FIFA World Cup 2026: Megan Thee Stallion i Andrea Bocelli nagrali oficjalny hymn mundialu

FIFA zaprezentowała oficjalny hymn turnieju. Utwór zatytułowany „DNA” powstał we współpracy światowych gwiazd muzyki, a w jego nagraniu udział wzięli Megan Thee Stallion, Andrea Bocelli, David Guetta oraz EJAE.

Piosenka trafiła do serwisów streamingowych dzień przed inauguracją mundialu i już wzbudza duże zainteresowanie fanów futbolu oraz muzyki.

„DNA” oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata 2026

Nowy utwór łączy muzykę elektroniczną, pop oraz charakterystyczny wokal Andrei Bocellego. Za produkcję odpowiada David Guetta, który nadał kompozycji taneczny i stadionowy charakter.

Tytuł „DNA” ma symbolizować wspólne wartości, emocje oraz pasję, które łączą kibiców piłki nożnej na całym świecie. FIFA liczy, że piosenka stanie się jednym z muzycznych symboli turnieju rozgrywanego w 2026 roku.

Andrea Bocelli: „To ogromny zaszczyt”

Andrea Bocelli nie krył wzruszenia związanego z udziałem w projekcie. Legendarny tenor podkreślił, że piłka nożna od zawsze była ważną częścią jego życia.

Artysta zaznaczył również, że możliwość wykonania hymnu Mistrzostw Świata FIFA oraz udział w ceremonii otwarcia to dla niego wyjątkowe wyróżnienie i spełnienie marzeń.

Koreański akcent w oficjalnym hymnie FIFA

Za koreańskojęzyczną część tekstu odpowiada EJAE, która zwróciła uwagę na wyjątkowy charakter projektu. Wokalistka podkreśliła, że reprezentowanie Korei Południowej na globalnej scenie jest dla niej wielkim honorem.

Artystka wspomniała także swoje wspomnienia związane z 2002 FIFA World Cup, które odbywały się między innymi w Korei Południowej. Jak przyznała, atmosfera jedności i radości panująca wówczas na ulicach Seulu pozostaje jednym z jej najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa.

Gwiazdy muzyki na albumie FIFA World Cup 2026

Na początku czerwca FIFA zaprezentowała również oficjalny album turnieju. W projekcie udział wzięło wiele światowych gwiazd, w tym Anitta, Future, Tyla, 21 Savage, Shakira, Burna Boy, Daddy Yankee oraz Latto.

Album ma podkreślać międzynarodowy charakter mistrzostw i prezentować różnorodność kultur uczestniczących w największym piłkarskim święcie świata.