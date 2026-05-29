Syd wraca z nowym albumem „Beard”. To pierwsza płyta artystki od czterech lat

Syd oficjalnie zapowiedziała swój trzeci solowy album. Krążek zatytułowany „Beard” ukaże się 17 lipca nakładem Free Lunch Records i będzie pierwszym pełnoprawnym wydawnictwem artystki od czasu albumu „Broken Hearts Club” z 2022 roku.
„Callin” pierwszym singlem z nowej płyty
Razem z ogłoszeniem albumu Syd udostępniła nowy singiel „Callin”, nagrany we współpracy z duetem Blu June. Utwór jest pierwszą zapowiedzią nowego muzycznego kierunku współzałożycielki The Internet.
Na albumie „Beard” pojawi się również imponująca lista gości i producentów. W projekt zaangażowani byli m.in.:
- Raphael Saadiq
- Big Sean
- Rodney Jerkins
- James Fauntleroy
- Van Hunt
- Jordan Ward
Syd wyjaśnia znaczenie tytułu „Beard”
Artystka zdradziła, że inspiracją dla tytułu albumu była… jej delikatna twarzowa „bródka”, czyli peach fuzz nad górną wargą.
– Zakochałam się w swoim peach fuzz i to sprawiło, że zaczęłam inaczej patrzeć na rzeczy, które miały powodować moje kompleksy – wyjaśniła Syd.
Wokalistka dodała również, że tytuł symbolizuje jej pozycję w branży muzycznej jako osoby wyróżniającej się i trudnej do zaszufladkowania.
Tracklista albumu „Beard”
Na nowym wydawnictwie znajdzie się 12 utworów:
- Walls
- Callin (ft. Blu June)
- Jasmin 17
- My Love
- Always Be Mine
- Closet
- Bad Guys
- GMFU
- Do Better
- Any Time
- Water
- 2 Many Days
Jesienna trasa koncertowa po Europie
Wraz z premierą albumu Syd ruszy także w europejską trasę koncertową. Tournee rozpocznie się 29 sierpnia występem na festiwalu All Points East w Londynie.
Artystka odwiedzi również m.in. Manchester, Paryż, Brukselę, Amsterdam i Kopenhagę.