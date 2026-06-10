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Legenda NBA żartuje z piersi Cardi B po występie w przerwie meczu finałów

Komentarz Charlesa Barkley'a błyskawicznie obiegł internet

2026.06.10

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Cardi B preg IG 2025

Występ Cardi B podczas przerwy meczu finałowego NBA wywołał ogromne emocje, jednak to nie sama muzyka stała się głównym tematem rozmów w mediach społecznościowych. Wszystko za sprawą komentarza, którego autorem był były gwiazdor koszykówki Charles Barkley.

Jego żart dotyczący wyglądu artystki szybko stał się viralem i wywołał lawinę reakcji wśród fanów sportu oraz muzyki.

Cardi B wystąpiła podczas meczu finałowego NBA

Nowy Jork żył trzecim spotkaniem finałowej serii NBA pomiędzy New York Knicks a San Antonio Spurs. Mecz przyciągnął do hali wiele znanych osobistości ze świata sportu, filmu i muzyki.

Na trybunach pojawili się między innymi Donald Trump, Jay-Z, Timothée Chalamet, Spike Lee, Tracy Morgan oraz Larry David.

Jedną z największych atrakcji wieczoru był jednak występ Cardi B podczas halftime show.

Raperka wykonała swoje największe przeboje

Artystka zaprezentowała publiczności dwa utwory, w tym nową piosenkę pochodzącą z albumu „Am I The Drama?” oraz kultowy hit „Bodak Yellow”, który przyniósł jej światową popularność.

Energetyczny występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców zgromadzonych w hali. Nagrania z koncertu szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, zdobywając miliony wyświetleń.

Charles Barkley wywołał burzę swoim komentarzem

Po występie głos zabrał Charles Barkley, który komentował wydarzenie w studiu telewizyjnym wraz z innymi ekspertami NBA, w tym Shaquillem O’Nealem, Kennym Smithem, Draymondem Greenem oraz Erniem Johnsonem Jr..

Były koszykarz zażartował z wyglądu Cardi B, odnosząc się do rozmiaru jej biustu. Jego wypowiedź natychmiast została podchwycona przez internautów i zaczęła zdobywać ogromną popularność w sieci.

Jedni uznali komentarz za niewinny żart w stylu Barkleya, inni ocenili go jako niepotrzebny i niestosowny.

Cardi B skomentowała obecność Donalda Trumpa

Po meczu sama Cardi B odniosła się również do obecności Donalda Trumpa na trybunach. W mediach społecznościowych oraz wywiadach pojawiły się głosy fanów, którzy żartobliwie sugerowali, że obecność byłego prezydenta mogła przynieść pecha gospodarzom.

Raperka przyznała, że słyszała podobne opinie, dodając z przymrużeniem oka, że atmosfera w hali wydawała się nieco inna niż zwykle. Jednocześnie podkreśliła, że nie można nikomu zabronić uczestniczenia w wydarzeniu sportowym.

Finały NBA przyciągają największe gwiazdy

Tegoroczne NBA Finals 2026 są jednym z najgłośniejszych wydarzeń sportowych roku. Oprócz emocji związanych z rywalizacją na parkiecie, uwagę mediów przyciągają również gwiazdy pojawiające się na trybunach oraz występy muzyczne organizowane podczas meczów.

Występ Cardi B i komentarz Charlesa Barkleya pokazują, że finały NBA pozostają nie tylko świętem koszykówki, ale także jednym z najważniejszych wydarzeń popkulturowych w Stanach Zjednoczonych.

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