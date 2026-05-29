CGM

Zapadł wyrok w sprawie planowanego zamachu na koncert Taylor Swift w Wiedniu

Austriacki sąd skazał 21-latka oskarżonego o udział w przygotowywaniu zamachu terrorystycznego

2026.05.29

opublikował:

Taylor Swift 2025 ig ok

Austriacki sąd skazał 21-letniego mężczyznę oskarżonego o udział w przygotowywaniu zamachu terrorystycznego podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu w 2024 roku. Beran A. usłyszał wyrok 15 lat więzienia.

Zamach miał zostać przeprowadzony podczas trasy „Eras Tour”

Do planowanego ataku miało dojść w sierpniu 2024 roku podczas koncertów „Eras Tour” na stadionie Ernst-Happel-Stadion w Wiedniu. Według śledczych oskarżony planował zaatakować fanów zgromadzonych przed obiektem przy użyciu noży lub domowej roboty ładunków wybuchowych.

Prokuratura przekazała, że mężczyzna miał kontaktować się z członkami tzw. Państwa Islamskiego oraz próbować nielegalnie kupić broń tuż przed koncertami.

Policja znalazła materiały do produkcji bomb

Podczas przeszukania domu oskarżonego 7 sierpnia 2024 roku funkcjonariusze znaleźli materiały służące do produkcji bomb. Według mediów śledczy podejrzewali również, że Beran A. mógł planować inne ataki terrorystyczne na terenie Dubaju.

W chwili przygotowywania zamachu miał 19 lat.

Koncerty Taylor Swift zostały odwołane

Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu organizatorzy zdecydowali się odwołać wszystkie trzy koncerty Taylor Swift w Wiedniu. Szacowano, że wydarzenia mogło łącznie odwiedzić nawet 200 tysięcy fanów.

W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby. Jeden z podejrzanych – 14-letni obywatel Syrii mieszkający w Niemczech – otrzymał później wyrok w zawieszeniu na podstawie prawa dla nieletnich. Trzeci zatrzymany został zwolniony bez postawienia zarzutów.

Taylor Swift zabrała głos po odwołaniu koncertów

Kilka tygodni po odwołaniu występów Taylor Swift opublikowała oświadczenie, w którym przyznała, że cała sytuacja wywołała u niej ogromny strach i poczucie winy wobec fanów planujących przyjazd na koncerty.

Podczas procesu Beran A. miał przyznać się do winy. Przed ogłoszeniem wyroku powiedział jedynie:

„Chciałbym tylko powiedzieć, że przepraszam”.

Tagi


Popularne newsy

Malik 2026
NEWS

Samochód Malika Montany przeszukała policja. W nocy do sieci trafił jego nowy singiel. „Pierwsza zasady ulicy: nigdy nic nie trzymaj na chacie”

Doda ralph
NEWS

Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego bo uznał, że Maryla Rodowicz jest od niej seksowniejsza

Roxie
NEWS

Roksana Węgiel o Justynie Steczkowskiej na Eurowizji. „Nie jestem fanką bawienia się w wiedźmy”

Liber Tarakum
NEWS

Nie tylko Tomb jest ghostwriterem. Liber ujawnił kulisy pisania hitów

Olaf Kwiatkowski VOP
NEWS

Nie żyje Olaf Kwiatkowski z ekipy „The Voice of Poland”. Miał zaledwie 21 lat

Mes Bukowski 2025
NEWS

Ten Typ Mes kontra Biedronka. Raper będzie walczył o odszkodowanie za reklamę recyklomatów

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Żabson i Lila Janowska rozstali się po sześciu latach. Para wydała wspólne oświadczenie

Polecane

CGM
Ariana Grande 2026

Ariana Grande zapowiada nowy album „Petal”. Posłuchaj pier ...

Singlowi towarzyszy lyric video utrzymane w stylistyce inspirowanej komiksem

24 minuty temu

CGM
Ray J Kim Kardashian Sex Tape

Ray J w szpitalu po walce – transmisja na żywo i zarzuty wobec A ...

Kontrowersyjna walka i podejrzenia o ustawienie

3 godziny temu

CGM
Tory Lanez Ig

Tory Lanez znowu składa pilny wniosek – twierdzi, że jego życie ...

Zarzuty o nękanie i działania odwetowe w więzieniu

3 godziny temu

CGM
Tupac

Keefe D jest geniuszem. Oskarżony o zamordowanie Tupaca opowiadał o sw ...

Proces rusza już w sierpniu

3 godziny temu

CGM
Syd 2026

Syd wraca z nowym albumem „Beard”. To pierwsza płyta artys ...

„Callin” pierwszym singlem z nowej płyty

3 godziny temu

CGM
Malik 2026

Samochód Malika Montany przeszukała policja. W nocy do sieci trafił je ...

Pies policyjny przeszukał samochód rapera

7 godzin temu