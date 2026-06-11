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Eurowizja 2026: Ujawniono karty głosowania polskich jurorów. Kto przyznał Izraelowi najwyższą ocenę?

Jedynie Viki Gabor umieściła Izrael na ostatnim miejscu

2026.06.11

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Eurowizja 2026 Vienna

W sieci opublikowano oficjalne karty do głosowania polskich jurorów podczas finału Eurowizji 2026. Dzięki ujawnionym dokumentom po raz pierwszy można dokładnie sprawdzić, jak poszczególni członkowie jury oceniali wszystkich uczestników konkursu. Największe zainteresowanie wzbudziły noty przyznane reprezentantowi Izraela, który otrzymał od polskiego jury maksymalne 12 punktów.

Eurowizja 2026 i kontrowersje wokół Izraela

Tegoroczna Eurowizja była jednym z najbardziej dyskutowanych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. Duże emocje wywołał udział Izraela, reprezentowanego przez Noama Bettana z utworem „Michelle”. Artysta znalazł się w ścisłej czołówce konkursu, a wyniki głosowania wywołały liczne dyskusje wśród fanów wydarzenia.

Szczególne poruszenie wzbudziła decyzja polskiego jury, które jako jedyne przyznało Izraelowi maksymalną liczbę punktów. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele pytań dotyczących tego, którzy jurorzy odpowiadają za tak wysoką ocenę.

@olaszkodzińska

Polskie jury pod ostrzałem krytyki

Po ogłoszeniu wyników członkowie komisji przez dłuższy czas unikali publicznych komentarzy. W przestrzeni medialnej pojawiały się różne interpretacje dotyczące sposobu zliczania głosów i wpływu indywidualnych ocen na końcowy rezultat.

Głos w sprawie zabrała między innymi Viki Gabor, która poinformowała, że w swoim indywidualnym rankingu umieściła reprezentanta Izraela na ostatnim, 24. miejscu. Jej stanowisko wywołało kolejną falę dyskusji na temat procesu głosowania podczas Eurowizji 2026.

@olaszkodzińska

Ujawniono karty głosowania polskich jurorów

Przełom nastąpił po ujawnieniu oficjalnych kart do głosowania. Dokumenty zostały pozyskane w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej i opublikowane w internecie. Dzięki temu można dokładnie prześledzić oceny wystawione przez każdego członka polskiego jury.

@olaszkodzińska

Z opublikowanych materiałów wynika, że Izrael zajmował następujące miejsca w indywidualnych rankingach jurorów:

    1. miejsce – Staś Kukulski,
    1. miejsce – Jasiek Piwowarczyk,
    1. miejsce – Wiktoria Kida,
    1. miejsce – Eliza Orzechowska,
    1. miejsce – Filip Kuncewicz,
    1. miejsce – Maurycy Żółtański,
    1. miejsce – Viki Gabor.

 

@olaszkodzińska

Kto umieścił Izrael na pierwszym miejscu?

Ujawnione karty głosowania potwierdzają, że najwyższą ocenę reprezentantowi Izraela przyznał Staś Kukulski, lokując go na pierwszym miejscu swojego rankingu. Wysokie noty wystawione również przez Jaśka Piwowarczyka oraz Wiktorię Kidę miały znaczący wpływ na końcowy wynik.

Pomimo najniższej możliwej oceny od Viki Gabor, suma głosów pozostałych jurorów sprawiła, że Izrael otrzymał od Polski maksymalne 12 punktów. To właśnie ten rezultat stał się jednym z najgłośniej komentowanych tematów po zakończeniu Eurowizji 2026.

@olaszkodzińska

Dlaczego wyniki polskiego jury wywołały tyle emocji?

Fani Eurowizji zwracają uwagę, że ujawnione karty głosowania pokazują duże różnice w ocenach poszczególnych jurorów. Rozbieżności między pierwszym a ostatnim miejscem przyznanym temu samemu wykonawcy pokazują, jak odmienne były opinie członków komisji.

Publikacja dokumentów zakończyła spekulacje dotyczące procesu głosowania i pozwoliła dokładnie przeanalizować, w jaki sposób Polska przyznała swoje 12 punktów podczas finału Eurowizji 2026.

@olaszkodzińska

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