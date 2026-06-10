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Open’er ogłasza 25 artystów. Peggy Gou, Slowdive, Sokół, Kasia Lins, Ralph Kaminski, Hela i inni zamykają line-up

To już ostatatnie ogłoszenie tegorocznej edycji festivalu

2026.06.10

opublikował:

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Organizatorzy Open’er Festival 2026 odsłonili ostatnią grupę wykonawców, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji jednej z największych imprez muzycznych w Europie. Do line-upu dołączyło aż 25 artystek i artystów, a wśród nich znalazły się zarówno światowe gwiazdy, jak i najciekawsze nazwiska polskiej sceny muzycznej.

Tym samym skład Open’era 2026 został oficjalnie zamknięty. Już za kilka tygodni tysiące fanów muzyki spotkają się na lotnisku Gdynia-Kosakowo, by wspólnie przeżyć cztery dni koncertów, festiwalowych emocji i wyjątkowej atmosfery.

Peggy Gou zamknie sobotni wieczór na Open’erze 2026

Największą niespodzianką ostatniego ogłoszenia jest bez wątpienia obecność Peggy Gou. Jedna z najpopularniejszych DJ-ek i producentek muzyki elektronicznej na świecie będzie odpowiedzialna za zamknięcie festiwalowej soboty.

Artystka od lat podbija największe sceny klubowe i festiwalowe globu, a jej występy słyną z energetycznych setów łączących house, techno i disco. Jej obecność na Open’er Festival 2026 zapowiada spektakularne zakończenie jednego z najważniejszych dni wydarzenia.

Slowdive zagrają na Orange Main Stage

Kolejnym mocnym punktem programu będzie występ legendarnej grupy Slowdive. Brytyjscy pionierzy shoegaze pojawią się na Orange Main Stage w piątek, prezentując materiał ze swojej bogatej dyskografii.

Zespół od lat cieszy się ogromnym uznaniem fanów muzyki alternatywnej, a jego koncerty słyną z wyjątkowego klimatu, przestrzennych brzmień i hipnotyzującej atmosfery.

Polska scena muzyczna w mocnej reprezentacji

W ostatniej puli ogłoszonych wykonawców nie zabrakło również czołowych przedstawicieli polskiej muzyki. Na Open’er Festival 2026 wystąpią między innymi:

  • Sokół
  • Kasia Lins
  • Ralph Kaminski and My Best Band In The World
  • Zalia
  • Bokka
  • Daria ze Śląska
  • Coals
  • Kasia Sienkiewicz
  • Lordofon
  • Natalia Muianga
  • Daniel Godson
  • Dezydery
  • Hela
  • Maks Tachasiuk
  • Błoto
  • Klawo
  • René
  • Omasta!

To przekrojowy zestaw artystów reprezentujących pop, alternatywę, indie, jazz, elektronikę oraz hip-hop.

Nie zabraknie świeżych i eksperymentalnych projektów

Organizatorzy postawili również na nowe zjawiska i odważne projekty muzyczne. W Gdyni pojawią się między innymi:

  • Skok
  • Pixy
  • Drabusheyka
  • Koza x Kuba Więcek
  • Swåda x Niczos

To wykonawcy, którzy w ostatnich latach zdobywają coraz większe uznanie dzięki nieoczywistemu podejściu do muzyki i łączeniu różnych gatunków.

Open’er Festival 2026 już za trzy tygodnie

Ogłoszenie ostatnich nazwisk oznacza, że line-up Open’er Festival 2026 jest już kompletny. Festiwal tradycyjnie odbędzie się w Gdyni i przyciągnie dziesiątki tysięcy uczestników z Polski oraz zagranicy.

Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo różnorodnie – od światowych gwiazd muzyki elektronicznej, przez legendy rocka alternatywnego, po najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny.

Wszystko wskazuje na to, że Open’er Festival 2026 po raz kolejny będzie jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku.

 

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