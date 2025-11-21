CGM

Były manager Justina Biebera i Ariany Grande chciał kupić OnlyFans za osiem miliadrów dolarów?

Jeden z najbardziej wpływowych menedżerów muzycznych, miał podjąć próbę zakupu platformy

2025.11.21

Były manager Justina Biebera i Ariany Grande chciał kupić OnlyFans za osiem miliadrów dolarów?

W sieci pojawiły się doniesienia, że Scooter Braun, jeden z najbardziej wpływowych menedżerów muzycznych, miał podjąć próbę zakupu platformy OnlyFans. Informacje te szybko wywołały dyskusje, zwłaszcza że różne źródła przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących tego, kto zainicjował rozmowy.

Braun chciał kupić OnlyFans za 8 miliardów dolarów

Według pierwszych doniesień opublikowanych przez Puck News Scooter Braun miał przewodzić grupie inwestycyjnej zainteresowanej przejęciem OnlyFans. Platformę wyceniano wówczas na 8 miliardów dolarów. Zgodnie z tymi informacjami Braun miał ambicję stać się „twarzą i mózgiem” firmy, jednak ostatecznie zrezygnował z transakcji.

Źródła Puck News sugerowały, że decyzja mogła wynikać z kontrowersji związanych z platformą, w tym z licznych oskarżeń o nadużycia.

TMZ: To właściciele OnlyFans pierwsi odezwali się do Brauna

TMZ przedstawiło przeciwną wersję wydarzeń. Według ich anonimowych informatorów to nie Braun zabiegał o zakup, lecz właściciele OnlyFans sami skontaktowali się z nim i zaproponowali udział w projekcie. Reprezentanci platformy mieli spotkać się z Braunem i „kusić go” ofertą współpracy.

Menadżer poprosił o dodatkowe dokumenty dotyczące propozycji, jednak ostatecznie odmówił i uznał, że nie jest to przedsięwzięcie dla niego. TMZ odrzuciło również twierdzenia Puck News o rzekomo zaawansowanych rozmowach między Braunem a CEO OnlyFans, Keily Blair.

Wyniki finansowe OnlyFans i plany sprzedaży

Według Reutersa OnlyFans wygenerował około 6,6 miliarda dolarów przychodu w ubiegłym roku. W maju pojawiły się także informacje, że dyrektor generalna platformy rozważa sprzedaż firmy, co mogło tłumaczyć poszukiwanie potencjalnych nabywców.

Kim jest Scooter Braun?

Scooter Braun zdobył sławę w 2008 roku, kiedy odkrył młodego Justina Biebera na YouTube i pomógł mu rozpocząć globalną karierę. Na przestrzeni lat reprezentował wiele gwiazd, takich jak Ariana Grande, Demi Lovato, David Guetta, Black Eyed Peas, Ava Max czy Carly Rae Jepsen.

Jednocześnie Braun wielokrotnie trafiał na nagłówki gazet za sprawą licznych kontrowersji, w tym jednej z największych afer w branży muzycznej ostatnich lat.

Konflikt z Taylor Swift

Najgłośniejszy spór dotyczył praw do masterów Taylor Swift. W 2019 roku Braun za pośrednictwem Ithaca Holdings kupił wytwórnię Big Machine za 300 milionów dolarów, co dało mu kontrolę nad pierwszymi sześcioma albumami wokalistki.

Swift określiła tę sytuację jako „najgorszy możliwy scenariusz” i oskarżyła Brauna o „manipulacyjne nękanie”. W odpowiedzi gwiazda ponownie nagrała swoje albumy, tworząc wersje „Taylor’s Version”.

W 2022 roku pojawiły się doniesienia, że Braun żałuje sposobu, w jaki przeprowadził transakcję. Po oficjalnym przejściu na emeryturę menedżera w 2024 roku wyznał, że czuje „duże poczucie winy” wobec młodych artystów i uważa, że reakcja opinii publicznej w sprawie Taylor Swift była „głęboko niesprawiedliwa”.

 

