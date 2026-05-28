CGM

Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego bo uznał, że Maryla Rodowicz jest od niej seksowniejsza

"Masz 5 sekund, żeby to odszczekać"

2026.05.28

opublikował:

Doda ralph

Podczas konferencji poprzedzającej tegoroczny Festiwal w Opolu doszło do zabawnej sytuacji z udziałem Doda i Ralph Kaminski. Artyści nagrali humorystyczny skecz, w którym pokłócili się o to, kto jest bardziej seksowny — Doda czy Maryla Rodowicz. Nie zabrakło teatralnego „plaskacza” i ważnego apelu do fanów.

Doda i Ralph Kaminski rozbawili fanów przed Opolem

W środę 27 maja gwiazdy pojawiły się na konferencji prasowej związanej z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu. Wśród obecnych znaleźli się m.in. Doda oraz Ralph Kaminski, którzy postanowili wykorzystać okazję do nagrania wspólnego filmiku na Instagram.

Nagranie szybko przyciągnęło uwagę internautów, bo artyści odegrali krótką, humorystyczną scenkę rodem z kabaretu.

„Maryla Rodowicz jest bardziej sexy”? Doda nie wytrzymała

Filmik rozpoczął się od ciepłego przywitania ze strony Ralpha.

„Idzie Doda, Dodeńka, kochana…” — powiedział wokalista.

Doda szybko przeszła jednak do konkretów i zapytała kolegę z branży, dlaczego miał stwierdzić, że Maryla Rodowicz jest bardziej seksowna od niej.

„Komu i dlaczego powiedziałeś, że jest bardziej seksowna ode mnie?” — rzuciła artystka.

Kaminski bez zawahania odpowiedział:

„No, Maryla Rodowicz”.

Na reakcję Dody nie trzeba było długo czekać.

„Masz 5 sekund, żeby to odszczekać. Hau, hau” — zażartowała wokalistka.

Ralph Kaminski dostał teatralnego „plaskacza”

Ralph Kaminski nie wycofał się ze swojego zdania i nadal twierdził, że to Maryla Rodowicz jest bardziej sexy. W odpowiedzi Doda wymierzyła mu symbolicznego, teatralnego „plaskacza”.

Cała sytuacja była oczywiście wyreżyserowanym żartem, a chwilę później artyści wybuchnęli śmiechem. Kaminski dramatycznie rzucił się także w ramiona Dody, podkręcając humorystyczny charakter nagrania.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ralph Kaminski (@ralphkaminski)

Doda i Ralph Kaminski zaapelowali o pomoc zwierzętom

Po zabawnym skeczu artyści przeszli do ważniejszego tematu. Wspólnie przypomnieli o problemie bezdomnych zwierząt i konieczności wspierania schronisk.

„Temat schronisk i psów się nie skończył. Zwierzęta cały czas potrzebują waszej pomocy” — mówił Ralph Kaminski.

Doda podkreśliła natomiast, że każdy może mieć realny wpływ na poprawę losu zwierząt.

„Najważniejsza jest współodpowiedzialność, a nie cedowanie wszystkiego na jedną osobę” — zaznaczyła wokalistka.

Tagi


Popularne newsy

ostr_2025
NEWS

OSTR wygrał wczoraj Fryderyka, ale twierdzi, że ta nagroda należy się Bedoesowi. Co na to szef 2115?

ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe
NEWS

Męskie Granie zaskakuje drugim singlem Orkiesty. To pierwsza taka sytuacja w historii 

Charytatywna Trasa Rowerowa Łatwogang Finał w Gdańsku
NEWS

Łatwogang apeluje do rządu i Karola Nawrockiego. „Odbyłem rozmowy, które dały mi przeczucie, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki”

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

OKI wydał nową EP-kę „REKLAMACJA’47: CD2”. Cztery numery, czterech gości, w tym Ewa Farna

Mes Bukowski 2025
NEWS

Ten Typ Mes kontra Biedronka. Raper będzie walczył o odszkodowanie za reklamę recyklomatów

Paris Jackson IG 2025
NEWS

Paris Jackson szczerze o walce z uzależnieniem. „Alkohol wydobywał ze mnie moja najgorszą wersję”

Michal Wisniewski Ich Troje
NEWS

Michał Wiśniewski uniewinniony. Sąd wydał decyzję w sprawie SKOK Wołomin

Polecane

CGM
jungle 2026

Jungle prezentują „THE WAVE”. Nowy singiel zapowiada album ...

Taneczny teledysk znów zachwyca fanów

34 minuty temu

CGM
Liber Tarakum

Nie tylko Tomb jest ghostwriterem. Liber ujawnił kulisy pisania hitów

To on stoi za przebojem, który ma 140 milionów odtworzeń

37 minut temu

CGM
Olaf Kwiatkowski VOP

Nie żyje Olaf Kwiatkowski z ekipy „The Voice of Poland”. M ...

Ekipa programu nie kryje bólu po stracie

1 godzinę temu

CGM
Lil Wayne

Lil Wayne jest zaręczony? Raper miał oświadczyć się swojej partnerce w ...

Raper od lat chroni życie prywatne

3 godziny temu

CGM
Mes Bukowski 2025

Ten Typ Mes kontra Biedronka. Raper będzie walczył o odszkodowanie za ...

Sprawa trafiła już do prawników.

11 godzin temu

CGM
Ray-J

Zamieszanie po walce Ray J-a. Promotorzy badają możliwe ustawienie poj ...

Ray J trafił do szpitala po walce

11 godzin temu