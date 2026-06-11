CGM

MGK ujawnia kulisy bolesnego tatuażu. „Naprawdę zachorowałem. Moja skóra zrobiła się żółta”

Poważne skutki uboczne po sesjach tatuowania

2026.06.11

opublikował:

MGK tatuaz Ig 2026

MGK przyznał, że podczas wykonywania rozległego tatuażu typu blackout jego organizm zareagował bardzo niepokojąco. Artysta wyznał, że po intensywnych sesjach tatuowania zaczął poważnie odczuwać skutki uboczne, a jego skóra przybrała żółty odcień.

MGK chciał całkowicie zmienić swój wygląd

W wywiadzie dla Billboard Canada muzyk opowiedział, że na początku 2024 roku postanowił radykalnie zmienić swój wizerunek. Gwiazdor, wcześniej znany jako Machine Gun Kelly, uznał, że ma dość dotychczasowych tatuaży pokrywających jego ciało.

W związku z tym skontaktował się z cenioną tatuatorką ROXX i poprosił o wykonanie rozległego tatuażu blackout obejmującego ręce oraz tors.

Twożenie tatuażu miało potrwać dwa miesiące

Jak wspomina MGK, tatuatorka ostrzegała go, że realizacja tak dużego projektu będzie niezwykle wymagająca zarówno pod względem czasu, jak i odporności na ból.

Artysta postanowił jednak przyspieszyć cały proces. Przez wiele tygodni codziennie odwiedzał studio tatuażu w Los Angeles, chcąc jak najszybciej zakończyć metamorfozę.

Poważne skutki uboczne po sesjach tatuowania

Po około tygodniu intensywnych zabiegów pojawiły się pierwsze problemy zdrowotne. MGK ujawnił, że okolice węzłów chłonnych pod pachami i w ramionach zaczęły silnie reagować na kolejne sesje.

Według muzyka jego stan gwałtownie się pogorszył.

„Naprawdę zachorowałem. Moja skóra zrobiła się żółta. Nie mogłem spać. Przestałem być w stanie poruszać niektórymi częściami górnej części ciała”.

Słowa artysty pokazują, jak dużym obciążeniem dla organizmu może być wykonywanie rozległych tatuaży w bardzo krótkim czasie.

MGK nie żałuje swojej decyzji

Pomimo trudnych doświadczeń i problemów zdrowotnych wokalista podkreśla, że nie żałuje podjętej decyzji. Jak przyznał, cały proces okazał się dla niego ważnym doświadczeniem, które pozwoliło mu spojrzeć na siebie z nowej perspektywy.

Artysta twierdzi, że po zakończeniu projektu poczuł przypływ kreatywności oraz inspiracji związanej nie tylko z samym efektem wizualnym, ale również z pokonaniem własnych ograniczeń.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez mgk (@machinegunkelly)

Tagi


Popularne newsy

Doda 2026 IG
NEWS

Całkiem naga Doda chwali się Złotą Płytą. „Doda to złota dziewczyna”

Megan Thee Stallion 2026 ig
NEWS

FIFA World Cup 2026: Megan Thee Stallion i Andrea Bocelli nagrali oficjalny hymn mundialu

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

Eurowizja 2026: Ujawniono karty głosowania polskich jurorów. Kto przyznał Izraelowi najwyższą ocenę?

Cardi B preg IG 2025
NEWS

Legenda NBA żartuje z piersi Cardi B po występie w przerwie meczu finałów

Opener_22_Piotr_Tarasewicz_Peggy_gou_koncert_HQ-10
NEWS

Open’er ogłasza 25 artystów. Peggy Gou, Slowdive, Sokół, Kasia Lins, Ralph Kaminski, Hela i inni zamykają line-up

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

Eminem i Jay-Z ponownie razem? Legendarni raperzy mają pojawić się na nowym albumie Rakima, Kurupta i Masta Killi

Taylor Swift 2025 IGGG
NEWS

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce’a ma kosztować fortunę. Madison Square Garden bez taryfy ulgowej dla gwiazd

Polecane

CGM
Peja Iran Fb 2026

Peja wybrał swojego faworyta na mundial. Raper będzie kibicował reprez ...

Mundial bez Polski, ale nie bez emocji

4 godziny temu

CGM
Young Leosia IG 2025 a

Young Leosia twierdzi, że Kacper Błoński „potrzebuje cheerleader ...

Young Leosia przerwała milczenie po rozstaniu

10 godzin temu

CGM
Megan Thee Stallion 2026 ig

FIFA World Cup 2026: Megan Thee Stallion i Andrea Bocelli nagrali ofic ...

Koreański akcent w oficjalnym hymnie FIFA

12 godzin temu

CGM
_Olivia Rodrigo 2021

Olivia Rodrigo o występie na Glastonbury 2025. Przed koncertem miała a ...

Koncert okazał się jednym z najważniejszych momentów w karierze wokalistki

14 godzin temu

CGM
Eurowizja 2026 Vienna

Eurowizja 2026: Ujawniono karty głosowania polskich jurorów. Kto przyz ...

Jedynie Viki Gabor umieściła Izrael na ostatnim miejscu

16 godzin temu

CGM
__EPH26_HANIA_RANI_260608_210301__61A2595_mmurawski

Hania Rani z prestiżowym Medalem Gloria Artis. Wyjątkowe wyróżnienie p ...

Hania Rani ambasadorką polskiej kultury na świecie

19 godzin temu