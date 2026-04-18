Tory Lanez pozywa więzienie po brutalnym ataku. Żąda 100 mln dolarów odszkodowania

2026.04.18

Raper nie zamierza milczeć po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w trakcie odbywania kary. Artysta skierował sprawę do sądu, domagając się gigantycznego odszkodowania za atak, który – jak twierdzi – był możliwy do uniknięcia.

Brutalny atak w więzieniu. 16 ciosów nożem

Do zdarzenia doszło w maju 2025 roku. Według dokumentów sądowych, Tory Lanez został zaatakowany przez współwięźnia i ugodzony nożem aż 16 razy. W wyniku napaści doznał poważnych obrażeń, w tym zapadnięcia się płuc oraz trwałych blizn na twarzy.

Raper podkreśla, że jego życie było realnie zagrożone, a obrażenia mają długofalowe konsekwencje zdrowotne.

Pozew przeciwko władzom więzienia

Raper złożył pozew przeciwko Kalifornijskiemu Departamentowi Więziennictwa, naczelnikowi jednostki oraz kilkudziesięciu funkcjonariuszom. W jego ocenie administracja dopuściła się poważnych zaniedbań.

Lanez twierdzi, że został umieszczony w jednej celi z osadzonym o brutalnej przeszłości, co nie powinno mieć miejsca – szczególnie w przypadku osoby publicznej, która może być celem ataków.

Dodatkowo zarzuca służbom opóźnioną reakcję, która mogła przyczynić się do skali obrażeń.

100 milionów dolarów odszkodowania

W pozwie pojawiają się konkretne żądania finansowe. Raper domaga się:

  • 1 miliona dolarów za każdą ranę kłutą
  • 10 milionów dolarów za trwałe oszpecenie twarzy
  • zwrotu skonfiskowanych materiałów twórczych

Łączna kwota roszczeń wynosi 100 milionów dolarów. Lanez podkreśla również, że odebrane mu zeszyty z niewydanymi tekstami mają dużą wartość komercyjną.

Możliwe konsekwencje sprawy

Jeśli zarzuty artysty się potwierdzą, sprawa może mieć poważne konsekwencje dla systemu penitencjarnego w Kalifornii. Na ten moment żadna z pozwanych instytucji nie wydała oficjalnego komentarza.

Sprawa z pewnością będzie szeroko komentowana, zarówno w mediach, jak i w środowisku prawnym oraz muzycznym.

Popularne newsy

Malik Montana Young Loeisa Freak IG 2026
NEWS

Young Leosia nagrała numer z Malikiem Montaną: „Liże mnie, mówi, że smaczne, wczuł się, bo ładnie pachnę”

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Poznaliśmy ceny na koncert Kanye Westa w Polsce 2026. Bilety są naprawdę drogie

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Koncert Kanye Westa na Stadionie w Chorzowie zostanie odwołany. Możliwe, że w ciagu najbliższych kilku godzin

Taco Hemingway 2024 Foto @piotr_tarasewicz-2
NEWS

To jest skandal! GIF nakazuje usunięcie fragmentu utworu Taco Hemingway’a. Jego wytwórnia wydała oświadczenie

KanyeWest5
NEWS

Organizatorzy koncertu Kanye Westa wydali oświadczenie. Pre-rejestrację na bilety na koncert Ye wypełniło blisko 100 000 Polaków

Krzysztof Stanowski Kanal Zerook
NEWS

Stanowski ostro o koncercie Kanye Westa: „Czy naprawdę w Polsce dojdzie do koncertu tego nazistowskiego śmiecia?”

Kanye West
NEWS

Kanye West nie zagra w Chorzowie. Koncert został oficjalnie odwołany „z przyczyn formalno-prawnych”

Polecane

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_ice_spice-21

Ice Spice została zaatakowana przez kobietę w McDonalds. Nagranie traf ...

Z relacji wynika, że fanka próbowała dołączyć do stolika, co spotkało się z odmową

6 godzin temu

CGM
Zayn Malik

Zayn Malik trafił do szpitala. Niepokojące zdjęcie artysty na Instagra ...

Artysta udostępnił zdjęcie, na którym widać go leżącego w szpitalnym łóżku

6 godzin temu

CGM
Madonna Sabrina Carpenter Coachella

Madonna i Sabrina Carpenter razem na Coachelli. „Vogue”, & ...

Zaskakujące wejście Madonny na scenę

6 godzin temu

CGM
Doda 2026 IG

Doda komentuje „baddie erę” Young Leosi. Raperka odpowiada: „Wiadomo, ...

Doda największą "baddie" na polskim rynku muzycznym?

7 godzin temu

CGM
V_Kids9_BitwaCleo_tren_poz_118

Cleo wspomina Eurowizję: „Ugięły mi się nogi!”. Wokalistka ...

Eurowizyjne emocje nadal żywe

7 godzin temu

CGM
Paluch foto 2_fotograf Bartosz Modrzejewski

Paluch i Chris Carson wracają ze wspólnym materiałem. Singiel „N ...

Start preorderu albumu PCC 3.0

8 godzin temu