zrozumienia, że nie zamierza eskalować konfliktu i zastosuje się do rady, którą – według jej relacji – sama wcześniej otrzymała od Pańszczyka.
Jak podsumowała:
„I zrobię to, co sam mi kiedyś poradził w wiadomości – nie reaguję na gniew innych”.
Ta krótka odpowiedź szybko stała się szeroko komentowana przez fanów i media śledzące spór między dawnymi współpracownikami.