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Young Leosia bała się Żabsona jak z nim pracowała? „Bałam się, bo to była osoba, która w każdej chwili była w stanie pozbawić mnie pracy i pieniędzy”

Konflikt sprzed lat wciąż budzi emocje

2026.06.14

opublikował:

Young Leosia Fomo Podcast 2026

Foto: FømoPodcast

Young Leosia wróciła wspomnieniami do początków swojej kariery i relacji z Żabsonem. Artystka przyznała, że współpraca z raperem, który był jednocześnie jej przełożonym, nie należała do łatwych i momentami budziła w niej strach.

Young Leosia szczerze o początkach kariery

Nie jest tajemnicą, że początki kariery Young Leosi były mocno związane z Żabsonem. To właśnie dzięki współpracy z raperem i jego środowiskiem artystka zaistniała na polskiej scenie muzycznej, najpierw jako DJ-ka, a później jako pełnoprawna wykonawczyni. Z czasem ich drogi zawodowe się rozeszły, a relacje uległy pogorszeniu.

W rozmowie z Podcast Fomo raperka została zapytana, czy w swojej karierze zdarzyło jej się odczuwać strach. Odpowiedź była jednoznaczna i dotyczyła właśnie byłego szefa.

„To była trudna relacja”

Young Leosia przyznała, że współpraca z Żabsonem miała charakter relacji typu „love-hate relationship”. Jak tłumaczyła, czuła się podporządkowana osobie, która chciała mieć kontrolę nad wieloma aspektami współpracy.

„Przy moim szefie poprzednim. Bywał strach, to była trudna relacja w stylu love-hate relationship”.

Raperka podkreśliła jednocześnie, że sama również ma silny charakter i potrafiła walczyć o swoje zdanie, co niejednokrotnie prowadziło do napięć.

Dlaczego bała się Żabsona?

Najbardziej wymowna była jednak wypowiedź dotycząca powodów, dla których odczuwała lęk. Young Leosia zwróciła uwagę na różnicę doświadczenia oraz zależność zawodową, jaka wtedy między nimi istniała.

„Bałam się, bo to była osoba z pozycji władzy, starsza, mój szef, osoba, która w każdej chwili jest w stanie pozbawić mnie pracy i pieniędzy. Ja też miałam 19 lat i nic nie wiedziałam o tej branży”.

Według artystki młody wiek i brak doświadczenia sprawiały, że sytuacja była dla niej szczególnie trudna, zwłaszcza w realiach branży muzycznej, którą dopiero poznawała.

Konflikt sprzed lat wciąż budzi emocje

Choć od zakończenia współpracy minęło już kilka lat, temat relacji Young Leosi i Żabsona nadal wzbudza zainteresowanie fanów. Oboje wielokrotnie odnosili się do rozstania zawodowego i prywatnego, podkreślając, że ich drogi definitywnie się rozeszły.

Najnowsza wypowiedź raperki rzuca jednak nowe światło na kulisy ich współpracy i pokazuje, jak wyglądały początki jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia na polskiej scenie rapowej.

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