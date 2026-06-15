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Nicki Minaj ucina plotki o rozstaniu. Pokazała męża podczas meczu mundialu

Plotki o kryzysie krążyły od miesięcy

2026.06.15

opublikował:

Ncki Minaj Super Freaky Girl

fot. kadr z wideo

Od kilku miesięcy w mediach społecznościowych i portalach plotkarskich pojawiały się spekulacje dotyczące rzekomego rozstania Nicki Minaj i Kennetha Petty’ego. Najnowsze nagranie opublikowane przez raperkę zdaje się jednak rozwiewać wszelkie wątpliwości.

Nicki Minaj pojawiła się na meczu mistrzostw świata

Artystka wybrała się na spotkanie Brazylii z Marokiem podczas trwających mistrzostw świata. Na opublikowanym materiale wideo można zobaczyć Nicki Minaj w towarzystwie jej syna, znanego fanom jako Papa Bear.

Nagranie szybko zwróciło uwagę internautów nie tylko ze względu na obecność rodziny raperki, ale także z powodu osoby, która pojawiła się w tle.

Kenneth Petty pojawił się u boku raperki

W pewnym momencie kamera uchwyciła Kennetha Petty’ego znajdującego się w strefie VIP stadionu. Choć para nie okazywała sobie publicznie czułości, sam fakt wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu został odebrany przez fanów jako wyraźny sygnał, że ich relacja nadal trwa.

Nagranie błyskawicznie zaczęło krążyć w sieci, a wielu obserwatorów uznało je za odpowiedź na pojawiające się od miesięcy plotki.

@nickiminaj

♬ original sound – Nicki Minaj

Plotki o kryzysie krążyły od miesięcy

Od dłuższego czasu w internecie pojawiały się doniesienia sugerujące problemy w małżeństwie Nicki Minaj i Kennetha Petty’ego. Żadna ze stron nigdy jednak oficjalnie nie potwierdziła informacji o rozstaniu.

Brak wspólnych zdjęć i rzadsza obecność partnera u boku gwiazdy sprawiły, że część fanów zaczęła spekulować o możliwym kryzysie w związku.

Nicki Minaj konsekwentnie chroni prywatność

Raperka od lat stara się oddzielać życie prywatne od działalności zawodowej. Choć okazjonalnie publikuje rodzinne kadry, rzadko odnosi się do medialnych spekulacji dotyczących jej małżeństwa.

Tym razem jednak jedno krótkie nagranie wystarczyło, by wywołać lawinę komentarzy i zakończyć dyskusję na temat rzekomego rozstania.

Fani nie mają już wątpliwości

Po publikacji materiału wielu fanów uznało, że Nicki Minaj w subtelny sposób pokazała, iż jej relacja z Kennethem Pettym nadal trwa. W komentarzach dominują głosy osób cieszących się, że para wciąż jest razem.

Na ten moment nic nie wskazuje na to, by małżeństwo jednej z największych gwiazd rapu miało się zakończyć.

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