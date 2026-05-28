Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego bo uznał, że Maryla Rodowicz jest od niej seksowniejsza

Podczas konferencji poprzedzającej tegoroczny Festiwal w Opolu doszło do zabawnej sytuacji z udziałem Doda i Ralph Kaminski. Artyści nagrali humorystyczny skecz, w którym pokłócili się o to, kto jest bardziej seksowny — Doda czy Maryla Rodowicz. Nie zabrakło teatralnego „plaskacza” i ważnego apelu do fanów.

Doda i Ralph Kaminski rozbawili fanów przed Opolem

W środę 27 maja gwiazdy pojawiły się na konferencji prasowej związanej z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu. Wśród obecnych znaleźli się m.in. Doda oraz Ralph Kaminski, którzy postanowili wykorzystać okazję do nagrania wspólnego filmiku na Instagram.

Nagranie szybko przyciągnęło uwagę internautów, bo artyści odegrali krótką, humorystyczną scenkę rodem z kabaretu.

„Maryla Rodowicz jest bardziej sexy”? Doda nie wytrzymała

Filmik rozpoczął się od ciepłego przywitania ze strony Ralpha.

„Idzie Doda, Dodeńka, kochana…” — powiedział wokalista.

Doda szybko przeszła jednak do konkretów i zapytała kolegę z branży, dlaczego miał stwierdzić, że Maryla Rodowicz jest bardziej seksowna od niej.

„Komu i dlaczego powiedziałeś, że jest bardziej seksowna ode mnie?” — rzuciła artystka.

Kaminski bez zawahania odpowiedział:

„No, Maryla Rodowicz”.

Na reakcję Dody nie trzeba było długo czekać.

„Masz 5 sekund, żeby to odszczekać. Hau, hau” — zażartowała wokalistka.

Ralph Kaminski dostał teatralnego „plaskacza”

Ralph Kaminski nie wycofał się ze swojego zdania i nadal twierdził, że to Maryla Rodowicz jest bardziej sexy. W odpowiedzi Doda wymierzyła mu symbolicznego, teatralnego „plaskacza”.

Cała sytuacja była oczywiście wyreżyserowanym żartem, a chwilę później artyści wybuchnęli śmiechem. Kaminski dramatycznie rzucił się także w ramiona Dody, podkręcając humorystyczny charakter nagrania.