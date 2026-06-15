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Madonna publikuje nowy teledysk z Sabriną Carpenter

Po premierze singla na festiwalu Coachella doczekaliśmy się wspólnego klipu Madonny i Sabriny

2026.06.15

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Madonna Sabrina Carpenter 2026

Do sieci trafił długo wyczekiwany teledysk, do numeru „Bring Your Love”, nagranego wspólnie z Sabriną Carpenter. Utwór promuje nadchodzący album „Confessions II”, który będzie kontynuacją jednego z najważniejszych wydawnictw w karierze królowej popu.

„Bring Your Love” już dostępne

Współpraca Madonny i Sabriny Carpenter od miesięcy była przedmiotem spekulacji fanów. Aartystki oficjalnie zaprezentowały efekt wspólnej pracy podczas festiwalu Coahella.

Za produkcję utworu „Bring Your Love”. odpowiadają Madonna oraz Stuart Price, wieloletni współpracownik gwiazdy, który brał udział również w tworzeniu kultowego albumu „Confessions on a Dance Floor”.

Niespodzianka podczas Coachelli

Premierowe wykonanie nowego utworu miało miejsce podczas występu Madonny na festiwalu Coachella. Publiczność była zaskoczona, gdy na scenie niespodziewanie pojawiła się Sabrina Carpenter.

Wspólny występ błyskawicznie stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów festiwalu i jeszcze bardziej podgrzał oczekiwania wobec nowego materiału artystki.

„Confessions II” ukaże się już w lipcu

Nowy album Madonny zatytułowany „Confessions II” trafi do słuchaczy 3 lipca. Wydawnictwo ma być duchową kontynuacją kultowego „Confessions on a Dance Floor”, które do dziś uznawane jest za jeden z najważniejszych tanecznych albumów XXI wieku.

Fani mogą spodziewać się nowoczesnych elektronicznych brzmień, klubowej energii oraz charakterystycznego stylu, który od lat definiuje twórczość amerykańskiej gwiazdy.

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