Syd wraca z nowym albumem „Beard”. To pierwsza płyta artystki od czterech lat

Syd oficjalnie zapowiedziała swój trzeci solowy album. Krążek zatytułowany „Beard” ukaże się 17 lipca nakładem Free Lunch Records i będzie pierwszym pełnoprawnym wydawnictwem artystki od czasu albumu „Broken Hearts Club” z 2022 roku.

„Callin” pierwszym singlem z nowej płyty

Razem z ogłoszeniem albumu Syd udostępniła nowy singiel „Callin”, nagrany we współpracy z duetem Blu June. Utwór jest pierwszą zapowiedzią nowego muzycznego kierunku współzałożycielki The Internet.

Na albumie „Beard” pojawi się również imponująca lista gości i producentów. W projekt zaangażowani byli m.in.:

Raphael Saadiq

Big Sean

Rodney Jerkins

James Fauntleroy

Van Hunt

Jordan Ward

Syd wyjaśnia znaczenie tytułu „Beard”

Artystka zdradziła, że inspiracją dla tytułu albumu była… jej delikatna twarzowa „bródka”, czyli peach fuzz nad górną wargą.

– Zakochałam się w swoim peach fuzz i to sprawiło, że zaczęłam inaczej patrzeć na rzeczy, które miały powodować moje kompleksy – wyjaśniła Syd.

Wokalistka dodała również, że tytuł symbolizuje jej pozycję w branży muzycznej jako osoby wyróżniającej się i trudnej do zaszufladkowania.

Tracklista albumu „Beard”

Na nowym wydawnictwie znajdzie się 12 utworów:

Walls Callin (ft. Blu June) Jasmin 17 My Love Always Be Mine Closet Bad Guys GMFU Do Better Any Time Water 2 Many Days

Jesienna trasa koncertowa po Europie

Wraz z premierą albumu Syd ruszy także w europejską trasę koncertową. Tournee rozpocznie się 29 sierpnia występem na festiwalu All Points East w Londynie.

Artystka odwiedzi również m.in. Manchester, Paryż, Brukselę, Amsterdam i Kopenhagę.