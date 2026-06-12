Oki nagrał z Dawidem Podsiadło: „Dla mnie to symbol. Tak samo miałem z Quebo, Taco, Bedoesem, Otso i Igim, na początku z Pezetem, Paluchem, Gedzem nie mówiąc już o MGK’u”

W nocy do sieci trafiły kolejne, nowe numery OKI-ego, które składają się na czteropłytowy album rapera.

„Wyszło 8 nowych utworów

Na trzeciej focie stoje w bluzie taty, wyszedł o niej numer – to populistyczne co teraz napisze ale mam w to ciężko wbite

Za czasów gdy w niej latałem to bardzo ze mną jechali, zniechęcali mnie i stopowali już na samym starcie robienia muzyki.

Na tym numerze jest Dawid Podsiadło i dla mnie to symbol. Tak samo miałem z Quebo, Taco – wcześniej z Bedoesem, jeszcze wcześniej z Otso i Igim, na początku z Pezetem, Paluchem, Gedzem nie mówiąc już o ostatnim numerze z mgk

Nie jestem jakimś turbo pewnym siebie ziomkiem więc każdy z tych featów był i jest dla mnie symbolem, dotrzymaniem słowa które dałem samemu sobie.

Przed chwilą Sobel z tym samym Dawidem zapowiedzieli płyte, jak mi o tym powiedział to dopiero zrozumiałem, że to serio nie jest już szary blok, jak się szlajaliśmy u niego po Świdnicy to raczej sie na takie akcje nie zapowiadało – dlatego też zaczne i skończe CD4 tymi dwoma numerami. Co będzie pomiędzy nimi to sami zobaczycie ale myśle, że będzie spoko

Generalnie nie dajcie sobie wmówić jakimś miętusom że czegoś się nie da, mi tak mówią cały czas. Najgorzej jest sie zatrzymać, widze co piszecie i serio nie skończe z muzyką póki będzie co udowadniać, mam jeszcze coś do zrobienia. Rozkmina taka, bo czasem czytam jak ktoś kogoś ciśnie za 47 w nicku i myśle sobie, że ktoś mógł sobie to wpisać w nazwe dla beki ale dla niektórych może to coś znaczyć. Jak ktoś z Tobą jedzie to łatwo jest stracić pewność siebie ale nie można sie poddać – mnie tego uczy moja dupka

Generalnie dużo raperów gra nonszalancko, ja zazwyczaj tez – na koniec dnia wiedz, że ja i każdy za którym stoje jest szczerze wdzięczny

Mam Was, kochaną kobiete, braci 4life, dumnych rodziców, troche siana i muzyke która dla mnie coś znaczy a to całkiem niezły zestaw żeby z tym jechać na 100%

Pomyslalem ze cos takiego napisze i tyle, dzieki za super odbiór” – napisał Oki na Instagramie.