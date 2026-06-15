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Juras wraca z nowym singlem. „Samodyscyplina” zapowiada album na 2027 rok

"Samodyscyplina" otwiera kolejny rozdział w muzycznej działalności Jurasa

2026.06.15

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Juras Wigior ok

Po sukcesie utworu „Kryzysowa narzeczona”, który zdobył status złotej płyty, Łukasz „Juras” Jurkowski prezentuje nowy singiel. „Samodyscyplina” to pierwszy utwór promujący nadchodzący album rapera, którego premiera została zaplanowana na 2027 rok.

„Samodyscyplina” to motywacyjny manifest

Nowy numer Jurasa koncentruje się na tematach konsekwencji, wytrwałości i codziennej pracy nad własnym rozwojem. Artysta stawia na inspirujący przekaz, zachęcając słuchaczy do realizowania celów i przekraczania własnych ograniczeń bez względu na napotykane przeszkody.

„Samodyscyplina” ma być muzycznym manifestem dla wszystkich osób, które każdego dnia walczą o lepszą wersję siebie i nie boją się ciężkiej pracy.

Wigor gościnnie w nowym utworze

W singlu pojawia się Wigor, współtwórca legendarnej formacji Mor W.A. Jego gościnny udział dodaje utworowi klasycznego hip-hopowego charakteru i stanowi ciekawe połączenie dwóch pokoleń polskiego rapu.

Za warstwę muzyczną odpowiada OER, producent znany ze współpracy z wieloma czołowymi przedstawicielami rodzimej sceny hip-hopowej.

Teledysk powstał we współpracy z Fight Mode

Premierze singla towarzyszy teledysk przygotowany przez ekipę 9 Liter Filmy. Klip został zrealizowany we współpracy z organizacją walk na gołe pięści Fight Mode, której ambasadorem oraz współtwórcą jest sam Juras.

Dynamiczne ujęcia nawiązują do sportowego charakteru artysty i podkreślają główne przesłanie utworu. Wideo pokazuje świat treningów, determinacji i konsekwentnego dążenia do wyznaczonych celów.

Nowa płyta coraz bliżej

„Samodyscyplina” otwiera kolejny rozdział w muzycznej działalności Jurasa i stanowi pierwszą zapowiedź albumu planowanego na 2027 rok. Fani mogą spodziewać się materiału inspirowanego zarówno doświadczeniami sportowymi, jak i życiową filozofią artysty.

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