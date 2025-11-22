Współpracował z sanah i Marylą Rodowicz. Jego wersja techno religijnego hymnu stała się viralem

„Pan jest moim pasterzem” w wersji techno staje się viralem

„To był naprawdę przypływ pięknej inspiracji. Niech nas niesie” – mówi polski DJ i producent Skytech o swojej tanecznej wersji religijnej pieśni „Pan jest pasterzem moim”, która zdobyła ogromną popularność w sieci. Nagranie przekroczyło już ponad milion wyświetleń i zostało wykorzystane przez Padre Guilherme podczas obchodów 75. urodzin arcybiskupa Bernarda Bobera w słowackich Koszycach.

Skytech i powstanie utworu

Pod pseudonimem Skytech kryje się Mateusz Dziewulski, polski DJ i producent związany ze sceną EDM. W swoim dorobku ma m.in. remiksy piosenek Anny Jurksztowicz, Luny, Bryski oraz Maryli Rodowicz („Łza na rzęsie (Mi się trzęsie)”).

Na tegoroczny Festiwal Życia w Kokotku Skytech przygotował utwór niemal w ostatniej chwili – pomysł podsunęły mu jego dzieci. Nagranie powstało w zaledwie 2 godziny m.in. z pomocą sztucznej inteligencji, która odtworzyła wokal z pierwotnej pieśni.

Występy na żywo

„Cały występ miał dla mnie szczególny wydźwięk, bo po raz pierwszy miałem okazję zaprosić na scenę moje dzieci. Dwa tygodnie później zabrałem 'Pasterza’ na Tomorrowland w Belgii, gdzie zaprezentowałem go zarówno Polakom, jak i publiczności z całego świata” – wspomina Skytech.

Ze względu na ogromne zainteresowanie fanów, producent zdecydował się udostępnić cały utwór w internecie, pisząc: „Tak oto oddaję w Wasze ręce moją wersję 'Pan jest pasterzem moim’ i mam nadzieję, że będzie Wam towarzyszyć wszędzie, gdzie to tylko możliwe”.

Sukces międzynarodowy

Nagranie zyskało dodatkowy rozgłos dzięki portugalskiemu księdzu i DJ-owi Padre Guilherme, który wykorzystał utwór podczas uroczystości z okazji 75. urodzin arcybiskupa Bernarda Bobera, metropolity koszyckiego. Padre Guilherme odpowiadał wcześniej za oprawę muzyczną podczas mszy celebrowanej przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku.

Skytech – muzyka, kariera, produkcje

Skytech to jeden z najczęściej słuchanych polskich DJ-ów i producentów, który zdobył globalną renomę dzięki swoim wysokoenergetycznym produkcjom EDM. Występował na największych imprezach na całym świecie, w tym na Tomorrowland, Sunrise Festival i wielu innych festiwalach. Podczas swoich występów Skytech łączy uderzające dropy z podnoszącymi na duchu melodiami, tworząc magiczną atmosferę i natychmiastowo nawiązując kontakt z publicznością.

Sukcesy i kolaboracje

W ciągu ostatnich pięciu lat Skytech wydał przebojowe kolaboracje z czołowymi DJ-ami, takimi jak R3HAB, Headhunterz, Bassjackers i Yves V. Jego kultowe utwory „Kundalini”, „Tiger” i „Fuego” przyczyniły się do osiągnięcia pół miliarda streamów na wszystkich platformach. Wyjątkowy talent Skytecha do tworzenia melodii został doceniony na całym świecie dzięki wydawnictwom w wytwórniach Spinnin’ Records i CYB3RPVNK, które trafiały na największe sceny festiwalowe.

Tylko w 2022 roku jego produkcje były grane przez takie gwiazdy jak Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, David Guetta i Afrojack, a sam Skytech uplasował się na #51 w światowym rankingu TOP101 Producers. Artysta dostarczył również oficjalne remiksy dla takich wykonawców jak Tiësto, KAROL G, R3HAB, ZAYN, W&W i MOTi.

Popularność w Polsce

W 2018 roku Skytech był drugim najczęściej słuchanym polskim artystą na Spotify, zaraz po Fryderyku Chopinie. Jego popularność w kraju wzrosła po sukcesie remiksów takich utworów jak „Invisible Dress” Sanah, „Mam kogoś lepszego” Bryski, oraz własnego utworu „La La Love”, który zdobył nominację do prestiżowych nagród Fryderyki 2019.

Skytech to fenomen polskiej sceny EDM, który łączy profesjonalizm, kreatywność i globalny zasięg, nieustannie rozwijając swoją karierę i dostarczając niezapomnianych doświadczeń fanom na całym świecie.