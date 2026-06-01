Jay-Z dissuje Drake’a, Kanye Westa, Nicki Minaj i Tory’ego Laneza

Jay-Z i Kanye West. Od muzycznego duetu do wieloletniego konfliktu

Relacja między Jay-Z a Kanye West od lat należy do najbardziej skomplikowanych w historii hip-hopu. Artyści wspólnie stworzyli wiele kultowych utworów i przez długi czas uchodzili za jeden z najpotężniejszych duetów w branży muzycznej.

Z biegiem lat ich relacje zaczęły się jednak pogarszać. Publiczne wypowiedzi, różnice biznesowe oraz liczne kontrowersje sprawiły, że dawni współpracownicy wielokrotnie znajdowali się po przeciwnych stronach medialnych sporów.

Podczas występu z The Roots Jay-Z skierował kilka słów także w stronę Kanye Westa.

„You ever heard of a wunderkind? My children is some of them / Have you nas no shame? Y’all tryna get under skin? / I really get under skin, ask Un how I’m playing / Y’all thugs with y’all thumbs again, everyone think they’re the ones insane / You’re no maniac, watch how sane he act in my presence, nas shrink.”

Nawiązanie do dzieci Jay-Z i Beyoncé

Zdaniem wielu obserwatorów fragment dotyczący „wunderkind”, czyli wyjątkowo utalentowanych dzieci, jest bezpośrednią odpowiedzią na wcześniejsze wypowiedzi Kanye Westa dotyczące dzieci Jay-Z i Beyoncé.

W ostatnich latach Ye wielokrotnie wywoływał kontrowersje swoimi wpisami w mediach społecznościowych. Jednym z najbardziej krytykowanych epizodów były komentarze dotyczące rodziny Carterów, które spotkały się z ostrą reakcją fanów oraz przedstawicieli branży muzycznej.

Freestyle Jay-Z jest interpretowany jako wyraźny sygnał, że artysta nie zapomniał o tych wydarzeniach i postanowił odnieść się do nich publicznie.