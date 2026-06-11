Kuba Wojewódzki nabija się ze Skolima w swoim najnowszym felietonie. Chodzi oczywiście o dopłaty dla artystów

Debata dotycząca wsparcia finansowego dla artystów i dopłat do składek emerytalnych wciąż budzi ogromne emocje. W ostatnich dniach jednym z głównych bohaterów dyskusji stał się Skolim, który podczas transmisji na żywo ostro skrytykował pomysł finansowania części środowiska artystycznego z publicznych pieniędzy.

Jego słowa wywołały lawinę komentarzy zarówno wśród internautów, jak i osób związanych z branżą muzyczną oraz kulturalną. Do grona komentujących dołączył również Kuba Wojewódzki, który w charakterystycznym dla siebie stylu odniósł się do wypowiedzi popularnego wokalisty.

Skolim nie pozostawił wątpliwości w sprawie emerytur dla artystów

Autor hitu „Wyglądasz idealnie” podczas internetowej transmisji otwarcie wyraził swoje niezadowolenie wobec propozycji wspierania artystów z pieniędzy publicznych. W emocjonalnej wypowiedzi przekonywał, że państwo powinno koncentrować się na innych problemach społecznych, zamiast finansować osoby związane z kulturą.

Skolim stwierdził między innymi:

„Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, albo ci młodzi robią taką ch***wą muzykę czy obrazy, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy”.

Wypowiedź szybko obiegła media społecznościowe i stała się jednym z najczęściej komentowanych tematów w polskim show-biznesie. Wielu odbiorców uznało ją za zbyt ostrą i niesprawiedliwą wobec twórców działających w różnych dziedzinach kultury.

W dyskusji pojawił się także Sławomir Mentzen

Temat wsparcia dla artystów wywołał reakcje nie tylko przedstawicieli branży rozrywkowej. W debacie pojawiły się również komentarze ze świata polityki.

Kuba Wojewódzki w swoim felietonie przywołał między innymi słowa Sławomir Mentzen dotyczące planowanych zmian.

Jak przypomniał dziennikarz:

„Jeśli chcecie naszych pieniędzy, to twórzcie sztukę, za którą sami będziemy chcieli płacić. Malujcie ładne obrazy”.

Następnie Wojewódzki dodał własny komentarz:

„Pamiętam taki ładny wiersz: »Miasto też nie chce być betonem«”.

Kuba Wojewódzki wbił szpilę Skolimowi

Największe zainteresowanie wzbudził jednak fragment felietonu, w którym Kuba Wojewódzki bezpośrednio odniósł się do słów Skolima. Znany dziennikarz i osobowość telewizyjna zwrócił uwagę na pewien szczegół wypowiedzi wokalisty.

W felietonie „Mea Pulpa” opublikowanym na łamach tygodnika „Polityka” napisał:

„Pan Skolim też zabrał głos: »Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, albo ci młodzi robią taką ch***wą muzykę czy obrazy, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy«. Uczciwie. Ani razu nie powiedział o sobie artysta”.

Spór o status artysty trwa

Cała sytuacja pokazuje, jak podzielone są opinie dotyczące wsparcia dla środowiska artystycznego. Zwolennicy dopłat argumentują, że wielu twórców przez lata budowało dorobek polskiej kultury, nie mając jednocześnie możliwości odkładania środków na godną emeryturę.

Przeciwnicy podkreślają natomiast, że każda osoba wykonująca zawód artysty powinna samodzielnie zadbać o swoje zabezpieczenie finansowe, podobnie jak przedstawiciele innych profesji.

Dyskusja dodatkowo zaostrza się za sprawą mocnych wypowiedzi osób publicznych, takich jak Skolim, Sławomir Mentzen czy Kuba Wojewódzki, których komentarze regularnie trafiają na pierwsze strony portali rozrywkowych i społecznościowych.

Kolejny rozdział medialnej burzy

Nie ma wątpliwości, że temat dopłat dla artystów jeszcze długo będzie obecny w przestrzeni publicznej. Emocjonalne stanowisko Skolima, polityczne komentarze oraz ironiczne uwagi Kuby Wojewódzkiego sprawiły, że dyskusja wyszła daleko poza środowisko artystyczne.

Niezależnie od tego, po której stronie sporu stoją odbiorcy, jedno jest pewne – debata o statusie zawodowym artystów, ich zabezpieczeniu emerytalnym oraz roli państwa w finansowaniu kultury dopiero się rozpędza.