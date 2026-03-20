Cztery koncerty Sistars wyprzedały się błyskawicznie

Powrót do korzeni i intymne brzmienia

Legendarny zespół Sistars zapowiedział wyjątkową rezydenturę koncertową w warszawskim klubie Jassmine. W dniach 4–7 maja 2026 roku odbędą się cztery kameralne wieczory, podczas których artyści wrócą do swoich muzycznych początków i inspiracji.

Koncerty będą pełne soulowej energii, organicznego groove’u i bliskiego kontaktu z publicznością. Zespół zaprezentuje autorskie interpretacje zagranicznych klasyków neo-soulu i R&B, tworząc intymną podróż do źródeł swojego brzmienia.

Muzyczna historia jednego z najważniejszych zespołów w Polsce

Sistars powstało w 2001 roku z inicjatywy sióstr Natalii i Pauliny Przybysz oraz producentów Bartka Królika i Marka Piotrowskiego. Grupa szybko zdobyła popularność dzięki unikalnemu połączeniu R&B, funku, soulu i hip-hopu.

Przełomem okazał się album „Siła sióstr” z 2003 roku, który przyniósł takie hity jak „Spadaj” i „Synu” oraz nagrodę Fryderyka. Kolejne wydawnictwa – „EP” (2004) z przebojem „Sutra” oraz „A.E.I.O.U.” (2005) – ugruntowały pozycję zespołu na polskiej scenie muzycznej.

Po długiej przerwie Sistars powróciło na scenę w 2025 roku podczas festiwalu Męskie Granie, przypominając publiczności swoje największe przeboje.

Sold Oud X 4

Koncerty odbędą się 4, 5, 6 i 7 maja 2026 roku w klubie Jassmine w Warszawie. Drzwi dla publiczności otwierają się o godzinie 19:00, a koncerty startują o 20:30. Sprzedaż biletów ruszyła dzisiaj o godzinie 12:00. Chwilę po godzinie 16.00 Bartek Królik poinformował, że bilety na wszytskie cztery koncerty zostały wyprzedane.