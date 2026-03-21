The Pussycat Dolls wracają jako trio. Dlaczego nie zaprosiły wszystkich członkiń zespołu?

Zespół The Pussycat Dolls ogłosił wielki powrót z okazji 20-lecia albumu „PCD”. Jednak reunion w składzie Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt wywołał spore kontrowersje. Część byłych członkiń, w tym Carmit Bachar, nie została zaproszona do udziału w trasie koncertowej.

Brak zaproszenia dla byłych członkiń

Carmit Bachar, jedna z oryginalnych członkiń zespołu, przyznała, że o reaktywacji dowiedziała się w tym samym czasie co fani. Artystka nie kryła rozczarowania, podkreślając, że liczyła na bezpośredni kontakt ze strony zespołu, biorąc pod uwagę jej wkład w historię grupy.

„Chcemy chronić swój spokój” – tłumaczenie zespołu

W wywiadzie dla programu „Today Show” obecne członkinie odniosły się do tej sytuacji. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt przyznały, że decyzja o składzie była przemyślana.

Jak podkreśliły, zespół przechodził w przeszłości trudne momenty i zmiany personalne. Obecny skład ma być wynikiem wspólnego porozumienia i chęci „ochrony swojego spokoju” oraz odbudowy relacji.

The Pussycat Dolls w 2026 roku – nowy rozdział

Artystki zaznaczyły, że skład zespołu zawsze ewoluował, a obecna forma to naturalny etap w historii grupy. Jednocześnie podkreśliły, że darzą szacunkiem wszystkie byłe członkinie.

„Raz Doll, zawsze Doll” – tym zdaniem podsumowały swoje stanowisko, sugerując, że drzwi do przyszłej współpracy nie są całkowicie zamknięte

Trasa koncertowa i nowa muzyka

The Pussycat Dolls ruszą w trasę koncertową obejmującą aż 53 występy. Tour rozpocznie się w Ameryce Północnej, a następnie obejmie także Wielką Brytanię i Irlandię.

Dodatkowo grupa zaprezentowała nowy singiel „Club Song”, który jest pierwszym premierowym materiałem od czasu utworu „React” z 2019 roku. To zapowiedź nowego etapu w karierze zespołu.

Powrót po latach i trudne kulisy

Pierwsze plany reaktywacji zespołu pojawiły się już w 2019 roku, jednak pandemia COVID-19 oraz problemy prawne pokrzyżowały te zamiary. Dopiero teraz udało się doprowadzić projekt do realizacji.

Członkinie przyznają, że po 20 latach każda z nich jest w innym miejscu życiowym, co również wpłynęło na ostateczny skład reaktywowanego zespołu.