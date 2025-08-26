Szukaj
CGM

Ilu widzów bawiło się na pierwszej edycji BitterSweet Festivalu? Organizatorzy podali dane

Wśród gwiazd imprezy znaleźli się m.in. Nelly Furtado, Post Malone i Taco Hemingway.

2025.08.26

opublikował:

Ilu widzów bawiło się na pierwszej edycji BitterSweet Festivalu? Organizatorzy podali dane

fot. Hubert Grygielewicz

Na BitterSweet nikt nie chciał wypuścić lata z dłoni. Premierowa edycja festiwalu pokazała rozmach, jakiego w Poznaniu dawno nie było. 70 tysięcy uczestników, w tym aż 68% spoza regionu, cztery sceny, blisko 50 koncertów, ponad 70 DJ-setów w strefach partnerskich i 6 spotkań BitterSweet Talks. Już od wejścia gości witała Orkiestra MPK, a na terenie czekały cztery sceny – od monumentalnej Main Stage, przez taneczną Enea Stage, aż po kameralne zakamarki Eventim Stage i odkrycia muzyczne na NEXT FEST Stage. Przez trzy dni na Cytadeli rozegrała się historia, która od razu nadała festiwalowi status „najlepszego nowego wydarzenia w Polsce”.

Lato w rytmie bitter&sweet

BitterSweet od początku miał być miejscem spotkania różnych emocji i wrażliwości. Nostalgia wtórowała współczesności, a wspomnienia mieszały się z nowymi doświadczeniami. Na Main Stage swoje powroty do Polski świętowały gwiazdy, których muzyka stworzyła ścieżkę dźwiękową pod początek lat XXI w. Nelly Furtado po 17 latach wróciła do Poznania, a jej koncert zakończył pierwszy dzień festiwalu. Spotkała się z fanclubem, założyła koszulkę od fanów, a po koncercie zeszła do publiczności, by rozdawać autografy i pozować do wspólnych zdjęć. Nostalgicznie zrobiło się także, kiedy Natasha Bedingfield zaczęła śpiewać „Unwritten” i nagle cały park Cytadela zamienił się w jeden wielki chór.

Hurts, celebrując 15-lecie „Happiness”, sprawili, że „Wonderful Life” i „Stay” zabrzmiały jak hymny całego pokolenia, a szczęśliwcy otrzymali nawet kwiaty ze sceny. Przed koncertem Theo odebrał w Poznaniu dwie złote i jedną platynową płytę. Natomiast koncert Empire of the Sun był jak wejście w inny wymiar – teatralne kostiumy, futurystyczne obrazy i wspólna modlitwa na zakończenie ich setu na długo zostaną w pamięci wszystkich bawiących się w parku.

Spełnienie muzycznego marzenia

Tych niezapomnianych momentów było znacznie więcej! Usłyszeć na żywo jak Post Malone śpiewa „Circles” i „Rockstar” było dla wielu spełnieniem muzycznego marzenia. To właśnie on zgromadził pod Main Stage największą publiczność, a jego przesłanie ze scen – „There is no one on this fuckin planet that can tell you how to live your life” – zostało przyjęte przez tłum z entuzjastycznym aplauzem. Spektakularny finał całego festiwalu przygotował Apashe & Brass Orchestra, łącząc moc elektroniki z orkiestrą dętą – a gdy publiczność odśpiewała „Happy Birthday” oraz „Sto lat” jednej z artystek, powstała scena, którą trudno porównać do czegokolwiek innego. I wreszcie Taco Hemingway oraz jego jedyny koncert w 2025 roku. Odtworzenie w całości albumu „Trójkąt Warszawski” z tanecznym spektaklem bez wątpienia stało się momentem kultowym całego festiwalu.

Za kulisami BitterSweet pracowało niemal 3 000 osób – od produkcji, wolontariuszy i służb, po ekipy techniczne i medialne. Nad całością czuwał blisko 50-osobowy zespół Good Taste Production, dla którego była to potężna produkcja i nowe otwarcie na mapie europejskich festiwali. Druga edycja imprezy odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2026 r.

Tagi


Popularne newsy

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają
NEWS

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów
NEWS

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów
NEWS

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?
NEWS

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?
NEWS

Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe
NEWS

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki
NEWS

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki

Polecane

CGM
Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro** ...

"Pi*****isz jak potłuczony".

24 minuty temu

CGM
Deftones wystąpią w Polsce bez jednego z założycieli. Gorzki komentarz Chino Moreno

Deftones wystąpią w Polsce bez jednego z założycieli. Gorzki komentarz ...

"Wspieramy go. Musimy. Jest naszym przyjacielem".

37 minut temu

CGM
Gigant polskiego rapu w spocie promującym rodzimą koszykówkę

Gigant polskiego rapu w spocie promującym rodzimą koszykówkę

Jutro rusza EuroBasket.

2 godziny temu

CGM
Poznaliśmy kolejne szczegóły trasy, na scenie której pojawią się razem Doda, Kazik, Nosowska, Rogucki i Organek

Poznaliśmy kolejne szczegóły trasy, na scenie której pojawią się razem ...

„Światło i MRock” – interaktywna trasa, gdzie publiczność decyduje o przebiegu koncertu

6 godzin temu

CGM
Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i credits ...

Twórczyni słynnych kolców Okiego ma dosyć

7 godzin temu

CGM
Lil Nas X nie przyznaje się do winy po aresztowaniu w Los Angeles

Lil Nas X nie przyznaje się do winy po aresztowaniu w Los Angeles

Cztery poważne zarzuty postawione muzykowi

8 godzin temu