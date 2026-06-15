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Belmondo zamieścił w sieci niepokojący film. Spanikowany raper biegał nad ranem po ulicach Gdańska

To kolejna sytuacja, która wzbudziła niepokój fanów rapera

2026.06.15

opublikował:

Belmondo

Kolejne niepokojące nagrania z udziałem Belmondo obiegły internet. Tym razem raper relacjonował swoje zachowanie podczas nocnego spaceru po ulicach Gdańska, sprawiając wrażenie mocno zagubionego i przestraszonego. Ostatecznie sytuacja zakończyła się interwencją służb.

Belmondo szukał pomocy podczas transmisji

W godzinach porannych Belmondo prowadził relację w mediach społecznościowych, przemierzając ulice Gdańska. Na nagraniach raper miał doszukiwać się zagrożenia w mijanych pojazdach oraz stojącym radiowozie. W pewnym momencie zwrócił się również bezpośrednio do obserwatorów.

„Kto to ogląda, pomóżcie mi. Jestem przy poczcie” – mówił wyraźnie zdezorientowany artysta.

Jednym z fragmentów transmisji były także słowa:

„Pusty radiowóz stoi. Ratunku”.

Interwencja pogotowia

Według informacji pojawiających się w sieci, sytuacja zakończyła się przyjazdem karetki pogotowia. Nie ujawniono szczegółów dotyczących przebiegu interwencji ani dalszych losów rapera po zakończeniu transmisji.

Nie pierwszy taki incydent

To kolejna sytuacja, która wzbudziła niepokój fanów Belmondo. W przeszłości media informowały o podobnych zdarzeniach związanych z zachowaniem rapera, w tym nocnych transmisjach, podczas których prosił obserwatorów o pomoc lub twierdził, że nie czuje się bezpiecznie.

Belmondo od lat pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych postaci polskiej sceny rapowej. Każde jego publiczne wystąpienie wywołuje ogromne zainteresowanie fanów, jednak najnowsze nagrania ponownie wywołały dyskusję o stanie i bezpieczeństwie artysty.

Fani zaniepokojeni zachowaniem rapera

Nagrania szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, wywołując liczne komentarze ze strony słuchaczy. Wielu fanów wyraziło zaniepokojenie zachowaniem Belmondo i liczy na to, że artysta otrzyma niezbędne wsparcie.

 

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A post shared by Patryk Malinowski (@taksinozrt)

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