Nie tylko Tomb jest ghostwriterem. Liber ujawnił kulisy pisania hitów

Liber od lat działa nie tylko jako raper, ale również jako autor tekstów dla innych artystów. Muzyk zdradził z rozmowie z Faktem, że odpowiada za jeden z największych hitów Sylwii Grzeszczak, który osiągnął już około 140 milionów odtworzeń w serwisach streamingowych. Artysta przyznał też, że marzy o współpracy z Edytą Górniak.

Liber działa jako ghostwriter od lat

Temat ghostwritingu w polskiej muzyce regularnie wywołuje dyskusje, szczególnie w środowisku hip-hopowym. W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się o Tombie, jednak Liber również od dawna tworzy teksty dla innych wykonawców.

Raper od lat współpracuje z artystami popowymi i ma na swoim koncie wiele znanych utworów.

Liber napisał hit „Och i ach” Sylwii Grzeszczak

W rozmowie z mediami Liber ujawnił, że jest autorem tekstu do przeboju „Och i ach” Sylwii Grzeszczak. Utwór okazał się ogromnym sukcesem i zdobył około 140 milionów streamów na YouTube oraz Spotify.

Artysta przyznał, że proces tworzenia hitu trwał znacznie dłużej, niż mogłoby się wydawać.

„To jest nieraz 15 minut, a nieraz to jest proces. Tak jak utwór ‘Och i ach’, który dobija do 100 milionów teraz na YouTube, Sylwii sprzed dwóch lat, ja go pisałem przez kilka miesięcy”.

Liber zdradził również, że początkowo całkowicie wyrzucił pierwszą wersję tekstu i napisał numer od nowa.

„Raz go napisałem, wyrzuciłem cały, potem napisałem całkiem nowy i bum, mamy to”.

Ghostwriting w polskim rapie coraz bardziej widoczny

Choć w środowisku hip-hopowym ghostwriting przez lata budził kontrowersje, dziś coraz więcej raperów otwarcie mówi o współpracy z artystami popowymi.

Liber od dawna funkcjonuje na styku rapu i mainstreamowego popu, współtworząc przeboje trafiające do szerokiej publiczności.

Liber chciałby współpracować z Edytą Górniak

Raper zdradził także, że marzy o napisaniu piosenki dla Edyty Górniak. Jak przyznał, niedawno miał okazję poznać wokalistkę osobiście.

„Mam nadzieję, że kiedyś też napiszę coś dla niej” – powiedział Liber.

Fani już zaczęli spekulować, jak mogłoby brzmieć połączenie stylu Libera z charakterystycznym wokalem jednej z największych gwiazd polskiej muzyki.