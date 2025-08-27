Tribbs musiał przerwać koncert z powodu choroby: „To schorzenie potrafi wywrócić plany do góry nogami”

fot. mat. pras.

Tribbs, czyli Mikołaj Trybulec, to jeden z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych i DJ-ów młodego pokolenia. Współpracował z największymi gwiazdami, m.in. Mariną, Roksaną Węgiel czy Blanką, a od niedawna także zasiada w fotelu trenerskim programu „The Voice Kids”. Tym razem jednak nie jego muzyka, a zdrowie przykuło uwagę fanów.

Koncert przerwany przez problemy zdrowotne

Podczas jednego z ostatnich występów Tribbs musiał zejść ze sceny. Powodem była choroba, z którą zmaga się od lat. Artysta opowiedział o tym szczerze w mediach społecznościowych, by wesprzeć osoby cierpiące na podobne dolegliwości.

Tribbs: „Od 10 lat choruję na zespół jelita drażliwego”

W poruszającym wpisie na Instagramie producent przyznał:

„Od 10 lat choruję na zespół jelita drażliwego – chorobę, która potrafi niespodziewanie wywrócić plany do góry nogami. To schorzenie układu pokarmowego, które sprawia, że nawet w najważniejszych momentach muszę przerwać i pójść do toalety. Nie jest to łatwe ani przyjemne, ale staram się pamiętać, że jestem tylko człowiekiem. Dzielę się tym, żeby inni w podobnej sytuacji wiedzieli, że nie są sami i nie odbiera nam wartości” – napisał.