Tribbs musiał przerwać koncert z powodu choroby: „To schorzenie potrafi wywrócić plany do góry nogami”

"Dzielę się tym, żeby inni w podobnej sytuacji wiedzieli, że nie są sami"

2025.08.27

Tribbs musiał przerwać koncert z powodu choroby: „To schorzenie potrafi wywrócić plany do góry nogami”

Tribbs, czyli Mikołaj Trybulec, to jeden z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych i DJ-ów młodego pokolenia. Współpracował z największymi gwiazdami, m.in. Mariną, Roksaną Węgiel czy Blanką, a od niedawna także zasiada w fotelu trenerskim programu „The Voice Kids”. Tym razem jednak nie jego muzyka, a zdrowie przykuło uwagę fanów.

Koncert przerwany przez problemy zdrowotne

Podczas jednego z ostatnich występów Tribbs musiał zejść ze sceny. Powodem była choroba, z którą zmaga się od lat. Artysta opowiedział o tym szczerze w mediach społecznościowych, by wesprzeć osoby cierpiące na podobne dolegliwości.

Tribbs: „Od 10 lat choruję na zespół jelita drażliwego”

W poruszającym wpisie na Instagramie producent przyznał:

„Od 10 lat choruję na zespół jelita drażliwego – chorobę, która potrafi niespodziewanie wywrócić plany do góry nogami. To schorzenie układu pokarmowego, które sprawia, że nawet w najważniejszych momentach muszę przerwać i pójść do toalety. Nie jest to łatwe ani przyjemne, ale staram się pamiętać, że jestem tylko człowiekiem. Dzielę się tym, żeby inni w podobnej sytuacji wiedzieli, że nie są sami i nie odbiera nam wartości” – napisał.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by TRIBBS ⤒ (@tribbs)

 

Czym jest zespół jelita drażliwego (IBS)?

Zespół jelita drażliwego (IBS) to przewlekła, nieuleczalna choroba układu pokarmowego. Objawia się bólami brzucha, wzdęciami, a także naprzemiennymi biegunkami i zaparciami. Choć nie zagraża bezpośrednio życiu, może w znacznym stopniu utrudniać codzienne funkcjonowanie i – jak pokazał przypadek Tribbsa – wpływać także na życie zawodowe.

Wsparcie dla innych

Decyzja Tribbsa o podzieleniu się swoją historią spotkała się z dużym odzewem fanów. Wielu internautów podziękowało mu za szczerość i odwagę. Publiczne przyznanie się do choroby może być ważnym głosem dla osób, które zmagają się z podobnymi problemami, często w milczeniu.

