Nie tylko Tomb jest ghostwriterem. Liber ujawnił kulisy pisania hitów

To on stoi za przebojem, który ma 140 milionów odtworzeń

2026.05.28

Liber Tarakum

Liber od lat działa nie tylko jako raper, ale również jako autor tekstów dla innych artystów. Muzyk zdradził z rozmowie z Faktem, że odpowiada za jeden z największych hitów Sylwii Grzeszczak, który osiągnął już około 140 milionów odtworzeń w serwisach streamingowych. Artysta przyznał też, że marzy o współpracy z Edytą Górniak.

Liber działa jako ghostwriter od lat

Temat ghostwritingu w polskiej muzyce regularnie wywołuje dyskusje, szczególnie w środowisku hip-hopowym. W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się o Tombie, jednak Liber również od dawna tworzy teksty dla innych wykonawców.

Raper od lat współpracuje z artystami popowymi i ma na swoim koncie wiele znanych utworów.

Liber napisał hit „Och i ach” Sylwii Grzeszczak

W rozmowie z mediami Liber ujawnił, że jest autorem tekstu do przeboju „Och i ach” Sylwii Grzeszczak. Utwór okazał się ogromnym sukcesem i zdobył około 140 milionów streamów na YouTube oraz Spotify.

Artysta przyznał, że proces tworzenia hitu trwał znacznie dłużej, niż mogłoby się wydawać.

„To jest nieraz 15 minut, a nieraz to jest proces. Tak jak utwór ‘Och i ach’, który dobija do 100 milionów teraz na YouTube, Sylwii sprzed dwóch lat, ja go pisałem przez kilka miesięcy”.

Liber zdradził również, że początkowo całkowicie wyrzucił pierwszą wersję tekstu i napisał numer od nowa.

„Raz go napisałem, wyrzuciłem cały, potem napisałem całkiem nowy i bum, mamy to”.

Ghostwriting w polskim rapie coraz bardziej widoczny

Choć w środowisku hip-hopowym ghostwriting przez lata budził kontrowersje, dziś coraz więcej raperów otwarcie mówi o współpracy z artystami popowymi.

Liber od dawna funkcjonuje na styku rapu i mainstreamowego popu, współtworząc przeboje trafiające do szerokiej publiczności.

Liber chciałby współpracować z Edytą Górniak

Raper zdradził także, że marzy o napisaniu piosenki dla Edyty Górniak. Jak przyznał, niedawno miał okazję poznać wokalistkę osobiście.

„Mam nadzieję, że kiedyś też napiszę coś dla niej” – powiedział Liber.

Fani już zaczęli spekulować, jak mogłoby brzmieć połączenie stylu Libera z charakterystycznym wokalem jednej z największych gwiazd polskiej muzyki.

