Tribbs musiał przerwać koncert z powodu choroby: „To schorzenie potrafi wywrócić plany do góry nogami”

fot. mat. pras.
Tribbs, czyli Mikołaj Trybulec, to jeden z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych i DJ-ów młodego pokolenia. Współpracował z największymi gwiazdami, m.in. Mariną, Roksaną Węgiel czy Blanką, a od niedawna także zasiada w fotelu trenerskim programu „The Voice Kids”. Tym razem jednak nie jego muzyka, a zdrowie przykuło uwagę fanów.
SPRAWDŹ TAKŻE: Ilu widzów bawiło się na pierwszej edycji BitterSweet Festivalu? Organizatorzy podali dane
Koncert przerwany przez problemy zdrowotne
Podczas jednego z ostatnich występów Tribbs musiał zejść ze sceny. Powodem była choroba, z którą zmaga się od lat. Artysta opowiedział o tym szczerze w mediach społecznościowych, by wesprzeć osoby cierpiące na podobne dolegliwości.
Tribbs: „Od 10 lat choruję na zespół jelita drażliwego”
W poruszającym wpisie na Instagramie producent przyznał:
„Od 10 lat choruję na zespół jelita drażliwego – chorobę, która potrafi niespodziewanie wywrócić plany do góry nogami. To schorzenie układu pokarmowego, które sprawia, że nawet w najważniejszych momentach muszę przerwać i pójść do toalety. Nie jest to łatwe ani przyjemne, ale staram się pamiętać, że jestem tylko człowiekiem. Dzielę się tym, żeby inni w podobnej sytuacji wiedzieli, że nie są sami i nie odbiera nam wartości” – napisał.
View this post on Instagram
Czym jest zespół jelita drażliwego (IBS)?
Zespół jelita drażliwego (IBS) to przewlekła, nieuleczalna choroba układu pokarmowego. Objawia się bólami brzucha, wzdęciami, a także naprzemiennymi biegunkami i zaparciami. Choć nie zagraża bezpośrednio życiu, może w znacznym stopniu utrudniać codzienne funkcjonowanie i – jak pokazał przypadek Tribbsa – wpływać także na życie zawodowe.
Wsparcie dla innych
Decyzja Tribbsa o podzieleniu się swoją historią spotkała się z dużym odzewem fanów. Wielu internautów podziękowało mu za szczerość i odwagę. Publiczne przyznanie się do choroby może być ważnym głosem dla osób, które zmagają się z podobnymi problemami, często w milczeniu.