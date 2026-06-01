Jay-Z dissuje Drake’a, Kanye Westa, Nicki Minaj i Tory’ego Laneza

Legendarny raper podczas freestyle’u na Roots Picnic nie szczędził uszczypliwości pod adresem znanych postaci ze świata hip-hopu. Wśród osób, które stały się celem jego wersów, znalazł się Drake, Kanye West, Nicki Minaj i Tory Lanez.
Jay-Z nawiązał do wyroku Tory’ego Laneza
Część wersów freestyle’u była wyraźnym odniesieniem do sytuacji prawnej Tory’ego Laneza oraz zarzutów kierowanych przez jego otoczenie wobec Roc Nation.
Jay-Z zarapował:
„The Roc’s not crumbling, the leprechauns have magically run out of pranks / Your son on the federal jail-line mumbling something about having too much in his drink / You know how dumb that is?”
Choć artysta nie wymienił Tory’ego Laneza z nazwiska, wielu słuchaczy uznało, że przekaz jest jednoznaczny. Fragment odnosi się zarówno do pobytu rapera w więzieniu, jak i do nagrania rozmowy telefonicznej, która była szeroko komentowana podczas procesu.
Spór wokół Roc Nation i sprawy Megan Thee Stallion
Od lat wokół sprawy Megan Thee Stallion pojawiają się liczne spekulacje i teorie spiskowe. Tory Lanez oraz jego ojciec, Sonstar Peterson, wielokrotnie sugerowali, że związana z Megan firma Roc Nation miała wpływ na przebieg postępowania.
Przedstawiciele Roc Nation konsekwentnie odrzucali podobne oskarżenia, a sądowe rozstrzygnięcia nie potwierdziły zarzutów dotyczących rzekomego manipulowania procesem.
Freestyle Jay-Z został przez część odbiorców odebrany jako odpowiedź na wieloletnie oskarżenia kierowane pod adresem jego firmy i współpracowników.
Jay-Z i Kanye West. Od muzycznego duetu do wieloletniego konfliktu
Relacja między Jay-Z a Kanye West od lat należy do najbardziej skomplikowanych w historii hip-hopu. Artyści wspólnie stworzyli wiele kultowych utworów i przez długi czas uchodzili za jeden z najpotężniejszych duetów w branży muzycznej.
Z biegiem lat ich relacje zaczęły się jednak pogarszać. Publiczne wypowiedzi, różnice biznesowe oraz liczne kontrowersje sprawiły, że dawni współpracownicy wielokrotnie znajdowali się po przeciwnych stronach medialnych sporów.
Podczas występu z The Roots Jay-Z skierował kilka słów także w stronę Kanye Westa.
„You ever heard of a wunderkind? My children is some of them / Have you nas no shame? Y’all tryna get under skin? / I really get under skin, ask Un how I’m playing / Y’all thugs with y’all thumbs again, everyone think they’re the ones insane / You’re no maniac, watch how sane he act in my presence, nas shrink.”
Nawiązanie do dzieci Jay-Z i Beyoncé
Zdaniem wielu obserwatorów fragment dotyczący „wunderkind”, czyli wyjątkowo utalentowanych dzieci, jest bezpośrednią odpowiedzią na wcześniejsze wypowiedzi Kanye Westa dotyczące dzieci Jay-Z i Beyoncé.
W ostatnich latach Ye wielokrotnie wywoływał kontrowersje swoimi wpisami w mediach społecznościowych. Jednym z najbardziej krytykowanych epizodów były komentarze dotyczące rodziny Carterów, które spotkały się z ostrą reakcją fanów oraz przedstawicieli branży muzycznej.
Freestyle Jay-Z jest interpretowany jako wyraźny sygnał, że artysta nie zapomniał o tych wydarzeniach i postanowił odnieść się do nich publicznie.
Jay-Z i Nicki Minaj od lat znajdują się po przeciwnych stronach
W ostatnich latach Nicki Minaj wielokrotnie krytykowała wpływowego przedsiębiorcę i współzałożyciela Roc Nation, a jej wypowiedzi często stawały się tematem gorących debat w mediach społecznościowych.
Choć żadna ze stron nie prowadziła otwartego konfliktu na miarę klasycznych rapowych beefów, napięcie między nimi było widoczne dla wielu obserwatorów sceny hip-hopowej.
Jay-Z do Nicki na Roots Picnic
Hova podczas swojego występu nie oszczędził także Nicki. W jej stronę poleciały następujące wersy:
„That lady back on the stuff, she sound like she in love with ’em / Her Ken can’t even… Take they kids…. Tch enough of them / A rapper can’t be my opp, I got MAGA Republicans / Them shots came from the very top of the government, good luck with them.”
Internauci doszukują się licznych odniesień do Nicki Minaj
Według komentatorów tekst zawiera kilka aluzji do wcześniejszych publicznych wypowiedzi Nicki Minaj. Wśród interpretowanych odniesień pojawiają się kwestie związane z jej aktywnością w mediach społecznościowych, poglądami politycznymi oraz osobami z jej najbliższego otoczenia.
Szczególne zainteresowanie wzbudził wers zawierający słowo „Ken”. Fani wskazują, że może ono odnosić się do Kenneth Petty, męża artystki, którego nazwisko od lat pojawia się w medialnych dyskusjach związanych z jego przeszłością prawną.
Wersy o polityce również wywołały poruszenie
Dużo uwagi poświęcono także fragmentowi dotyczącym „MAGA Republicans”. Zdaniem części fanów Jay-Z sugeruje, że jego konflikty wykraczają daleko poza rapową rywalizację i dotyczą również szerszych kwestii politycznych oraz wpływowych środowisk w Stanach Zjednoczonych.
Inni interpretują te słowa jako krytykę politycznych komentarzy, które Nicki Minaj publikowała w ostatnich latach, wzbudzając liczne kontrowersje zarówno wśród fanów, jak i przedstawicieli branży muzycznej.
Jay-Z i Drake. Narastające napięcie między gigantami rapu
Relacje między Jay-Z a Drake przez lata były postrzegane jako pełne wzajemnego szacunku. Obaj artyści współpracowali przy różnych projektach i wielokrotnie publicznie doceniali swoje osiągnięcia.
W ostatnim czasie sytuacja zaczęła się jednak zmieniać. Po premierze albumu Drake’a „ICEMAN” fani zwrócili uwagę na kilka wersów interpretowanych jako przytyki pod adresem Jay-Z. W rezultacie wielu obserwatorów spodziewało się odpowiedzi ze strony nowojorskiej legendy.
Mocne wersy podczas Roots Picnic
W jednym z fragmentów swojego freestylu Jay-Z zarapował:
„My next update, the jig is up, na I’m up ten / Wrong chart champ, you got to look up again / Nas look up to Hov, I never looked up to them / The crackers got your publishing, gangster, go talk tough to them / Don’t talk success to me, you n***as is workers / In perpetuity is how you contract is worded.”
Nawiązanie do sukcesów Drake’a na listach przebojów
Jednym z najczęściej analizowanych fragmentów freestyle’u jest wers „Wrong chart champ, you got to look up again”. Fani interpretują go jako odniesienie do niedawnego rekordu Drake’a, który został solowym artystą z największą liczbą albumów osiągających pierwsze miejsce na listach sprzedaży.
Według części komentatorów Jay-Z sugeruje, że choć Drake dominuje w statystykach streamingowych i rankingach sprzedaży, to jego własna pozycja w historii hip-hopu pozostaje niepodważalna.
Jay-Z uderza również w kwestie biznesowe
Dużo uwagi poświęcono także wersom dotyczącym praw wydawniczych i kontraktów muzycznych. W środowisku hip-hopowym od dawna pojawiają się dyskusje dotyczące modelu współpracy Drake’a z wytwórniami oraz podziału praw do jego katalogu muzycznego.
Niektórzy słuchacze odebrali słowa Jay-Z jako próbę podważenia niezależności biznesowej kanadyjskiego rapera. Warto jednak podkreślić, że sam artysta nie wyjaśnił oficjalnie znaczenia swoich wersów.
Freestyle, który zdominował internet
Występ Jay-Z na Roots Picnic pokazał, że mimo wieloletniej obecności na scenie raper nadal potrafi wywołać ogromne emocje. Jego freestyle błyskawicznie stał się jednym z najczęściej udostępnianych materiałów związanych z festiwalem, a dyskusje na temat znaczenia poszczególnych wersów nie ustają.