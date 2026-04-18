Tory Lanez pozywa więzienie po brutalnym ataku. Żąda 100 mln dolarów odszkodowania

Raper nie zamierza milczeć po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w trakcie odbywania kary. Artysta skierował sprawę do sądu, domagając się gigantycznego odszkodowania za atak, który – jak twierdzi – był możliwy do uniknięcia.

Brutalny atak w więzieniu. 16 ciosów nożem

Do zdarzenia doszło w maju 2025 roku. Według dokumentów sądowych, Tory Lanez został zaatakowany przez współwięźnia i ugodzony nożem aż 16 razy. W wyniku napaści doznał poważnych obrażeń, w tym zapadnięcia się płuc oraz trwałych blizn na twarzy.

Raper podkreśla, że jego życie było realnie zagrożone, a obrażenia mają długofalowe konsekwencje zdrowotne.

Pozew przeciwko władzom więzienia

Raper złożył pozew przeciwko Kalifornijskiemu Departamentowi Więziennictwa, naczelnikowi jednostki oraz kilkudziesięciu funkcjonariuszom. W jego ocenie administracja dopuściła się poważnych zaniedbań.

Lanez twierdzi, że został umieszczony w jednej celi z osadzonym o brutalnej przeszłości, co nie powinno mieć miejsca – szczególnie w przypadku osoby publicznej, która może być celem ataków.

Dodatkowo zarzuca służbom opóźnioną reakcję, która mogła przyczynić się do skali obrażeń.

100 milionów dolarów odszkodowania

W pozwie pojawiają się konkretne żądania finansowe. Raper domaga się:

1 miliona dolarów za każdą ranę kłutą

10 milionów dolarów za trwałe oszpecenie twarzy

zwrotu skonfiskowanych materiałów twórczych

Łączna kwota roszczeń wynosi 100 milionów dolarów. Lanez podkreśla również, że odebrane mu zeszyty z niewydanymi tekstami mają dużą wartość komercyjną.

Możliwe konsekwencje sprawy

Jeśli zarzuty artysty się potwierdzą, sprawa może mieć poważne konsekwencje dla systemu penitencjarnego w Kalifornii. Na ten moment żadna z pozwanych instytucji nie wydała oficjalnego komentarza.

Sprawa z pewnością będzie szeroko komentowana, zarówno w mediach, jak i w środowisku prawnym oraz muzycznym.