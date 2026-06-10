Open’er ogłasza 25 artystów. Peggy Gou, Slowdive, Sokół, Kasia Lins, Ralph Kaminski, Hela i inni zamykają line-up

Organizatorzy Open’er Festival 2026 odsłonili ostatnią grupę wykonawców, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji jednej z największych imprez muzycznych w Europie. Do line-upu dołączyło aż 25 artystek i artystów, a wśród nich znalazły się zarówno światowe gwiazdy, jak i najciekawsze nazwiska polskiej sceny muzycznej.

Tym samym skład Open’era 2026 został oficjalnie zamknięty. Już za kilka tygodni tysiące fanów muzyki spotkają się na lotnisku Gdynia-Kosakowo, by wspólnie przeżyć cztery dni koncertów, festiwalowych emocji i wyjątkowej atmosfery.

Peggy Gou zamknie sobotni wieczór na Open’erze 2026

Największą niespodzianką ostatniego ogłoszenia jest bez wątpienia obecność Peggy Gou. Jedna z najpopularniejszych DJ-ek i producentek muzyki elektronicznej na świecie będzie odpowiedzialna za zamknięcie festiwalowej soboty.

Artystka od lat podbija największe sceny klubowe i festiwalowe globu, a jej występy słyną z energetycznych setów łączących house, techno i disco. Jej obecność na Open’er Festival 2026 zapowiada spektakularne zakończenie jednego z najważniejszych dni wydarzenia.

Slowdive zagrają na Orange Main Stage

Kolejnym mocnym punktem programu będzie występ legendarnej grupy Slowdive. Brytyjscy pionierzy shoegaze pojawią się na Orange Main Stage w piątek, prezentując materiał ze swojej bogatej dyskografii.

Zespół od lat cieszy się ogromnym uznaniem fanów muzyki alternatywnej, a jego koncerty słyną z wyjątkowego klimatu, przestrzennych brzmień i hipnotyzującej atmosfery.

Polska scena muzyczna w mocnej reprezentacji

W ostatniej puli ogłoszonych wykonawców nie zabrakło również czołowych przedstawicieli polskiej muzyki. Na Open’er Festival 2026 wystąpią między innymi:

Sokół

Kasia Lins

Ralph Kaminski and My Best Band In The World

Zalia

Bokka

Daria ze Śląska

Coals

Kasia Sienkiewicz

Lordofon

Natalia Muianga

Daniel Godson

Dezydery

Hela

Maks Tachasiuk

Błoto

Klawo

René

Omasta!

To przekrojowy zestaw artystów reprezentujących pop, alternatywę, indie, jazz, elektronikę oraz hip-hop.

Nie zabraknie świeżych i eksperymentalnych projektów

Organizatorzy postawili również na nowe zjawiska i odważne projekty muzyczne. W Gdyni pojawią się między innymi:

Skok

Pixy

Drabusheyka

Koza x Kuba Więcek

Swåda x Niczos

To wykonawcy, którzy w ostatnich latach zdobywają coraz większe uznanie dzięki nieoczywistemu podejściu do muzyki i łączeniu różnych gatunków.

Open’er Festival 2026 już za trzy tygodnie

Ogłoszenie ostatnich nazwisk oznacza, że line-up Open’er Festival 2026 jest już kompletny. Festiwal tradycyjnie odbędzie się w Gdyni i przyciągnie dziesiątki tysięcy uczestników z Polski oraz zagranicy.

Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo różnorodnie – od światowych gwiazd muzyki elektronicznej, przez legendy rocka alternatywnego, po najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny.

Wszystko wskazuje na to, że Open’er Festival 2026 po raz kolejny będzie jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku.