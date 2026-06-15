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Polski zespół publikuje zdjęcie z Olivierem Tree i żegna tragicznie zmarłego artystę: „Przez długi czas był dla nas prawdziwą inspiracją pod względem kreatywności i osobowości”

Artysta zginął w katastrofie śmigłowców w Brazylii

2026.06.15

opublikował:

Olivier Tree Yt

Świat muzyki pogrążył się w żałobie po tragicznej śmierci Olivera Tree. Amerykański artysta zginął 14 czerwca w katastrofie dwóch śmigłowców nad Rio de Janeiro. Miał 32 lata.

Tragiczna katastrofa nad Rio de Janeiro

Do wypadku doszło w dzielnicy Recreio dos Bandeirantes w Rio de Janeiro. Dwa śmigłowce zderzyły się w powietrzu, a następnie runęły na parking salonu samochodowego. W wyniku katastrofy wybuchł pożar, który uszkodził wiele znajdujących się w pobliżu pojazdów.

Łącznie zginęło sześć osób. W jednym ze śmigłowców znajdował się Oliver Tree wraz z pozostałymi pasażerami. Służby prowadzą postępowanie mające wyjaśnić dokładne przyczyny tragedii.

We wrześniu miał wystąpić w Warszawie

Oliver Tree przebywał w Ameryce Południowej w ramach trasy promującej album „Love You Madly Hate You Badly”, który ukazał się w kwietniu 2026 roku. Po koncertach w Brazylii i innych krajach regionu artysta miał rozpocząć europejską część tournée.

Na trasie znalazła się również Polska. 18 września muzyk miał wystąpić w warszawskim klubie Progresja. Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej wyczekiwanych koncertów tej jesieni.

Od „Life Goes On” do światowej popularności

Oliver Tree był wokalistą, producentem, autorem tekstów i performerem, który wypracował własny, niepowtarzalny styl. Łączył pop, rock, elektronikę oraz hip-hop, a jego charakterystyczny wizerunek i nietuzinkowe teledyski przyciągały miliony odbiorców na całym świecie.

Największą popularność przyniosły mu utwory „Life Goes On”, „Miss You”, „Hurt” oraz „Alien Boy”. Jego muzyka regularnie zdobywała setki milionów odtworzeń na platformach streamingowych i w serwisie YouTube.

Polski zespół BEMY pożegnał Olivera Tree

Na śmierć artysty zareagował również polski zespół BEMY. Muzycy opublikowali na Instagram Stories wspólne zdjęcie z Oliverem Tree, dołączając poruszające pożegnanie.

„To wiadmośći rozdzierające serce. Przez bardzo długi czas był dla nas prawdziwą inspiracją pod względem kreatywności i osobowości. Z pewnością będzie go bardzo brakowało całej społeczności muzycznej.”

Fani żegnają artystę

W mediach społecznościowych pojawiają się tysiące wpisów poświęconych twórcy. Fani wspominają jego koncerty, nietuzinkowe poczucie humoru oraz muzykę, która dla wielu stała się ważną częścią życia.

Śmierć Olivera Tree to ogromna strata dla współczesnej sceny muzycznej. Artysta pozostawił po sobie wyjątkowy katalog utworów i miliony fanów na całym świecie.

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