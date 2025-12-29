CGM

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło

Od kilku dni w mediach głośno jest o rzekomym ślubie Viki Gabor

2025.12.29

opublikował:

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Od kilku dni w mediach głośno jest o rzekomym ślubie Viki Gabor z Giovannim, wnukiem Bogdana Trojanka. Informacje o ceremonii, która odbyła się zgodnie z romską tradycją, wywołały ogromne poruszenie i falę komentarzy. Teraz 18-letnia wokalistka zdecydowała się przerwać milczenie i jasno odnieść się do spekulacji.

Nagrania ze ślubu trafiły do sieci i szybko zniknęły

27 grudnia Bogdan Trojanek opublikował w mediach społecznościowych nagrania oraz wpis, z którego wynikało, że Viki Gabor i jego wnuk Giovani zawarli związek małżeński według prawa Romanipen. Relacja szybko obiegła internet, jednak równie szybko została usunięta.

Powodem była fala negatywnych komentarzy i hejtu, z jakim spotkali się młodzi. Sam Trojanek zapowiedział, że usunął materiały, aby chronić prywatność wnuka i Viki Gabor.

Romskie zaślubiny a prawo w Polsce

Wielu internautów zwróciło uwagę na fakt, że ceremonia odbyła się wyłącznie zgodnie z romską tradycją. Taki ślub nie ma mocy prawnej w Polsce i nie jest równoznaczny z zawarciem związku cywilnego czy kościelnego.

Znaczenie romskich zaślubin wyjaśnił w rozmowie z „Faktem” Dziani Szmidt, syn Don Vasyla. Podkreślił, że najważniejsze w tej tradycji jest błogosławieństwo starszyzny, a formalny ślub cywilny lub kościelny może odbyć się później.

Viki Gabor zabiera głos i ucina plotki

Po dniach spekulacji Viki Gabor postanowiła odnieść się do całej sytuacji. W relacji na Instagramie jasno zdementowała pogłoski o ślubie, jednocześnie potwierdzając swój związek:

„Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy” – napisała wokalistka.

Tym samym artystka dała do zrozumienia, że nie doszło do prawnego małżeństwa, a cała ceremonia miała charakter tradycyjny i symboliczny.

Rodziny znają się od dawna

Jak wynika z wcześniejszych wypowiedzi Bogdana Trojanka, Viki Gabor i Giovani znają się od dłuższego czasu, a ich relacja nie jest chwilowym impulsem. Dziadek Giovanniego wielokrotnie podkreślał, że młodzi są wspierani przez obie rodziny i mogą liczyć na błogosławieństwo starszyzny.

Tagi


Popularne newsy

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”
NEWS

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii
NEWS

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci
NEWS

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE
NEWS

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?
NEWS

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie
NEWS

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie

Polecane

CGM
Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Raper przyznał, że nadal nie wybrał swojego „trio”

33 minuty temu

CGM
Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczącego jej świątecznego hitu

Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczące ...

Piosenkarz country złożył pozew przeciwko Carey

39 minut temu

CGM
Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

„Chcę wszystko zbudować własnymi siłami”

43 minuty temu

CGM
Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas występu komika Deona Cole’a

Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas wystę ...

Ye zaskoczył fanów na scenie

53 minuty temu

CGM
VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem ...

„Obsmarkałem się i wszedłem na Instagram”

1 godzinę temu

CGM
Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w mediach o tym nie mówią?”

Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w m ...

Skolim coraz śmielej rozwija działalność poza sceną muzyczną

1 godzinę temu