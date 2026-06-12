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Mick Jagger zaskoczył fanów. Legenda rocka wystąpiła spontanicznie w pubie w Oksfordzie

Niespodziewany koncert Micka Jaggera w lokalnym pubie

2026.06.12

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Mick Jagger

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Mieszkańcy Oksfordu i studenci uczestniczący w tradycyjnym spotkaniu muzycznym z pewnością nie spodziewali się takiego gościa. Mick Jagger niespodziewanie pojawił się na scenie jednego z lokalnych pubów i wziął udział w kameralnym występie, który szybko stał się sensacją w mediach społecznościowych.

Frontman legendarnej grupy The Rolling Stones odwiedził pub Half Moon w dzielnicy St Clements w Oksfordzie, gdzie odbywa się cykliczna sesja muzyki folkowej. Wydarzenie miało miejsce 7 czerwca i przyciągnęło uwagę zarówno fanów muzyki, jak i lokalnej społeczności.

Mick Jagger zaśpiewał tradycyjny utwór „Handsome Molly”

Podczas spontanicznego występu artysta wykonał tradycyjną folkową pieśń Handsome Molly. Utwór nie był przypadkowym wyborem, ponieważ Jagger nagrał własną wersję tej kompozycji na swoim solowym albumie Wandering Spirit.

Publiczność zgromadzona w pubie mogła zobaczyć legendę rocka w zupełnie innym wydaniu niż podczas wielkich stadionowych koncertów. Kameralna atmosfera i bliski kontakt z uczestnikami wydarzenia sprawiły, że występ został uznany za wyjątkowy nawet przez wieloletnich fanów muzyka.

Wizyta związana z Oriel College

Jak poinformowali przedstawiciele Oriel College, Mick Jagger odwiedzał uczelnię wraz ze swoją partnerką, Melanie Hamrick.

Para miała uczestniczyć w kolacji i spotkaniu organizowanym przez uczelnię, po czym udała się do pubu wraz z klawiszowcem The Rolling Stones, Matt Clifford, oraz wykładowcą akademickim Robertem Cheahem.

To właśnie wtedy doszło do spontanicznego występu, który szybko został uwieczniony na nagraniach publikowanych przez uczestników wydarzenia.

Pracownicy pubu byli zachwyceni

Przedstawiciele pubu Half Moon nie kryli radości z niespodziewanej wizyty światowej gwiazdy. W rozmowach z mediami podkreślali, że miejsce od lat słynie z przyjaznej atmosfery i otwartości dla wszystkich miłośników muzyki.

Jak zaznaczono, niedzielne sesje folkowe są dostępne zarówno dla początkujących muzyków, jak i dla najbardziej znanych artystów świata.

To właśnie ta nieformalna atmosfera sprawiła, że występ Micka Jaggera idealnie wpisał się w charakter wydarzenia.

The Rolling Stones szykują nowy album

Niespodziewany koncert zbiegł się z przygotowaniami do premiery nowego albumu The Rolling Stones. Już 10 lipca zespół wyda swój 25. studyjny krążek zatytułowany Foreign Tongues.

Płyta wzbudza ogromne zainteresowanie fanów, ponieważ pojawią się na niej gościnne występy wielu znakomitych muzyków. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się między innymi Paul McCartney, Robert Smith oraz Steve Winwood.

Album ma także zawierać nagrania z udziałem zmarłego perkusisty zespołu, Charlie Watts, co stanowi szczególnie emocjonalny element dla wieloletnich fanów grupy.

Czy The Rolling Stones wrócą na trasę koncertową?

Choć premiera nowego albumu zbliża się wielkimi krokami, obecnie nie ogłoszono żadnej dużej trasy promującej wydawnictwo. W ubiegłym roku muzycy poinformowali o rezygnacji z planów organizacji stadionowych koncertów w Europie i Wielkiej Brytanii w 2026 roku.

Według wcześniejszych doniesień jednym z powodów miał być brak możliwości pełnego zaangażowania się w trasę przez Keith Richards.

Mimo to pojawiają się sygnały sugerujące, że grupa może wrócić na scenę w 2027 roku. Sam Mick Jagger wielokrotnie podkreślał w ostatnich wywiadach, że nie może doczekać się kolejnych koncertów z zespołem.

Legenda rocka wciąż potrafi zaskakiwać

Spontaniczny występ w niewielkim pubie pokazuje, że mimo statusu jednej z największych gwiazd w historii muzyki rockowej, Mick Jagger nadal czerpie radość z bezpośredniego kontaktu z publicznością i występów w kameralnych warunkach.

Dla uczestników niedzielnej sesji folkowej w Oksfordzie był to z pewnością wieczór, którego długo nie zapomną. Spotkanie z liderem The Rolling Stones oraz wspólne wykonanie tradycyjnej pieśni folkowej stało się wyjątkowym wydarzeniem, które na chwilę połączyło świat lokalnej muzyki z historią rocka.

 

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A post shared by Oriel College, Oxford (@orieloxford)

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