Young Leosia twierdzi, że Kacper Błoński „potrzebuje cheerleaderki”. Uważa, że gdyby została „kurą domową” to ich związek by przetrwał

Rozstanie Young Leosi i Kacpra Błońskiego było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy w polskim internecie. Para przez ponad dwa lata tworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych związków w świecie influencerów i mediów społecznościowych. Choć od oficjalnego zakończenia relacji minęło już trochę czasu, dopiero teraz raperka zdecydowała się szerzej opowiedzieć o powodach rozstania.

W rozmowie w podcaście „Fomo” Young Leosia otworzyła się na temat problemów, które narastały w ich związku. Jak przyznała, nie chodziło o jeden konkretny konflikt, lecz o różnice w oczekiwaniach wobec wspólnej przyszłości oraz odmienne podejście do życia zawodowego i prywatnego.

Związek Young Leosi i Kacpra Błońskiego budził ogromne zainteresowanie

Relacja Young Leosi i Kacpra Błońskiego rozpoczęła się pod koniec 2023 roku. Od początku para chętnie dzieliła się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, zdobywając ogromne zainteresowanie fanów.

Ich związek nie był jednak wolny od kontrowersji. Duże emocje wywołało między innymi szczere Q&A, podczas którego Kacper Błoński ujawnił szczegóły dotyczące swojego życia uczuciowego sprzed związku z raperką. Mimo krytyki ze strony części internautów, Young Leosia publicznie broniła partnera i wspierała go w trudniejszych momentach.

Para realizowała także wspólne projekty biznesowe i marketingowe. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych efektów ich współpracy były lody Corny Baby, które przez pewien czas cieszyły się dużą popularnością wśród fanów.

Young Leosia poczuła brak zainteresowania ze strony partnera

W podcaście artystka przyznała, że jednym z problemów była malejąca ciekawość Kacpra wobec jej kariery muzycznej i zawodowych sukcesów.

Jak wyjaśniła:

„To nie jest tak, że Kacper nie wspierał mnie. (…) Tylko na przykład jak wróciłam z tej Kenii, no to praktycznie w sekundę przed tym jak my się rozstaliśmy, ale na przykład Kacper w ogóle nie był zainteresowany, co ja tam robię, jakie tam piosenki nagrywam, że ja tam w ogóle pojechałam nagrywać piosenki”.

Raperka zasugerowała, że w pewnym momencie zaczęła odczuwać, iż jej rozwój zawodowy nie spotyka się z takim zainteresowaniem ze strony partnera, jakiego oczekiwała.

Dodała również:

„No dobra, ty sobie odnosisz sukcesy, nagrywasz sobie piosenki, no to sobie to rób, ale najważniejsze, że zaraz jakieś dzieci i coś tam”.

„Kacper potrzebuje cheerleaderki” – mocne słowa Young Leosi

Największe poruszenie wywołał jednak fragment rozmowy, w którym Young Leosia opisała swoją wizję idealnej partnerki dla byłego chłopaka.

Według artystki problem nie polegał na braku uczuć, lecz na tym, że oboje mieli zupełnie inne oczekiwania wobec związku.

Jak stwierdziła:

„Ja mu powiedziałam wprost. Moje emocje, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to, że ty potrzebujesz cheerleaderki swojej”.

W dalszej części wypowiedzi rozwinęła swoją myśl:

„Będzie mieć jakąś normalną pracę od ósmej do szesnastej, będzie później wracać do domu, siedzieć z tobą, robić tobie obiad, pojeździ z tobą na koncerty, ciebie wesprze mentalnie itd. Kacper potrzebuje cheerleaderki swojej do związku i on się zgodził ze mną”.

Słowa te szybko zaczęły krążyć po mediach społecznościowych i wywołały szeroką dyskusję wśród fanów.

Różne oczekiwania wobec związku

Wypowiedź Young Leosi sugeruje, że rozstanie nie było efektem jednej konkretnej sytuacji, ale konsekwencją stopniowego oddalania się od siebie i odmiennych wizji wspólnego życia.

Artystka skupia się obecnie na rozwoju kariery muzycznej, koncertach oraz nowych projektach. Z jej słów wynika, że potrzebuje partnera, który będzie rozumiał specyfikę pracy w branży muzycznej i aktywnie interesował się jej zawodowymi osiągnięciami.

Z kolei według relacji raperki Kacper Błoński miał większą potrzebę stabilizacji, rodzinnego życia oraz codziennego wsparcia ze strony partnerki.