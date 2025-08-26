Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kolce OKIego to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów jego wizerunku. Fani wzorują się na fryzurze rapera, a on sam nawiązuje do niej w koncertach i utworach. Teraz stylistka Ada Nowakowska ujawnia, że to ona stoi za kultowym lookiem i domaga się przypisania sobie autorstwa.

„Włosy OKIego i jego kultową fryzurę jeżyka stworzyłam ja”

Stylistka podkreśla:

„Włosy OKIego i jego kultową fryzurę jeżyka stworzyłam ja, Ada Nowakowska. Nie Gaba Hair, nie żaden inny człowiek, tylko ja. I mam dosyć tego, że ktoś kradnie moją pracę, moją ciężką pracę. Fryzura powstała podczas pracy nad klipem Amerykańskie teledyski, kiedy OKI jako jedyny z OIO zdecydował się „na coś szalonego”. Ada tłumaczy, że przygotowała wcześniej moodboard i konsultowała każdy detal z raperem: „Miałam przygotowany wcześniej moodboard i pokazałam mu zdjęcia referencyjne z lat 00. i zapytałam, czy możemy w to iść, czy to jest zbyt wystrzelone. On powiedział: jazda. I tak kochani powstały właśnie kolce OKIego. Wszystko jest udokumentowane na moim Instagramie dosyć wcześnie.”

Fryzura, która zmieniła życie rapera

Stylistka nauczyła OKIego, jak odtworzyć fryzurę samodzielnie: „OKI zajawił się na tyle, że dopytywał, jak odtworzyć fryzurę samodzielnie w domu, jakich kosmetyków używać do pielęgnacji itp. – a ja mu wszystko pokazałam.” Z czasem Ada poczuła rozczarowanie: „Jakiś czas później zobaczyłam OKIego u Wojewódzkiego i miał te kolce. Pomyślałam, wow, super, zajebiście, że mu się podobają. Pomyślałam sobie, że szkoda, że nie wspomniał o mnie na social mediach, typu ej patrzcie, nowa fryzura, zróbcie hałas dla laski, która to wymyśliła, Ady Nowakowskiej. Nic takiego się nie pojawiło.” Dodatkowo stylistka wspomina problem z asystentką: „Okazało się za to, że moja 'asystentka’ rozdawała swoje wizytówki podczas teledysku i została zaproszona, żeby przygotować mu te włosy. Jak możecie się domyślić, ta laska więcej ze mną już nie pracowała.”

Apel stylistki o uznanie

Ada kończy mocnym apelem: „Ani razu nie zostałam wspomniana z imienia i nazwiska. I żeby po prostu mnie wspomnieć ze względu na szacunek jak artysta do artysty. Jeden mój znajomy, który jest jego fanem, wysłał mi podcast, w którym OKI mówi, że 'miła pani stworzyła dla mnie włosy’. Nie pojawiło się imię, nazwisko, NIC.”