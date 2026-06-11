CGM

Young Leosia twierdzi, że Kacper Błoński „potrzebuje cheerleaderki”. Uważa, że gdyby została „kurą domową” to ich związek by przetrwał

Young Leosia przerwała milczenie po rozstaniu

2026.06.11

opublikował:

Young Leosia IG 2025 a

Rozstanie Young Leosi i Kacpra Błońskiego było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy w polskim internecie. Para przez ponad dwa lata tworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych związków w świecie influencerów i mediów społecznościowych. Choć od oficjalnego zakończenia relacji minęło już trochę czasu, dopiero teraz raperka zdecydowała się szerzej opowiedzieć o powodach rozstania.

W rozmowie w podcaście „Fomo” Young Leosia otworzyła się na temat problemów, które narastały w ich związku. Jak przyznała, nie chodziło o jeden konkretny konflikt, lecz o różnice w oczekiwaniach wobec wspólnej przyszłości oraz odmienne podejście do życia zawodowego i prywatnego.

Związek Young Leosi i Kacpra Błońskiego budził ogromne zainteresowanie

Relacja Young Leosi i Kacpra Błońskiego rozpoczęła się pod koniec 2023 roku. Od początku para chętnie dzieliła się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, zdobywając ogromne zainteresowanie fanów.

Ich związek nie był jednak wolny od kontrowersji. Duże emocje wywołało między innymi szczere Q&A, podczas którego Kacper Błoński ujawnił szczegóły dotyczące swojego życia uczuciowego sprzed związku z raperką. Mimo krytyki ze strony części internautów, Young Leosia publicznie broniła partnera i wspierała go w trudniejszych momentach.

Para realizowała także wspólne projekty biznesowe i marketingowe. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych efektów ich współpracy były lody Corny Baby, które przez pewien czas cieszyły się dużą popularnością wśród fanów.

Young Leosia poczuła brak zainteresowania ze strony partnera

W podcaście artystka przyznała, że jednym z problemów była malejąca ciekawość Kacpra wobec jej kariery muzycznej i zawodowych sukcesów.

Jak wyjaśniła:

„To nie jest tak, że Kacper nie wspierał mnie. (…) Tylko na przykład jak wróciłam z tej Kenii, no to praktycznie w sekundę przed tym jak my się rozstaliśmy, ale na przykład Kacper w ogóle nie był zainteresowany, co ja tam robię, jakie tam piosenki nagrywam, że ja tam w ogóle pojechałam nagrywać piosenki”.

Raperka zasugerowała, że w pewnym momencie zaczęła odczuwać, iż jej rozwój zawodowy nie spotyka się z takim zainteresowaniem ze strony partnera, jakiego oczekiwała.

Dodała również:

„No dobra, ty sobie odnosisz sukcesy, nagrywasz sobie piosenki, no to sobie to rób, ale najważniejsze, że zaraz jakieś dzieci i coś tam”.

„Kacper potrzebuje cheerleaderki” – mocne słowa Young Leosi

Największe poruszenie wywołał jednak fragment rozmowy, w którym Young Leosia opisała swoją wizję idealnej partnerki dla byłego chłopaka.

Według artystki problem nie polegał na braku uczuć, lecz na tym, że oboje mieli zupełnie inne oczekiwania wobec związku.

Jak stwierdziła:

„Ja mu powiedziałam wprost. Moje emocje, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to, że ty potrzebujesz cheerleaderki swojej”.

W dalszej części wypowiedzi rozwinęła swoją myśl:

„Będzie mieć jakąś normalną pracę od ósmej do szesnastej, będzie później wracać do domu, siedzieć z tobą, robić tobie obiad, pojeździ z tobą na koncerty, ciebie wesprze mentalnie itd. Kacper potrzebuje cheerleaderki swojej do związku i on się zgodził ze mną”.

Słowa te szybko zaczęły krążyć po mediach społecznościowych i wywołały szeroką dyskusję wśród fanów.

Różne oczekiwania wobec związku

Wypowiedź Young Leosi sugeruje, że rozstanie nie było efektem jednej konkretnej sytuacji, ale konsekwencją stopniowego oddalania się od siebie i odmiennych wizji wspólnego życia.

Artystka skupia się obecnie na rozwoju kariery muzycznej, koncertach oraz nowych projektach. Z jej słów wynika, że potrzebuje partnera, który będzie rozumiał specyfikę pracy w branży muzycznej i aktywnie interesował się jej zawodowymi osiągnięciami.

Z kolei według relacji raperki Kacper Błoński miał większą potrzebę stabilizacji, rodzinnego życia oraz codziennego wsparcia ze strony partnerki.

Tagi


Popularne newsy

Doda 2026 IG
NEWS

Całkiem naga Doda chwali się Złotą Płytą. „Doda to złota dziewczyna”

Megan Thee Stallion 2026 ig
NEWS

FIFA World Cup 2026: Megan Thee Stallion i Andrea Bocelli nagrali oficjalny hymn mundialu

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

Eurowizja 2026: Ujawniono karty głosowania polskich jurorów. Kto przyznał Izraelowi najwyższą ocenę?

Cardi B preg IG 2025
NEWS

Legenda NBA żartuje z piersi Cardi B po występie w przerwie meczu finałów

Opener_22_Piotr_Tarasewicz_Peggy_gou_koncert_HQ-10
NEWS

Open’er ogłasza 25 artystów. Peggy Gou, Slowdive, Sokół, Kasia Lins, Ralph Kaminski, Hela i inni zamykają line-up

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

Eminem i Jay-Z ponownie razem? Legendarni raperzy mają pojawić się na nowym albumie Rakima, Kurupta i Masta Killi

MGK tatuaz Ig 2026
NEWS

MGK ujawnia kulisy bolesnego tatuażu. „Naprawdę zachorowałem. Moja skóra zrobiła się żółta”

Polecane

CGM
Peja Iran Fb 2026

Peja wybrał swojego faworyta na mundial. Raper będzie kibicował reprez ...

Mundial bez Polski, ale nie bez emocji

4 godziny temu

CGM
Megan Thee Stallion 2026 ig

FIFA World Cup 2026: Megan Thee Stallion i Andrea Bocelli nagrali ofic ...

Koreański akcent w oficjalnym hymnie FIFA

12 godzin temu

CGM
MGK tatuaz Ig 2026

MGK ujawnia kulisy bolesnego tatuażu. „Naprawdę zachorowałem. Mo ...

Poważne skutki uboczne po sesjach tatuowania

14 godzin temu

CGM
_Olivia Rodrigo 2021

Olivia Rodrigo o występie na Glastonbury 2025. Przed koncertem miała a ...

Koncert okazał się jednym z najważniejszych momentów w karierze wokalistki

14 godzin temu

CGM
Eurowizja 2026 Vienna

Eurowizja 2026: Ujawniono karty głosowania polskich jurorów. Kto przyz ...

Jedynie Viki Gabor umieściła Izrael na ostatnim miejscu

16 godzin temu

CGM
__EPH26_HANIA_RANI_260608_210301__61A2595_mmurawski

Hania Rani z prestiżowym Medalem Gloria Artis. Wyjątkowe wyróżnienie p ...

Hania Rani ambasadorką polskiej kultury na świecie

19 godzin temu