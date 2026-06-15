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Do sieci trafił film z katastrofy, w której zginął Olivier Tree. Doszło do zderzenia dwóch helikopterów

Nagranie pokazuje zderzenie dwóch maszyn

2026.06.15

opublikował:

Olivier Thee 4 yt

W sieci pojawiło się amatorskie nagranie przedstawiające moment tragicznej katastrofy lotniczej w Rio de Janeiro, w której życie straciło sześć osób. Jedną z ofiar był amerykański artysta Oliver Tree, znany z hitów „Life Goes On”, „Miss You” i „Alien Boy”. Muzyk miał 32 lata.

Tragiczne zderzenie śmigłowców nad Rio de Janeiro

Do katastrofy doszło 14 czerwca nad Rio de Janeiro. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, dwa śmigłowce zderzyły się w powietrzu, po czym runęły na teren parkingu znajdującego się w pobliżu zabudowań miejskich.

W wyniku uderzenia wybuchł pożar, a na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Służby zabezpieczyły teren i rozpoczęły wyjaśnianie przyczyn tragedii.

Nagranie pokazuje moment katastrofy

Do internetu trafiło nagranie wykonane przez świadka zdarzenia. Film przedstawia chwilę, w której oba śmigłowce zderzają się w powietrzu. Następnie szczątki maszyn spadają na parking samochodowy.

Do sieci trafił film z katastrofy, w które zginął Olivier Tree. Doszło do zderzenia dwóch helikopterów #OlivierTree #RIP

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Kim był Oliver Tree?

Oliver Tree zdobył międzynarodową popularność dzięki oryginalnemu stylowi muzycznemu, charakterystycznemu wizerunkowi i ogromnej aktywności w internecie. Karierę rozpoczynał pod pseudonimem Tree, współpracując między innymi ze Skrillexem i Zeds Dead.

Przełomem w jego karierze okazał się album „Ugly Is Beautiful”, który przyniósł mu światową rozpoznawalność. Wśród jego najpopularniejszych utworów znajdują się „Life Goes On”, „Miss You”, „Hurt” oraz „Alien Boy”.

Miał wystąpić w Polsce

Jeszcze kilka dni przed tragedią Oliver Tree koncertował w Ameryce Południowej, promując swój najnowszy album „Love You Madly, Hate You Badly”, wydany w kwietniu 2026 roku.

Artysta miał również odwiedzić Polskę. Na 18 września zaplanowano jego koncert w warszawskim klubie Progresja, który miał być częścią światowej trasy koncertowej obejmującej Amerykę Północną, Europę, Australię i Azję.

Fani żegnają artystę

Informacje o śmierci Olivera Tree wywołały falę komentarzy i wspomnień w mediach społecznościowych. Fani z całego świata publikują wpisy poświęcone artyście, przypominając jego największe przeboje i wpływ, jaki wywarł na współczesną scenę alternatywną.

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