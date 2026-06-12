Wu-Tang Clan rozgrzał Madison Square Garden. Legendarna grupa wystąpiła podczas finału NBA

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Legendarny Wu-Tang Clan dostarczył fanom sportu i muzyki wyjątkowych emocji podczas przerwy meczu finałów NBA. Artyści pojawili się na parkiecie słynnej Madison Square Garden, gdzie odbywało się czwarte spotkanie finałowej serii pomiędzy New York Knicks a San Antonio Spurs.

Wydarzenie miało miejsce 10 czerwca i już przechodzi do historii nie tylko ze względu na sportowe emocje, ale również za sprawą spektakularnego koncertu jednej z najbardziej wpływowych grup w historii hip-hopu.

Największe hity Wu-Tang Clan wybrzmiały podczas przerwy meczu

Podczas występu członkowie Wu-Tang Clan zaprezentowali na żywo swoje najbardziej kultowe utwory. Publiczność zgromadzona w Madison Square Garden mogła usłyszeć między innymi:

Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F’ Wit’ ,

, Method Man ,

, C.R.E.A.M. .

Energetyczny występ został entuzjastycznie przyjęty przez kibiców, którzy liczyli na odwrócenie losów spotkania przez gospodarzy. Atmosfera w hali była wyjątkowa, a muzycy skutecznie podgrzali emocje przed drugą połową meczu.

Method Man dodał otuchy kibicom Knicks

Szczególne zainteresowanie wzbudziły słowa wypowiedziane przez Method Man pod koniec koncertu.

Raper zwrócił się do publiczności hasłem:

„Knicks in Five”.

Był to wyraźny sygnał wsparcia dla nowojorskiej drużyny, która po pierwszej połowie znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji.

Historyczny powrót New York Knicks

Po przerwie kibice byli świadkami jednego z najbardziej spektakularnych zwrotów akcji w historii finałów NBA. Zespół New York Knicks odrobił aż 29 punktów straty i ostatecznie pokonał San Antonio Spurs 107:106.

Dzięki temu zwycięstwu nowojorczycy znacząco przybliżyli się do zdobycia pierwszego mistrzostwa NBA od 1973 roku. Kolejne spotkanie może przesądzić o losach całej serii i dać Knicks długo wyczekiwany tytuł.

Gwiazdy na trybunach Madison Square Garden

Mecz przyciągnął również wiele znanych postaci ze świata muzyki, filmu i telewizji. Na trybunach pojawili się między innymi Taylor Swift oraz siostry z zespołu Haim, które miały na sobie specjalnie przygotowane koszulki wspierające Knicks.

Wśród gości zauważono także Ben Stiller, Mariska Hargitay oraz Timothée Chalamet.

Wu-Tang Clan kontynuuje pożegnalną trasę koncertową

Występ podczas finałów NBA to kolejny ważny moment dla Wu-Tang Clan, który obecnie realizuje pożegnalną trasę koncertową „The Final Chamber”. W projekcie uczestniczą wszyscy żyjący członkowie legendarnego kolektywu, w tym RZA, GZA, Raekwon, Ghostface Killah, Method Man, Inspectah Deck, U-God oraz Masta Killa.

Podczas koncertów artyści wykonują zarówno największe przeboje grupy, jak i utwory z własnych karier solowych.

RZA o przyszłości legendarnej grupy

W ostatnich wywiadach RZA przyznał, że pożegnalna trasa ma być formą podziękowania dla fanów, którzy przez dekady wspierali działalność zespołu. Muzyk podkreślił również, że zakończenie obecnego etapu działalności nie musi oznaczać definitywnego końca współpracy między członkami grupy.

Według artysty przyszłość pozostaje otwarta, a muzycy po zakończeniu trasy zdecydują, czy chcą realizować kolejne wspólne projekty, czy skupić się na indywidualnych przedsięwzięciach.

Jedno jest jednak pewne – występ podczas finałów NBA pokazał, że Wu-Tang Clan nadal potrafi elektryzować publiczność i pozostaje jedną z najbardziej wpływowych formacji w historii światowego hip-hopu.