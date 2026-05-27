Ten Typ Mes kontra Biedronka. Raper będzie walczył o odszkodowanie za reklamę recyklomatów

Między Ten Typem Mesem a siecią Biedronka wybuchł głośny konflikt dotyczący kampanii reklamowej recyklomatów. Raper twierdzi, że wykorzystany w reklamie utwór oraz sposób wykonania zbyt mocno przypominają jego charakterystyczny styl. Sprawa trafiła już do prawników.

Ten Typ Mes oskarża Biedronkę o przejęcie stylu

Według Mesa reklama przygotowana dla Biedronki nawiązuje nie tylko do jego muzyki, ale również do sposobu śpiewania, flow oraz estetyki znanej z jego twórczości.

Artysta wskazuje, że utwór wykorzystany w kampanii przypomina jego kawałki z albumu „Rapersampler” z 2018 roku. Wśród numerów, które wymienił, znalazły się m.in. „Kule z bukszpanu”, „100 wymówek” oraz „Wyględów”.

„Poczułem się, jakby ktoś wszedł do mojego domu”

Ten Typ Mes nie ukrywa emocji związanych z całą sytuacją. W rozmowie z mediami opisał swoje pierwsze reakcje po obejrzeniu reklamy.

„Wcisnąłem play i to były rażące pierwsze sekundy. Poczułem się, jakby ktoś wszedł do mojego domu i zaczął mnie macać podczas snu”.

Raper podkreśla, że podobieństwa dotyczą nie tylko samego brzmienia, ale także ruchów tanecznych oraz klimatu wizualnego reklamy.

Prawnik Mesa: „Biedronka przejęła jego wizerunek”

Głos w sprawie zabrał również prawnik artysty Tomasz Ejtminowicz. Według niego problem wykracza poza zwykłe inspiracje muzyczne.

„Mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki czy wokalizy, które są charakterystyczne dla jego stylu”.

Prawnik podkreśla, że sposób śpiewania i charakterystyczne flow są częścią artystycznego wizerunku rapera.

„Naszym zdaniem Biedronka po prostu przejęła ten wizerunek” – dodał.

Biedronka odpowiada na zarzuty

Sieć sklepów zdecydowanie odrzuca oskarżenia kierowane przez Mesa i jego prawników.

Przedstawiciele Biedronki zapewniają, że w reklamie nie wykorzystano głosu rapera ani żadnych technologii mających imitować jego wokal.

„Jednoznacznie odrzucamy oskarżenia, że w naszych materiałach reklamowych wykorzystujemy głos Tego Typa Mesa”.

Firma zaznacza również, że kampania została przygotowana przez profesjonalną agencję reklamową.

Raper domaga się przeprosin i odszkodowania

Prawnicy Mesa zażądali od Biedronki publicznych przeprosin, wycofania kampanii oraz wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sieć odmówiła spełnienia tych żądań i zapowiedziała, że może podjąć własne kroki prawne, jeśli oskarżenia będą dalej publicznie powtarzane.