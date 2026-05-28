Nie żyje Olaf Kwiatkowski z ekipy „The Voice of Poland”. Miał zaledwie 21 lat

Ekipa programu nie kryje bólu po stracie

2026.05.28

Olaf Kwiatkowski VOP

Smutne informacje przekazała ekipa programu „The Voice of Poland”. W wieku zaledwie 21 lat zmarł Olaf Kwiatkowski, który był związany z produkcją popularnego muzycznego show TVP. Wzruszający wpis opublikowany w mediach społecznościowych poruszył fanów programu i środowisko telewizyjne.

„The Voice of Poland” żegna Olafa Kwiatkowskiego

Informacja o śmierci młodego członka ekipy pojawiła się na oficjalnym profilu programu „The Voice of Poland”. Produkcja poinformowała, że Olaf Kwiatkowski zmarł 19 maja 2026 roku.

21-latek pracował przy programie jako runner i asystent produkcji. Prywatnie był synem kobiety od lat związanej z realizacją show.

W oficjalnym komunikacie napisano:

„Runner, asystent produkcji i najszczerszy uśmiech naszej ekipy. Syn naszej drogiej przyjaciółki Ewy. Chłopak, którego większość z nas znała od dziecka”.

W emocjonalnym wpisie członkowie produkcji podkreślili, że trudno im pogodzić się z nagłą stratą młodego kolegi.

„Nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogrom żalu i poczucia niesprawiedliwości”.

Produkcja „The Voice of Poland”, firma Rochstar oraz Telewizja Polska przekazały rodzinie i bliskim wyrazy współczucia.

„Pozostajemy zdezorientowani i bezbronni wobec rozmiaru tej tragedii” – dodano w komunikacie.

Podano datę pogrzebu Olafa Kwiatkowskiego

W poście poinformowano również o szczegółach ostatniego pożegnania 21-latka.

Uroczystości pogrzebowe mają odbyć się 29 maja o godzinie 12:00 w Kościele pw. Chrystusa Króla przy ulicy Juliana Tuwima w Szczytnie.

Gwiazdy żegnają młodego członka ekipy

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy od osób związanych z polskim show-biznesem. Kondolencje rodzinie przekazali m.in. Aleksander Baron oraz Margaret.

Wpis poruszył również inne znane osoby, takie jak Maffashion, Cleo, Maciej Musiał, Baron, Natalia Nykiel, Margaret, Michalina Sosna czy Jan Dąbrowski, którzy wyrazili wyrazy współczucia dla rodziny Olafa.

Fani „The Voice of Poland” poruszeni tragedią

Śmierć Olafa Kwiatkowskiego wywołała ogromne emocje wśród widzów programu oraz internautów. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów wspominających 21-latka i składających wyrazy współczucia jego rodzinie.

 

