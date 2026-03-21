Usher i Justin Bieber ostro pokłócili się na imprezie po Oscarach 2026 organizowanej przez Beyoncé

To nie była prawdziwa bójka, ale starcie było bardzo ostre"

2026.03.21

Usher i Justin Bieber ostro pokłócili się na imprezie po Oscarach 2026 organizowanej przez Beyoncé

Do zaskakującej sytuacji doszło podczas ekskluzywnego after-party po Oscary 2026. Impreza zorganizowana przez Beyoncé i Jay-Z w legendarnym Chateau Marmont przyciągnęła największe gwiazdy show-biznesu. To właśnie tam miało dojść do ostrej wymiany zdań między Justin Bieber a Usher.

Ostra wymiana zdań między gwiazdami

Według doniesień medialnych sytuacja była bardzo napięta. Źródło cytowane przez TMZ ujawniło kulisy zdarzenia:

„Przyjechali osobno. Usher podszedł do swojego byłego przyjaciela w złym nastroju. To nieprawda, że doszło do rękoczynów. To nie była prawdziwa bójka, ale starcie było bardzo ostre i ton rozmowy znacznie się podniósł”.

Choć nie doszło do fizycznej konfrontacji, świadkowie mówią o bardzo emocjonalnej atmosferze, która przyciągnęła uwagę innych gości.

Kulisy konfliktu Biebera i Ushera

Jak wynika z relacji osób związanych ze sprawą, napięcia między artystami narastały od dłuższego czasu. Jeden z informatorów zdradził:

„Wiem coś na ten temat i mam potwierdzenie od kilku osób, z którymi rozmawiałem telefonicznie. W ostatnich latach Justin Bieber chciał zrobić porządek ze swoją przeszłością, odciąć się od ludzi, z którymi wcześniej się zadawał. Powiedziano mi też, że był stanowczy wobec Ushera, który był dla niego jak brat i pomógł mu na początku kariery. Kiedyś byli bardzo blisko”.

Relacja między artystami od lat budziła zainteresowanie — Usher był jednym z mentorów młodego Justin Bieber i odegrał kluczową rolę w jego karierze.

Gwiazdy na imprezie u Beyoncé i Jay-Z

After-party po Oscarach było jednym z najbardziej ekskluzywnych wydarzeń sezonu. Wśród gości pojawili się m.in. Hailey Bieber, Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Taylor Swift oraz Michael B. Jordan.

To właśnie obecność tak wielu znanych osób sprawiła, że incydent szybko stał się tematem plotek i medialnych spekulacji.

Konflikt Bieber-Usher: co dalej?

Na ten moment ani Justin Bieber, ani Usher nie odnieśli się oficjalnie do całej sytuacji. Fani zastanawiają się, czy to jedynie chwilowe napięcie, czy definitywny koniec ich relacji.

Biorąc pod uwagę ich wspólną historię, konflikt ten może mieć większe znaczenie dla świata muzyki, niż początkowo się wydaje.

