MGK ujawnia kulisy bolesnego tatuażu. „Naprawdę zachorowałem. Moja skóra zrobiła się żółta”

MGK przyznał, że podczas wykonywania rozległego tatuażu typu blackout jego organizm zareagował bardzo niepokojąco. Artysta wyznał, że po intensywnych sesjach tatuowania zaczął poważnie odczuwać skutki uboczne, a jego skóra przybrała żółty odcień.

MGK chciał całkowicie zmienić swój wygląd

W wywiadzie dla Billboard Canada muzyk opowiedział, że na początku 2024 roku postanowił radykalnie zmienić swój wizerunek. Gwiazdor, wcześniej znany jako Machine Gun Kelly, uznał, że ma dość dotychczasowych tatuaży pokrywających jego ciało.

W związku z tym skontaktował się z cenioną tatuatorką ROXX i poprosił o wykonanie rozległego tatuażu blackout obejmującego ręce oraz tors.

Twożenie tatuażu miało potrwać dwa miesiące

Jak wspomina MGK, tatuatorka ostrzegała go, że realizacja tak dużego projektu będzie niezwykle wymagająca zarówno pod względem czasu, jak i odporności na ból.

Artysta postanowił jednak przyspieszyć cały proces. Przez wiele tygodni codziennie odwiedzał studio tatuażu w Los Angeles, chcąc jak najszybciej zakończyć metamorfozę.

Poważne skutki uboczne po sesjach tatuowania

Po około tygodniu intensywnych zabiegów pojawiły się pierwsze problemy zdrowotne. MGK ujawnił, że okolice węzłów chłonnych pod pachami i w ramionach zaczęły silnie reagować na kolejne sesje.

Według muzyka jego stan gwałtownie się pogorszył.

„Naprawdę zachorowałem. Moja skóra zrobiła się żółta. Nie mogłem spać. Przestałem być w stanie poruszać niektórymi częściami górnej części ciała”.

Słowa artysty pokazują, jak dużym obciążeniem dla organizmu może być wykonywanie rozległych tatuaży w bardzo krótkim czasie.

MGK nie żałuje swojej decyzji

Pomimo trudnych doświadczeń i problemów zdrowotnych wokalista podkreśla, że nie żałuje podjętej decyzji. Jak przyznał, cały proces okazał się dla niego ważnym doświadczeniem, które pozwoliło mu spojrzeć na siebie z nowej perspektywy.

Artysta twierdzi, że po zakończeniu projektu poczuł przypływ kreatywności oraz inspiracji związanej nie tylko z samym efektem wizualnym, ale również z pokonaniem własnych ograniczeń.