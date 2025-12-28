CGM

Beyoncé z najlepiej zarabiającą trasą koncertową 2025 roku. Ale to Oasis sprzedali najwięcej biletów

Fani Oasis kupili 2 228 471 biletów na ich koncerty

2025.12.28

Beyoncé z najlepiej zarabiającą trasą koncertową 2025 roku. Ale to Oasis sprzedali najwięcej biletów

fot. facebook / @OasisOfficial

Trasa „Cowboy Carter Tour” Beyoncé została oficjalnie uznana za najbardziej dochodową trasę koncertową 2025 roku, wyprzedzając długo wyczekiwany powrót Oasis. Co ciekawe, mimo mniejszej liczby sprzedanych biletów, to właśnie amerykańska gwiazda zarobiła więcej.

„Cowboy Carter Tour” na szczycie rankingu

Według danych opublikowanych przez Pollstar, trasa Beyoncé obejmująca 32 koncerty przyniosła 407,6 mln dolarów przychodu. Na koncerty sprzedano łącznie 1 596 165 biletów, a średnia cena wejściówki wyniosła 255 dolarów.

To właśnie wysoka cena biletów sprawiła, że Beyoncé wyprzedziła konkurencję pod względem przychodów, mimo że zagrała mniej koncertów.

Oasis sprzedał więcej biletów, ale zarobił mniej

Na drugim miejscu zestawienia znalazła się reaktywowana trasa „Live ’25” zespołu Oasis. Bracia Gallagherowie zagrali 36 koncertów, które wygenerowały 405,4 mln dolarów przychodu.

Choć Oasis sprzedał aż 2 228 471 biletów – najwięcej ze wszystkich artystów w 2025 roku – średnia cena wejściówki była znacznie niższa i wyniosła 181 dolarów, co ostatecznie przełożyło się na drugie miejsce w rankingu.

Największe trasy koncertowe 2025 – TOP 10

W czołówce zestawienia znalazły się również:

  • Coldplay – „Music Of The Spheres”: 390 mln dolarów

  • Kendrick Lamar & SZA: 358 mln dolarów

  • Shakira: 320 mln dolarów

  • The Weeknd: 306 mln dolarów

  • Chris Brown: 298 mln dolarów

  • Imagine Dragons: 249 mln dolarów

  • Lady Gaga: 208 mln dolarów

  • Post Malone: 198 mln dolarów

Kolejny historyczny rekord Beyoncé

„Cowboy Carter Tour” już wcześniej została ogłoszona najbardziej dochodową trasą country w historii. Dodatkowo Beyoncé zapisała się w historii jako pierwsza amerykańska artystka, która ma na koncie dwie trasy koncertowe z przychodem powyżej 400 mln dolarów, po sukcesie „Renaissance Tour” z 2023 roku.

Co dalej z trasami Oasis?

Choć podczas finałowych koncertów na Wembley Liam Gallagher rzucił w stronę fanów hasło „do zobaczenia w przyszłym roku”, później studził emocje, przyznając, że zespół musi jeszcze omówić dalsze plany.

Na ten moment trasa Oasis w 2026 roku została wykluczona, ale możliwy jest powrót zespołu na scenę w 2027 roku. Dodatkowo w przygotowaniu jest film dokumentalny o powrocie Oasis, produkowany przez Stevena Knighta, twórcę serialu Peaky Blinders

