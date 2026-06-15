Nicki Minaj ucina plotki o rozstaniu. Pokazała męża podczas meczu mundialu

fot. kadr z wideo

Od kilku miesięcy w mediach społecznościowych i portalach plotkarskich pojawiały się spekulacje dotyczące rzekomego rozstania Nicki Minaj i Kennetha Petty’ego. Najnowsze nagranie opublikowane przez raperkę zdaje się jednak rozwiewać wszelkie wątpliwości.

Nicki Minaj pojawiła się na meczu mistrzostw świata

Artystka wybrała się na spotkanie Brazylii z Marokiem podczas trwających mistrzostw świata. Na opublikowanym materiale wideo można zobaczyć Nicki Minaj w towarzystwie jej syna, znanego fanom jako Papa Bear.

Nagranie szybko zwróciło uwagę internautów nie tylko ze względu na obecność rodziny raperki, ale także z powodu osoby, która pojawiła się w tle.

Kenneth Petty pojawił się u boku raperki

W pewnym momencie kamera uchwyciła Kennetha Petty’ego znajdującego się w strefie VIP stadionu. Choć para nie okazywała sobie publicznie czułości, sam fakt wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu został odebrany przez fanów jako wyraźny sygnał, że ich relacja nadal trwa.

Nagranie błyskawicznie zaczęło krążyć w sieci, a wielu obserwatorów uznało je za odpowiedź na pojawiające się od miesięcy plotki.

♬ original sound – Nicki Minaj