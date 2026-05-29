Zapadł wyrok w sprawie planowanego zamachu na koncert Taylor Swift w Wiedniu

Austriacki sąd skazał 21-letniego mężczyznę oskarżonego o udział w przygotowywaniu zamachu terrorystycznego podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu w 2024 roku. Beran A. usłyszał wyrok 15 lat więzienia.

Zamach miał zostać przeprowadzony podczas trasy „Eras Tour”

Do planowanego ataku miało dojść w sierpniu 2024 roku podczas koncertów „Eras Tour” na stadionie Ernst-Happel-Stadion w Wiedniu. Według śledczych oskarżony planował zaatakować fanów zgromadzonych przed obiektem przy użyciu noży lub domowej roboty ładunków wybuchowych.

Prokuratura przekazała, że mężczyzna miał kontaktować się z członkami tzw. Państwa Islamskiego oraz próbować nielegalnie kupić broń tuż przed koncertami.

Policja znalazła materiały do produkcji bomb

Podczas przeszukania domu oskarżonego 7 sierpnia 2024 roku funkcjonariusze znaleźli materiały służące do produkcji bomb. Według mediów śledczy podejrzewali również, że Beran A. mógł planować inne ataki terrorystyczne na terenie Dubaju.

W chwili przygotowywania zamachu miał 19 lat.

Koncerty Taylor Swift zostały odwołane

Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu organizatorzy zdecydowali się odwołać wszystkie trzy koncerty Taylor Swift w Wiedniu. Szacowano, że wydarzenia mogło łącznie odwiedzić nawet 200 tysięcy fanów.

W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby. Jeden z podejrzanych – 14-letni obywatel Syrii mieszkający w Niemczech – otrzymał później wyrok w zawieszeniu na podstawie prawa dla nieletnich. Trzeci zatrzymany został zwolniony bez postawienia zarzutów.

Taylor Swift zabrała głos po odwołaniu koncertów

Kilka tygodni po odwołaniu występów Taylor Swift opublikowała oświadczenie, w którym przyznała, że cała sytuacja wywołała u niej ogromny strach i poczucie winy wobec fanów planujących przyjazd na koncerty.