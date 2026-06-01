Dua Lipa i Callum Turner wzięli ślub. Kameralna ceremonia w Londynie i wielkie wesele we Włoszech

Dua Lipa i Callum Turner oficjalnie zostali małżeństwem. Popularna wokalistka oraz brytyjski aktor powiedzieli sobie „tak” podczas kameralnej ceremonii cywilnej w Londynie. Choć ślub odbył się w gronie najbliższych, para nie zamierza rezygnować z hucznego świętowania. Już w najbliższych dniach nowożeńcy mają spotkać się z rodziną i przyjaciółmi podczas kilkudniowego wesela we Włoszech.

Dua Lipa i Callum Turner zalegalizowali swój związek

Według medialnych doniesień ceremonia odbyła się w słynnym londyńskim Old Marylebone Town Hall. Para przez długi czas skutecznie chroniła szczegóły wydarzenia przed opinią publiczną, dzięki czemu ślub przebiegł w spokojnej i prywatnej atmosferze.

Na uroczystości pojawili się wyłącznie najbliżsi członkowie rodziny oraz grono przyjaciół. Po zakończeniu ceremonii nowożeńcy zostali przywitani przez gości konfetti, a następnie wspólnie opuścili urząd, kierując się do charakterystycznej londyńskiej taksówki.

Stylizacja ślubna Dua Lipy przyciągnęła uwagę fanów

Jednym z najczęściej komentowanych elementów uroczystości była ślubna stylizacja gwiazdy. Dua Lipa postawiła na elegancki, jasny komplet w niemal białym odcieniu, składający się ze spódnicy i dopasowanej góry. Całość uzupełniła kapeluszem z szerokim rondem, rękawiczkami oraz klasycznymi białymi szpilkami.

Nie zabrakło również efektownego bukietu z żółtych kwiatów, który stanowił ciekawy kontrast dla minimalistycznej stylizacji. Callum Turner wybrał natomiast ponadczasową klasykę, pojawiając się w ciemnogranatowym garniturze z krawatem.

Luksusowe wesele we Włoszech już wkrótce

Ślub cywilny w Londynie to dopiero początek świętowania. Według zagranicznych mediów para przygotowała trzydniową celebrację na Sycylii. Główne wydarzenia mają odbywać się w okolicach Palermo, gdzie zaplanowano serię ekskluzywnych przyjęć.

Jednym z najważniejszych miejsc uroczystości ma być historyczna XVII-wieczna willa Villa Valguarnera w Bagherii. Goście zostaną zakwaterowani w luksusowym hotelu Villa Igiea, który słynie z malowniczego widoku na Morze Tyrreńskie i należy do najbardziej prestiżowych obiektów w regionie.

Gwiazdy światowego formatu na liście gości

Włoskie uroczystości mają zgromadzić wiele znanych postaci ze świata muzyki, mody i show-biznesu. Wśród zaproszonych gości wymienia się między innymi Elton John, Mark Ronson, Charli XCX oraz Tove Lo.

Na liście gości znaleźli się również Donatella Versace oraz Simon Porte Jacquemus. Media spekulują, że właśnie Jacquemus odpowiada za jedną z kreacji przygotowanych specjalnie na włoskie przyjęcia weselne. Nie wyklucza się również udziału domu mody Versace w przygotowaniu ślubnych stylizacji artystki.

Historia miłości Dua Lipy i Calluma Turnera

Związek Dua Lipy i Calluma Turnera od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie fanów. Para zaczęła spotykać się w 2024 roku i szybko stała się jedną z najgorętszych par światowego show-biznesu.

W ubiegłym roku zakochani potwierdzili zaręczyny, a od tego czasu coraz częściej pojawiali się razem podczas ważnych wydarzeń branżowych. Mimo ogromnej popularności oboje konsekwentnie starali się chronić swoją prywatność i rzadko komentowali szczegóły związku.

Dua Lipa o ślubie i marzeniach o przyszłości

W jednym z wywiadów udzielonych magazynowi Vogue artystka opowiadała o swoich odczuciach związanych z zaręczynami oraz planowaniem wspólnej przyszłości.

Jak przyznała:

„Nigdy nie byłam osobą, która naprawdę myślała o ślubie albo marzyła o tym, jaką panną młodą będzie. Nagle pomyślałam: 'O, co ja właściwie założę?’”

Wokalistka podkreślała również, że wizja wspólnego życia i starzenia się u boku ukochanej osoby ma dla niej wyjątkowe znaczenie. Teraz ten ważny etap oficjalnie rozpoczął się dla niej i Calluma Turnera.