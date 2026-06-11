Całkiem naga Doda chwali się Złotą Płytą. „Doda to złota dziewczyna”

Foto: @dodaqueen

Doda po raz kolejny znalazła się w centrum zainteresowania mediów i internautów. Popularna wokalistka, która od lat budzi emocje zarówno swoją twórczością, jak i wizerunkiem scenicznym, postanowiła w nietypowy sposób uczcić kolejny sukces zawodowy. Artystka poinformowała fanów, że jej najnowszy singiel osiągnął status złotej płyty.

To ważne wyróżnienie dla każdego wykonawcy, ponieważ potwierdza dużą popularność utworu i zainteresowanie słuchaczy. Doda nie kryła radości z osiągnięcia tego rezultatu i postanowiła podzielić się nim ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych.

Odważne zdjęcie Dody przyciągnęło uwagę fanów

Z okazji zdobycia złotej płyty Doda opublikowała fotografię, która niemal natychmiast stała się tematem licznych komentarzy. Na zdjęciu artystka zapozowała nago, zasłaniając ciało otrzymanym wyróżnieniem. Publikacja szybko obiegła internet i wywołała szeroką dyskusję.

Taki sposób świętowania sukcesów nie jest nowością w przypadku Dody. Gwiazda od początku swojej kariery słynie z odważnych stylizacji, kontrowersyjnych wystąpień oraz niekonwencjonalnych działań promocyjnych. Tym razem również postawiła na mocny przekaz, który trudno było przeoczyć.

Pod opublikowaną fotografią wokalistka napisała:

„Doda to złota dziewczyna”.

Doda od lat wzbudza emocje w polskim show-biznesie

Nie da się ukryć, że Doda należy do grona najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Przez lata wielokrotnie udowadniała, że potrafi skutecznie przyciągać uwagę mediów i fanów. Każda jej publikacja w sieci jest szeroko komentowana, a odważne decyzje wizerunkowe regularnie stają się tematem debat.

Jednocześnie artystka konsekwentnie rozwija swoją karierę muzyczną, a kolejne utwory trafiają do szerokiego grona odbiorców. Zdobycie złotej płyty jest dowodem na to, że mimo kontrowersji wokół jej osoby, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy.