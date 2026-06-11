Peja wybrał swojego faworyta na mundial. Raper będzie kibicował reprezentacji Iranu

Dzisiaj rozpoczeły sie Mistrzostwa świata w piłce nożnej, a kibice z całego świata śledzą zmagania najlepszych reprezentacji walczących o najcenniejsze trofeum w futbolu. Niestety na turnieju zabrakło reprezentacji Polski, która zakończyła swoją drogę do mundialu na etapie baraży.

Mimo nieobecności biało-czerwonych wielu polskich fanów już wybrało drużyny, którym będzie kibicować podczas turnieju. Wśród nich znalazł się także Peja, który publicznie wskazał swojego faworyta.

Peja stawia na Iran. To jego „czarny koń” mistrzostw

Poznański raper opublikował wpis, w którym zdradził, że podczas tegorocznego mundialu będzie wspierał Iran national football team. Artysta nie tylko założył koszulkę irańskiej kadry, ale także nazwał ją swoim czarnym koniem turnieju.

Dla części obserwatorów taki wybór może być zaskoczeniem. Peja od lat interesuje się sprawami międzynarodowymi i niejednokrotnie komentował wydarzenia polityczne związane z Bliskim Wschodem. Tym razem jednak podkreślił, że jego sympatia do reprezentacji Iranu wynika przede wszystkim z piłkarskich emocji.

Wszystko zaczęło się podczas mundialu 2014

Jak wyjaśnił raper, jego przywiązanie do irańskiej kadry sięga mistrzostw świata w Brazylii w 2014 roku. Szczególnie zapadł mu w pamięć mecz pomiędzy Iranem a Argentyną, który przez długi czas miał sensacyjny przebieg.

Iran przez niemal całe spotkanie skutecznie powstrzymywał ataki faworyzowanej reprezentacji Argentyny. Ostatecznie o wyniku zdecydował dopiero gol zdobyty w doliczonym czasie gry przez Lionel Messi.

Peja wspominał ten moment we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych:

„Nasi jak dobrze wiemy odpadli w finale baraży. Repra Iranu jest u mnie w topce od MŚ w 2014 kiedy w pamiętnym meczu z Argentyną stracili gola w doliczonym czasie”.

Raper żałuje nieobecności Aliego Gholizadeha

W swoim wpisie Peja zwrócił również uwagę na brak jednego z najbardziej rozpoznawalnych zawodników irańskiej reprezentacji.

Jak napisał:

„Wielka szkoda, że na Mundial nie poleciał @ali_gholizadeh11 – frajda byłaby jeszcze większa”.

Mowa o Ali Gholizadeh, który od lat należy do kluczowych postaci irańskiego futbolu i cieszy się dużą popularnością wśród kibiców reprezentacji.

Peja nie chciał poruszać politycznych aspektów Mundialu

Raper zaznaczył również, że nie zamierza komentować politycznych aspektów związanych z mundialem i udziałem poszczególnych reprezentacji.

W dalszej części wpisu stwierdził:

„O politycznych kulisach związanych z tym wielkim świętem futbolu pisać nie będę. Kto śledzi na bieżąco ten wie…”.

Tym samym artysta skupił się wyłącznie na sportowej stronie wydarzenia i własnych sympatiach kibicowskich.

Mundial 2026 zapowiada się niezwykle emocjonująco

Tegoroczne mistrzostwa świata rozgrywane są na terenie trzech państw – Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Turniej potrwa do 19 lipca i zgromadzi najlepsze drużyny z całego świata.

Choć reprezentacji Polski zabraknie w walce o trofeum, kibice nadal mogą liczyć na wiele emocjonujących spotkań oraz niespodzianek. Być może jedną z nich okaże się właśnie reprezentacja Iranu, którą Peja wskazał jako swojego czarnego konia mistrzostw.